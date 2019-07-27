Участники незаконной акции в Москве бросают взрывпакеты и перекрыли Большую Дмитровку

Участники несанкционированной акции в Москве перекрыли движение автотранспорта на улице Большая Дмитровка. Они пытались прорвать оцепление в сторону мэрии в Столешниковом переулке, бросив несколько взрывпакетов.

На месте происшествия чувствуется устойчивый запах пороха. Проходя по переулку, участники незаконной акции снесли несколько веранд, передает ТАСС.

Участники акции прорвали оцепление и направились по проезжей части улицы Большая Дмитровка в сторону здания Генеральной прокуратуры России. Сотрудники правоохранительных органов пытаются не допустить нарушений общественного порядка.

На Тверской улице, которую также частично перекрыли участники акции, прорвав оцепление, митингующих уже нет. Они пока остаются на Тверском и Страстном бульварах.

Кроме того, участники незаконной акции распылили газ и прорвали оцепление в сторону улицы Охотный Ряд рядом с магазином «Елисеевский». Они вышли на Тверскую улицу, частично заблокировав движение транспорта. Сотрудники спецназа Росгвардии ОМОН были вынуждены надеть противогазы из-за распыленного газа. Пострадали восемь сотрудников Росгвардии.

Также оцепление было прорвано у магазина «Армения» на пересечении Тверской улицы и Тверского бульвара, участники акции двинулись в сторону мэрии, где сотрудники полиции принимают меры для предотвращения нарушений порядка.

По данным ГУ МВД по Москве, в несогласованном мероприятии приняли участие порядка 3,5 тыс. человек, причем 700 из них – журналисты и блогеры. За нарушения общественного порядка были задержаны 295 участников несанкционированной акции в центре Москве. Подчеркивалось, что значительная часть из них – приезжие из других городов.

Власти заранее предупредили участников несанкционированной акции 27 июля об ответственности и недопустимости нарушения закона. Мэр российской столицы Сергей Собянин подчеркивал, что порядок на акциях будет обеспечен в соответствии с законом. Градоначальник предупреждал, что, по данным правоохранителей, готовятся серьезные провокации, представляющие угрозу безопасности, жизни и здоровью людей.

В ГУ МВД по Москве также призвали воздержаться от участия в акции и пообещали принять все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан, недопущения и пресечения нарушений общественного порядка.