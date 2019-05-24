Тимошенко предложила Зеленскому снизить тарифы

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко передала президенту Владимиру Зеленскому документы, которые разработала ее команда для снижения тарифов.

Среди документов – разработанный проект указа о приостановлении действия двух постановлений правительства Владимира Гройсмана относительно необоснованного повышения цен на газ, сообщает пресс-служба партии.

«Мы имеем возможность поправить ситуацию за несколько дней», – отмечает Тимошенко.

Еще одним указом является назначение двух человек в национальную комиссию по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП), которая устанавливает тарифы.

Также Тимошенко передала Зеленскому проект закона о передаче газа украинской добычи на нужды населения и бюджетной сферы, как это было до 2014 года.

Лидер партии добавила, что все наработки точно рассчитаны и «не нанесут ущерба доходам бюджета».

Ранее Тимошенко заявила о «недопустимости» референдума по вопросу переговоров Украины с Россией, призвав убедить международное сообщество ужесточить санкции против России.

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