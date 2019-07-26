Глава СПЧ обеспокоен планами по проведению несанкционированного митинга в Москве

Руководитель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов сообщил, что обеспокоен планами по проведению несогласованного митинга перед зданием мэрии в Москве, об этом сообщила пресс-служба СПЧ.

«Совершенно естественно, что избирательная кампания вызывает обострение политической конкуренции, сопровождаемое повышением гражданской активности. И то, что эта активность выливается в массовые публичные акции, тоже совершенно естественно. Противоестественно другое. Во-первых, то, что наше избирательное законодательство не делает различия между агитационными и любыми другими митингами и демонстрациями, а встречи кандидатов с избирателями предусматривает только в помещении и только на то время, которое установлено избирательной комиссией. А во-вторых, то, что многие кандидаты почему-то убеждают избирателей в отсутствии необходимости заранее уведомлять соответствующие органы власти о проведении встреч с избирателями», – сказал Федотов, передает РАПСИ.

Он добавил, что в результате есть опасность того, что избиратели, пришедшие на встречу с кандидатом, невольно окажутся участниками несогласованного публичного мероприятия.

«Мы не можем безразлично относиться к такой опасности. Вот почему я призываю всех строго соблюдать закон и проявлять максимальную сдержанность, а тех, кто занимается совершенствованием избирательного законодательства, – к скорейшему созданию наиболее свободных правовых форм для публичных акций предвыборного характера», – заключил глава СПЧ.