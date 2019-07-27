В несанкционированной акции в Москве участвовали 3,5 тыс. человек

В несогласованном мероприятии в центре Москвы приняли участие порядка 3,5 тыс. человек, сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по столице.

В сообщении на сайте ведомства уточняется, что 700 человек из них – журналисты и блогеры, которые заранее сообщили о намерении освещать ход акции.

Напомним, в субботу за нарушения общественного порядка были задержаны 295 участников несанкционированной акции в центре Москве. Подчеркивалось, что значительная часть из них – приезжие из других городов.

На незаконной акции в центре Москвы распылили газ, в полицию бросали куски асфальта.

Власти заранее предупредили участников несанкционированной акции 27 июля об ответственности и недопустимости нарушения закона. Мэр российской столицы Сергей Собянин подчеркивал, что порядок на акциях будет обеспечен в соответствии с законом. Градоначальник предупреждал, что, по данным правоохранителей, готовятся серьезные провокации, представляющие угрозу безопасности, жизни и здоровью людей.

В ГУ МВД по Москве также призвали воздержаться от участия в акции и пообещали принять все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан, недопущения и пресечения нарушений общественного порядка.