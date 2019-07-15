Все оппозиционные кандидаты в депутаты Мосгордумы в 14 округе прошли регистрацию

На выборы в Мосгордуму седьмого созыва зарегистрированы пятеро оппозиционных кандидатов по 14-му избирательному округу, сообщил главный редактор радио «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

«По 14-му округу – этот этап прошли Цукасов (КПРФ), Круглов (Яблоко) и Клочков (от Гудкова)», – написал Венедиктов в Twitter.

Всего в обозначенном округе были зарегистрированы восемь кандидатов: Николай Александров от партии «Коммунисты России», Максим Круглов от фракции «Яблоко», член партии ЛДПР Евгений Степкин, оппозиционер Георгий Федоров, выдвинутый от «Справедливой России», а также самовыдвиженцы Дмитрий Клочков из команды оппозиционера Дмитрия Гудкова, Сергей Цукасов – соратник Алексея Навального, поддержанный КПРФ, Наталья Починок и Александр Школьников, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Брак в подписях Круглова составил 9,3% – это 528 подписей. У Цукасова – 8,8% или 505 подписей. В среднем, у каждого оппозиционного кандидата обнаружили порядка 260 недействительных подписей, это около 5% брака. Допустимое количество брака по законодательству – не более 10%.

При этом городская избирательная комиссия Москвы 13 июля отказала в регистрации 25 кандидатам по разным избирательным округам. Почерковеды обнаружили в подписях за их выдвижение в среднем 11,5% брака. О том, что им отказали в регистрации, сообщили Илья Яшин, Любовь Соболь, Иван Жданов, Дмитрий и Геннадий Гудковы.

В Центральной избирательной комиссии посоветовали недопущенным на выборы кандидатам обратиться в суд или в вышестоящую избирательную комиссию, «если у кого-то из них есть ощущение, что ему необоснованно предъявили претензии». Зампредседателя ЦИК Николай Булаев сообщил РБК, что возможностью оспорить выводы московского избиркома никто из кандидатов пока не воспользовался.

«Они говорят о своих юристах. Но у меня есть сомнения в том, что это юридическое образование что-то значит. Лучше откройте закон и почитайте, какие у вас права и как добиваться поддержки этих прав», – добавил представитель ЦИК.

Тем временем политолог Олег Матвейчев, комментируя воскресную несанкционированную акцию «За допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму» возле Мосгоризбиркома, назвал ее попыткой «словить хайп». «Цель акции одна – провокация и попытка словить очередной хайп. Самое главное, что ни в суды, ни в избиркомы не было подано ни одной претензии», – сказал он ТАСС.

По его словам, в случае если организаторы акции считали, что их права были каким-либо образом ущемлены, они должны были «задокументировать нарушения и привлечь экспертов». «А тут они сами вынесли решение, что власти не права, а они правы», – подчеркнул он.

Матвейчев отметил, что акция является «нарушением общественного порядка и показывает отсутствие правовой культуры». «Говорили, что за них (независимых кандидатов) десятки тысяч людей подписались, а пришло меньше тысячи человек», – добавил политолог, предположив, что на несанкционированный митинг собрались в основном сборщики подписей.

Напомним, в воскресенье, по данным полиции, на несанкционированной акции в центре Москвы собрались около 1 тыс. участников. Среди них были приезжие с Украины. Полицейские задержали более 25 человек на несанкционированной акции протеста у здания Мосгоризбиркома на Моховой улице в центре Москвы. Правоохранители появились после того, как протестующие попытались устроить сидячую акцию и расставили палатки.

Еще в пятницу в департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы предупреждали, что намеченная на 14 июля акция будет являться несанкционированным публичным мероприятием. Власти города согласовали. акции на 20 и 21 июля с той же повесткой.

Выборы в Мосгордуму состоятся 8 сентября в единый день голосования. Все 45 депутатов Мосгордумы избираются по одномандатным округам, как и на прошлых выборах.