В подписных листах кандидатов в Мосгордуму нашли 300 «мертвых душ»

В ходе проверки подписных листов кандидатов в Мосгордуму было найдено свыше 300 подписей умерших людей, больше всего таких подписей обнаружено у претендента от партии «Возрождение России» Александра Загородних, сообщил председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов.

«Одним из скандальных нарушений стало включение умерших граждан. <...> У 12 кандидатов 344 подписи. Если это перевести на структуру Вооруженных сил – это целый батальон умерших набрали. Лидером <...> оказался Загородних в третьем округе (174 подписи)», – сказал он, передает ТАСС.

Следующими в рейтинге Мосгоризбиркома по количеству «мертвых душ» стали Иван Кульнев (самовыдвиженец) с 60 подписями умерших людей, Кирилл Гончаров (партия «Яблоко») – 46 таких подписей, Владимир Родионов (партия «Народный альянс») – 35.

«Подписи [умерших людей] есть у [Александра] Соловьева («Справедливая Россия»), [Дмитрия и Геннадия] Гудковых (самовыдвиженцы), [Любови] Соболь (самовыдвиженец), [Ивана и Александра] Ждановых (самовыдвиженцы) и [Константинаса] Янкаускаса (самовыдвиженец)», – добавил глава Мосгоризбиркома.

Горбунов напомнил, что подделка подписей – это уголовно наказуемое нарушение. «Это <...> уголовная ответственность, [следует] отправить материалы в правоохранительные органы. У нас такая практика есть», – сказал он.

Мосгоризбирком зарегистрировал 233 кандидата, из них от партий – 171 кандидат и 62 самовыдвиженца. Отказ получили 57 человек.

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября. Сбор подписей избирателей в поддержку кандидатов завершился 5 июля. Прием документов на регистрацию, включая подписные листы, завершился 6 июля. Каждому кандидату надо было собрать порядка 5 тыс. подписей в свою поддержку.