На несанкционированной акции в Москве задержали 295 человек

За нарушения общественного порядка задержаны 295 участников несанкционированной акции в центре Москве, сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по столице.

В сообщении ведомства говорится, что значительное число задержанных не являются жителями Москвы.

«Все задержанные доставляются в территориальные подразделения полиции для разбирательства», – сказано в заявлении.

Между тем источник «Газеты.Ru» сообщает, что две трети участников согласованного с властями Москвы митинга, прошедшего 20 июля на проспекте Академика Сахарова, оказались иногородними.

Ранее в субботу сообщалось, что в сотрудников полиции, занимавшихся охраной правопорядка, полетели куски асфальта. Кроме того, во время незаконной публичной акции распылили газ.

Власти заранее предупредили участников несанкционированной акции 27 июля об ответственности и недопустимости нарушения закона. Мэр российской столицы Сергей Собянин подчеркивал, что порядок на акциях будет обеспечен в соответствии с законом. Градоначальник предупреждал, что, по данным правоохранителей, готовятся серьезные провокации, представляющие угрозу безопасности, жизни и здоровью людей.

В ГУ МВД по Москве также призвали воздержаться от участия в акции и пообещали принять все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан, недопущения и пресечения нарушений общественного порядка.