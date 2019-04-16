Ликвидирован управлявший штабами Навального в регионах фонд

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16 апреля, вторник  |  Последнее обновление — 13:09  |  vz.ru
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Достанутся ли российским рабочим американские миллионы

Американский Ford покидает Россию со скандалом Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Российские рабочие закрывающегося американского завода Ford под Санкт-Петербургом устроили пикет. Раньше их забастовки срабатывали: боссы шли на уступки и повышали им зарплату. Теперь рабочие оказались недовольны суммой компенсаций за увольнение в 300–660 тыс. рублей в одни руки, и требуют вдвое больше. Оправданны ли европейские аппетиты российских рабочих? Подробности...
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Предложен способ, как Россия может договариваться с НАТО

Переговоры главы Генштаба ВС РФ Герасимова и верховного главнокомандующего ОВС НАТО СкарпароттиФото: mil.ru
Россия и НАТО более не сотрудничают ни по одному вопросу, заявили в МИД. Совместный Совет в Брюсселе, воскресший на три заседания ради войны с ИГИЛ, опечатан без перспектив к возрождению. Радоваться тут нечему, но правда также и в том, что сотрудничество с НАТО для России теперь бесполезно. Ради своей и мировой безопасности она должна идти другим путем. Подробности...
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В России передумали сажать врачей

Гибель пациента под ножом хирурга предложено отныне считать всего лишь страховым случаемФото: imago stock&people/ТАСС
Минздрав и Следственный комитет, похоже, договорились, как наказывать медиков за врачебные ошибки. Подразумевается, что за «неумышленные преступления» врачей в Уголовном кодексе будут предусмотрены некие «альтернативные наказания». Однако врачи возмущены самой постановкой вопроса о наказании за ошибки – и видят в этом угрозу для развития российской медицины. Подробности...
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Что потеряно и что удалось спасти при пожаре в Нотр-Дам-де-Пари

Пожарным удалось спасти значительную часть собораФото: Philippe Wojazer/Reuters
Вечером в понедельник произошло немыслимое: весь мир позабыл о политических сражениях, спортивных матчах и семейных делах. Миллионы людей наблюдали, как горит древний собор Парижской Богоматери – не только одно из старейших зданий столицы Франции, но и один из символов европейской культуры. Чем так ценен этот памятник и что в итоге в нем удалось спасти?  Подробности...
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Тюмень спасли от боевиков

Силовая спецоперация в Тюмени завершилась полным превосходством спецслужбФото: Максим Слуцкий/ТАСС
В Тюмени в ходе силовой операции уничтожены двое сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». Боевики планировали теракты в местах массового скопления людей. На месте происшествия обнаружены взрывные устройства, оружие и экстремистская литература. Насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики и почему не удается поставить заслон идеологии терроризма? Подробности...
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Прекратить прошлую холодную войну было проще

Антон Крылов, журналист
В США не слышат немногочисленные голоса собственных политиков, призывающих к благоразумию в отношениях с Россией. Там никак не могут принять тот факт, что с Россией надо разговаривать уважительно, а не как с побежденной Германией. Подробности...

Отмена налога для бедных – это про справедливость

Евгений Примаков, Депутат Государственной думы, генеральный директор АНО "Русская гуманитарная миссия"
Людей со сверхдоходами от полутора миллионов рублей в стране не больше 100 тысяч человек. Они не убегут в Лондон, они здесь и сейчас присутствуют в России и будут нести бОльшую ответственность, чем они с комфортом привыкли. Подробности...
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Судьба Ассанжа – это судьба свободы слова на Западе

Никита Коваленко, политический обозреватель
Радуясь аресту Ассанжа, российские либералы выглядят более чем нелепо. Его арестовали в интересах той самой «кровавой гэбни», против которой они так любят выступать. Просто «кровавая гэбня» тут «правильная», американская. Подробности...
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            Ликвидирован управлявший штабами Навального в регионах фонд

            16 апреля 2019, 11:35

            Текст: Алина Назарова

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            Фонд, управлявший региональными штабами блогера Алексея Навального, закрылся из-за серьезных финансовых нарушений, сообщила адвокат Виолетта Волкова, опубликовав в подтверждение своих слов фотографии материалов дела.

            «Ну, что, а давайте спустя два года снова поговорим о либеральном вожде оппозиции – Навальном? Помните, он лихо собрал порядка 350 миллионов рублей на свою «Президентскую избирательную кампанию» и вложил их в нее, так и не начав избираться? Я рассказывала об этом за год до выборов. И собранные средства лихо исчезли в этой черной дыре – штабах Навального... Что вы знаете про его штабы? Только то, что они есть. Так вот, штабы Навального по всей стране управлялись специально созданным Фондом «Правового обеспечения граждан». Но просуществовать Фонду было суждено недолго: Минюст обнаружил при проверке массу нарушений, которые привели к ликвидации организации. А от этого и до полного закрытия штабов, в принципе, близко», – написала адвокат в Facebook.

            По ее словам, фонд предназначался для работы со штабами и все вакансии размещались от его имени. «А вот пикантные подробности о руководстве Фонда «Правового обеспечения граждан»: директором числился любитель хороших денег и хорошего стриптиза Леонид Волков, в числе учредителей можно найти координатора штаба Навального в Ижевске Ильдара Закирова, ранее судимого за мошенничество (экзамен на профпригодность, видимо, прошел). Он еще и в депутаты баллотировался», – добавила Волкова.

            Она отметила, что сложности у фонда возникли прошлой осенью, когда его проверил Минюст на соответствие деятельности уставным целям.

            «Проверили и отчетность о проводимых мероприятиях и финансовые расходы. Итог: 11 крупных нарушений. Одиннадцать! В том числе – нецелевое расходование денежных средств, отсутствие сметы (утвержденного самостоятельного баланса); отсутствие договора пожертвования с юрлицом в письменной форме; отсутствие отчета об использовании имущества; несоответствие фактического адреса Фонда официальному. Фонд не проводил обязательный аудит, не предоставил информацию о деятельности в органы статистики, не размещал отчеты о деятельности в Интернете и не вел бухгалтерский учет. По закону на исправление нарушений Минюст дает не меньше месяца, на руководителя организации может быть наложен штраф, а само НКО может быть ликвидировано. Перспективы не очень радужные. С Фондом «Правового обеспечения граждан» все пошло именно по этому сценарию. В декабре было назначено судебное заседание. Минюст потребовал ликвидации, и 28 декабря Воткинский районный суд удовлетворил требование ведомства. Решение вступило в законную силу 11 марта 2019 года», – рассказывает Волкова.

            Кроме того, была зафиксирована оплата денег волонтерам, хотя, как отмечает Волкова, волонтерство всегда было бескорыстной деятельностью. «Но у команды Навального волонтерство оплачиваемое. И, словно глумясь над законом и правосудием, в день вступления решения в законную силу, 11.03.2019 года, и позже от лица Фонда размещаются новые объявления об открытых вакансиях в штабах. Правда, 1 апреля в ЕГРЮЛ все-таки появилась запись, что Фонд «Правового обеспечения граждан» ликвидирован.  И это на фоне того, что за прошлый год закрылись почти половина его штабов», – заключила Волкова.


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