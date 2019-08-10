Мэрия заявила о подготовке провокации на согласованном митинге в Москве

Власти Москвы предупреждают о готовящихся провокациях на согласованном митинге, который должен состояться в столице в субботу, 10 августа.

В департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции столицы заявили, что получили от правоохранительных органов данные, что на согласованной акции готовятся провокации, передает ИА REGNUM.

Так, в соцсетях публикуются призывы «о несанкционированных действиях и о готовящихся провокациях в ходе проведения согласованного мероприятия».

Тем временем информационный центр транспортного комплекса Москвы сообщает, что в центре российской столицы до вечера ограничили движение из-за согласованной акции в поддержку независимых кандидатов, передает ТАСС.

Так, до 18:30 полное перекрытие движения будет действовать на улице Маши Порываевой на участке от улицы Каланчевская до Докучаева переулка и на проспекте Академика Сахарова от Докучаева переулка до Садового кольца.

Митинг 10 августа будет четвертым в поддержку независимых кандидатов на выборах депутатов Московской городской думы.

До этого митинги, созванные радикальной оппозицией, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Акции сопровождалась массовыми беспорядками.

Например, на первой из них митингующие перекрывали Садовое кольцо и Большую Дмитровку, бросали куски асфальта в полицейских и распыляли газ. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти, прошли задержания.

Также СК предупредил участников новых запланированных несанкционированных акций об ответственности.

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