На согласованный митинг-концерт в Москве пришли 20 тыс. человек

На пике проведения митинга-концерта на проспекте Академика Сахарова в Москве собрались около 20 тыс. человек, сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по столице.

«Нарушений общественного порядка не зарегистрировано, идет отток участников», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Блогер Юрий Дудь ранее выражал надежду, что на митинг выйдут 100 тыс. человек.

Напомним, 10 августа на проспекте Академика Сахарова в Москве проходит согласованный с властями города митинг-концерт оппозиции.

При этом власти Москвы предупреждали о готовящихся провокациях. Члены Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека призвали не поддаваться на призывы к несанкционированным акциям.