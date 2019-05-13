Навальный настроил против себя центр Москвы

Алексей Навальный организовал травлю в интернете учредителя помощи хосписам «Вера» Нюты Федермессер. Он всерьез угражает Федермессер, что если она пойдет на выборы, то «дело, за которое Вас любят и уважают», будет «опошлено и унижено». Почему благотворитель стала жертвой политических амбиций блогера?

Выборы в Мосгордуму в 43 избирательном округе столицы начались на несколько месяцев раньше, чем в остальной Москве. Скандал разгорелся после того, как оппозиционный блогер Алексей Навальный публично потребовал от учредителя фонда помощи хосписам «Вера» Анны (Нюты) Федермессер отказаться от планов выдвигаться по этому округу в пользу его протеже Любови Соболь.

Соболь – помощница Навального, старательно внешне подражающая Ксении Собчак, также решила избираться по этому округу. Навальный признает, что у Федермессер и Соболь один и тот же либеральный избиратель. И делает вывод, что благотворитель должна уступить его помощнице.

Это такие политические разборки в стиле 90-х. Например, оппозиционный блогер всерьез угражает Федермессер, что если она пойдет на выборы, то «дело, за которое Вас любят и уважают», будет «опошлено и унижено». И если сам Навальный еще воздерживается от прямых оскорблений, то направленная им на Федермессер группа диванных активистов в выражениях не стесняется. Учредителя фонда помощи хосписам «Вера» обвиняют в «сделке с дьяволом» за то, что она «отнимает мандат» у Соболь. Особо красочные эпитеты Навальный перепощивает у себя на странице с пояснением «хороший пост». Как, например, такие: «Служить или не служить орудием злу - это нравственный выбор. Не важно, ради каких целей ты готов стать орудием зла».

Предвыборная стратегия Навального понятна: превратить благотворителя и общественного деятеля, помогающего тысячам больных и умирающих людей, в «орудие зла». И здесь черные предвыборные технологии могут быть вполне эффективны. Загадка в другом – что это даст его протеже Соболь? Ее репутация в округе и сейчас не слишком хороша (иначе не было бы этой некрасивой истории с травлей Федермессер), и нет причин надеяться, что после такого скандала избиратели испытают симпатию к кандидату, бульдозером расчищающему себе путь.

Напор и агрессия группы Навального уже дала обратный эффект. Либеральные журналисты, обычно поддерживающие оппозиционного блогера, выступили с настойчивым предложением убрать Соболь из этого округа. Если Соболь не может конкурировать с Федермессер на прямых выборах, то уйти должна та, у кого эта конкуренция вызывает максимальную фрустрацию. Тем более, что Соболь, в отличие от Федермессер, не имеет к этому избирательному округу никакого отношения.

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Оппозиционный политтехнолог Глеб Павловский описывает претензию Навального к Федермессер предельно лаконично: «уходи Нюта с выборов, нам твой округ нужен!». Павловского удивляет, что Навальный присвоил себе право определять, чей кандидат «более политически правилен» и тем, что блогер теперь лично будет назначать демократов. «Я не считаю, что Навальный имеет право на такие завления», - рассказал Павловский в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Сатирик Виктор Шендерович также не поддерживает войну блогера против Федермессер. «У Алексея Навального была возможность разойтись в политическом пространстве с Нютой Федермессер - или я ошибаюсь?» - пишет Шендерович в Facebook. И советует переставить Соболь «в соседние округа».

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов понимает политическую логику Навального – «выжигать конкурентов». »Сначала выжечь тех, кто близок по взглядам. Это с точки зрения тактики считаю абсолютно верно», - говорит Венедиктов, отмечая при этом, что это Соболь решила баллотироваться в 43-м округе после Федермессер, спровоцировав конфликт, а не наоборот. Главред «Эха Москвы» подчеркивает, что согласен с предложением Шендеровича убрать Соболь.

Проблема в том, команда Навального не случайно выбрала этот округ для своего похода в Мосгордуму. Хамовники, входящие в 43 избирательный округ, - один из самых политически активных районов столицы, здесь достаточно сильны оппозиционные настроения. На осенних выборах борьба здесь пойдет за протестный электорат. На всех его, разумеется, не хватит. К тому же от этого округа выдвигается и «яблочник» Сергей Митрохин. Но, как пишут в сети местные жители, Хамовники не только оппозиционный, но и консервативный район. Избиратели не готовы голосовать за варяга, которым Соболь является для округа.

Навальный агитирует за Соболь весьма своеобразно: «Будет у нас классная бесстрашная депутатка«. Последнее, что известно о политических успехах «депутатки»– ее бесстрашная борьба с детским садом, куда ходит ее дочь. Юрист Навального «добилась, чтобы в нашем детском саду детей не заставляли наряжаться в военную форму на утреннике перед 9 мая». Таким образом, пока что вся программа Соболь сводится к атаке на Федермессер и попытке запретить детские утренники с переодеваниями.