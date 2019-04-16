Ликвидирован управлявший штабами Навального в регионах фонд

Фонд, управлявший региональными штабами блогера Алексея Навального, закрылся из-за серьезных финансовых нарушений, сообщила адвокат Виолетта Волкова, опубликовав в подтверждение своих слов фотографии материалов дела.

«Ну, что, а давайте спустя два года снова поговорим о либеральном вожде оппозиции – Навальном? Помните, он лихо собрал порядка 350 миллионов рублей на свою «Президентскую избирательную кампанию» и вложил их в нее, так и не начав избираться? Я рассказывала об этом за год до выборов. И собранные средства лихо исчезли в этой черной дыре – штабах Навального... Что вы знаете про его штабы? Только то, что они есть. Так вот, штабы Навального по всей стране управлялись специально созданным Фондом «Правового обеспечения граждан». Но просуществовать Фонду было суждено недолго: Минюст обнаружил при проверке массу нарушений, которые привели к ликвидации организации. А от этого и до полного закрытия штабов, в принципе, близко», – написала адвокат в Facebook.

По ее словам, фонд предназначался для работы со штабами и все вакансии размещались от его имени. «А вот пикантные подробности о руководстве Фонда «Правового обеспечения граждан»: директором числился любитель хороших денег и хорошего стриптиза Леонид Волков, в числе учредителей можно найти координатора штаба Навального в Ижевске Ильдара Закирова, ранее судимого за мошенничество (экзамен на профпригодность, видимо, прошел). Он еще и в депутаты баллотировался», – добавила Волкова.

Она отметила, что сложности у фонда возникли прошлой осенью, когда его проверил Минюст на соответствие деятельности уставным целям.

«Проверили и отчетность о проводимых мероприятиях и финансовые расходы. Итог: 11 крупных нарушений. Одиннадцать! В том числе – нецелевое расходование денежных средств, отсутствие сметы (утвержденного самостоятельного баланса); отсутствие договора пожертвования с юрлицом в письменной форме; отсутствие отчета об использовании имущества; несоответствие фактического адреса Фонда официальному. Фонд не проводил обязательный аудит, не предоставил информацию о деятельности в органы статистики, не размещал отчеты о деятельности в Интернете и не вел бухгалтерский учет. По закону на исправление нарушений Минюст дает не меньше месяца, на руководителя организации может быть наложен штраф, а само НКО может быть ликвидировано. Перспективы не очень радужные. С Фондом «Правового обеспечения граждан» все пошло именно по этому сценарию. В декабре было назначено судебное заседание. Минюст потребовал ликвидации, и 28 декабря Воткинский районный суд удовлетворил требование ведомства. Решение вступило в законную силу 11 марта 2019 года», – рассказывает Волкова.

Кроме того, была зафиксирована оплата денег волонтерам, хотя, как отмечает Волкова, волонтерство всегда было бескорыстной деятельностью. «Но у команды Навального волонтерство оплачиваемое. И, словно глумясь над законом и правосудием, в день вступления решения в законную силу, 11.03.2019 года, и позже от лица Фонда размещаются новые объявления об открытых вакансиях в штабах. Правда, 1 апреля в ЕГРЮЛ все-таки появилась запись, что Фонд «Правового обеспечения граждан» ликвидирован. И это на фоне того, что за прошлый год закрылись почти половина его штабов», – заключила Волкова.