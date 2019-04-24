Стали известны траты Навального на отпуск

Блогер Алексей Навальный, возглавляющий Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), потратил больше 47 млн рублей во время своих заграничных поездок, выяснили блогеры.

Об этом сообщает Telegram-канал «Исповедь сотрудника ФБК».

Отмечается, что даты снятия средств с принадлежащих Навальному биткоин-кошельков, на которые ему поступают крупные суммы, совпадают с датами поездок оппозиционера за рубеж.

Так, в апреле 2018 года, когда Навальный отдыхал с семьей в Египте, с его счета были сняты 3 биткоина – больше 1 млн рублей.

В мае того же года с кошелька были сняты еще 5 биткоинов – тогда оппозиционер проводил отпуск в Италии.

Также в минувшем году политик побывал в Латвии, Венгрии, Польше, Германии, США, Австрии и Испании – за время этих поездок с его счетов были сняты почти 90 биткоинов.

Еще одно снятие средств пришлось на январь 2019 года – тогда Навальный потратил 9,9 биткоина, отдыхая в Таиланде.

Ранее выяснились тарифы Навального на размещение компромата, а также стало известно о незаконном льготном поступлении его дочери в Стэнфорд.