ВС России поразили склады и транспортную инфраструктуру ВСУ

Tекст: Мария Иванова

Кроме того, удары наносились по цехам производства и местам хранения БПЛА и комплектующих к ним, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах, говорится в канале Max Минобороны.

Средствами ПВО сбиты семь управляемых авиабомб, снаряд американской РСЗО HIMARS и 936 беспилотников.

Всего с начала спецоперации уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, 240 045 беспилотников, 672 ЗРК, 30 957 танков и других бронемашин, 1 778 боевых машин РСЗО, 36 493 орудия полевой артиллерии и минометов, 72 276 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

Ранее в субботу сообщалось, что российские беспилотники сожгли корабли с военными грузами для ВСУ в порту Одессы.

Напомним, ВС России за неделю нанесли два массированных и пять групповых ударов.