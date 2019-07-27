Момент перекрытия Садового кольца участниками незаконной акции сняли на видео

Участники незаконной акции в Москве перекрыли Садовое кольцо, момент перекрытия сняли на видео и опубликовали в соцсетях.

На видео запечатлено, как участники несанкционированной акции в нарушение правил дорожного движения пересекли проезжую часть и остановились на дороге. Видео опубликовано в телеграм-канале Mash.

«Оппы» («оппозиция» – прим. ВЗГЛЯД) кроме многочисленных нарушений законов сегодня, также нашли лучший из возможных способов настроить против себя москвичей. Перекрыли Садовое кольцо. Что у них в голове?», – прокомментировал инцидент ведущий Владимир Соловье в своем Twitter.

Ранее участники акции перекрыли движение автотранспорта на улице Большая Дмитровка.

По данным ГУ МВД по Москве, в несогласованном мероприятии приняли участие порядка 3,5 тыс. человек, причем 700 из них – журналисты и блогеры. За нарушения общественного порядка были задержаны 295 участников несанкционированной акции в центре Москве. Подчеркивалось, что значительная часть из них – приезжие из других городов.

Власти заранее предупредили участников несанкционированной акции 27 июля об ответственности и недопустимости нарушения закона. Мэр российской столицы Сергей Собянин подчеркивал, что порядок на акциях будет обеспечен в соответствии с законом. Градоначальник предупреждал, что, по данным правоохранителей, готовятся серьезные провокации, представляющие угрозу безопасности, жизни и здоровью людей.