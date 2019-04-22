Выяснились тарифы Навального на размещение компромата

В СМИ появилась информация, что блогер Алексей Навальный мог получить в общей сложности более 62 млн рублей от спонсоров за размещение компромата; для этого он использовал два биткоин-кошелька.

Во время президентской кампании блогер использовал два биткоин-кошелька. Данные о них находятся в открытом доступе. Из дат и сумм всех переводов на кошельки Навального следует, что крупнейшие суммы в биткоинах переводились на счета блогера накануне выхода компрометирующих видеоматериалов на его канале, пишет «Ридус» со ссылкой на автора канала «Исповедь сотрудника ФБК».

«Оба кошелька, первый и второй, выдают с потрохами один неудобный момент: на них капали крупные суммы как раз накануне выхода важных роликов на его канале», – указывает автор поста.

21 ноября прошлого года пришли 19,9 биткоина, а 22 ноября вышло видео о британском гражданстве Сергея Брилева. Видео о председателе правления Пенсионного фонда России Антоне Дроздове вышло на следующий день (6 сентября 2018-го) после перевода на счета 12,4 биткоинов – это почти 5,85 млн рублей.

Тема про пентхаус депутата Леонида Слуцкого также совпадает по времени с переводом денег: 4 июня пришли 10,8 биткоина, 7 июня появился ролик.

Скандал с бизнесменом Олегом Дерипаской и Настей Рыбкой также совпал по времени с переводом: 6 февраля 2018 года на счет пришли 3 биткоина, а на следующий день после публикации (9 февраля) поступили еще 10 биткоинов.

Всего за свои расследования Навальный якобы мог заработать более 62 млн рублей.

«Теперь понятно, на какие деньги он дочку в Стэнфорд отправил. Вот, видимо, сотрудники ФБК и обозлились, что на их кровно состриженные со спонсоров денежки Навальный дочку за рубеж отправляет. И это на фоне задержек зарплат для обычных сотрудников», – прокомментировал публикацию канал «Товарищ майор».

Сам Навальный и сотрудники Фонда борьбы с коррупцией пока никак не комментируют опубликованную информацию.

Ранее был ликвидирован Фонд правового обеспечения граждан, который управлял избирательными штабами Навального в регионах. В экспертном сообществе активно обсуждали финансовые маневры блогера, которые позволили ему «присвоить» 350 млн рублей добровольных пожертвований россиян.