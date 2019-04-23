Стало известно о незаконном поступлении дочери Навального в Стэнфорд

Дочь блогера Алексея Навального незаконно поступила на «бюджет» в Стэнфордский университет – он не имел права на льготы в США, выяснили блогеры.

На то, что Навальный не имел права на льготы в Соединенных Штатах, обратил внимание блогер imerkouri в своем видео на YouTube, передает Ura.ru.

Дочь Навального на своем YouTube-канале 18 апреля сообщила, что поступила в Стэнфорд, и посоветовала российским школьникам не бояться и подавать документы в самые престижные вузы.

«Все, кто поступает в такие вузы, как Стэнфорд, в основном не платят за обучение. (...) Если годовой доход твоей семьи составляет меньше 125 тыс. долларов (7,8 млн рублей) в год, то тебе полностью оплачивают обучение», – сообщила она.

Блогер imerkouri напомнил, что согласно решениям Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), Навальный в 2018 году должен был получить от России 135,7 тыс. долларов (8,5 млн рублей), что уже превышает лимит, обозначенный Стэнфордом.

Также, по правилам университета, бесплатное обучение не могут получить иностранные студенты.

Расходы на проживание во время обучения в университете, по заявлению администрации учебного заведения, оцениваются примерно в 144 тыс. долларов (9,2 млн рублей).

Блогер сделал вывод, что эти деньги у Навального есть благодаря его заказным расследованиям.

Кроме того, известно, что профессором Стэнфордского университета является экс-посол США в России Майкл Макфол, которого СМИ уже связывали с Навальным.

«Как они это решили, я не знаю. Может, это опосредованный подкуп», – говорит автор ролика.

Ранее выяснились тарифы Навального на размещение компромата.