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ВС России поразили склады и транспортную инфраструктуру ВСУ
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение складам боеприпасов, горючего и военно-технического имущества, а также используемым в интересах ВСУ объектам транспортной инфраструктуры.
Кроме того, удары наносились по цехам производства и местам хранения БПЛА и комплектующих к ним, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах, говорится в канале Max Минобороны.
Средствами ПВО сбиты семь управляемых авиабомб, снаряд американской РСЗО HIMARS и 936 беспилотников.
Всего с начала спецоперации уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, 240 045 беспилотников, 672 ЗРК, 30 957 танков и других бронемашин, 1 778 боевых машин РСЗО, 36 493 орудия полевой артиллерии и минометов, 72 276 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.
Ранее в субботу сообщалось, что российские беспилотники сожгли корабли с военными грузами для ВСУ в порту Одессы.
Напомним, ВС России за неделю нанесли два массированных и пять групповых ударов.