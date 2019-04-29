Человек с судимостью возглавил новый фонд Навального

Осужденный за мошенничество Ильдар Закиров, который был учредителем фонда «Правового обеспечения граждан», финансировавшего президентские выборы блогера Алексея Навального, возглавил новый фонд блогера, сообщают СМИ.

Фонд «Правового обеспечения граждан» был закрыт в конце 2018 года из-за 11 нарушений. Теперь появилась новая НКО «Фонд организации и координации защиты прав граждан». Его директором стал Ильдар Закиров, сообщает FLB.

Закиров, по данным портала, имеет погашенную в 2015 году судимость по ч.1 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Суд вынес решение о ликвидации Фонда «Правового обеспечения граждан» 1 апреля 2019 года, 8 апреля появился «Фонд организации и координации защиты прав граждан». Ближайший соратник Навального Леонид Волков сообщил об этом своим подписчикам.

Издание также приводит перечень проектов, в которых был задействован Закиров, и которые вызывали вопросы с точки зрения расходования средств и отчетности.

В 2011 году он безрезультатно выдвигался как кандидат в Госдуму от партии «Патриоты России», в 2012 выдвигался в депутаты Госсовета Удмуртии пятого созыва, затем шестого созыва.

Напомним, фонд, управлявший региональными штабами блогера Алексея Навального, закрылся из-за серьезных финансовых нарушений, сообщила адвокат Виолетта Волкова, опубликовав в подтверждение своих слов фотографии материалов дела.