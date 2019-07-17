Названы основные нарушения при выдвижении кандидатов в Мосгордуму

Основным нарушением на этапе выдвижения кандидатов в депутаты Мосгордумы седьмого созыва стало предоставление чужих подписей, сообщил председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов.

Основными нарушениями, выявленными при проверке подписей, стали: «подпись избирателя или дата внесения подписи избирателя выполнена другим лицом, либо одним и тем же лицом за нескольких избирателей (на основании заключения почерковедов); подпись избирателя выполнена другим лицом; один и тот же избиратель более одного раза поставил свою подпись за одного кандидата; проставление подписей за умерших избирателей; проставление подписей избирателями, не обладающими активным избирательным правом в данном избирательном округе; несоответствие сведений об избирателях».

Всего, по словам Горбунова, зарегистрированы 233 кандидата, из них от партий 171 кандидат и 62 самовыдвиженца. Отказано в регистрации 57 кандидатам, из них от партий 18 кандидатам и 39 самовыдвиженцам. Всего зарегистрированы представители девяти партий, они войдут в избирательные бюллетени, передает ТАСС.

Горбунов уточнил, что от трех парламентских партий на выборы идут 129 человек: от КПРФ – 44 кандидата, от ЛДПР – 45 кандидатов и от партии «Справедливая Россия» – 40 кандидатов. Также зарегистрированы двое от партии «Яблоко», от партии «Коммунисты России» – 32 кандидата, четверо от партии «Родина», по одному от партии «Зеленые» и Партии роста.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, у всех кандидатов, получивших отказ в регистрации, найден брак в подписных листах, в том числе из-за «мертвых душ». В избирательной комиссии даже объявили минуту молчания по своей умершей коллеге, чьи данные оказались среди подписей.

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября. Сбор подписей избирателей в поддержку кандидатов завершился 5 июля. Прием документов на регистрацию, включая подписные листы, завершился 6 июля. Каждому кандидату надо было собрать порядка 5 тыс. подписей в свою поддержку.