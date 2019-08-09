СК предупредил об ответственности за несанкционированные акции в Москве

Следственный комитет России заявил, что участие в несанкционированных мероприятиях, которые планируется провести под видом «мирных прогулок» в Москве, повлечет за собой правовые последствия вплоть до уголовной ответственности.

«Призывы к массовым беспорядкам также квалифицируются в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации, предусматривающим наказание вплоть до лишения свободы», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

СК подчеркнул, что при принятии решения об участии в подобных мероприятиях молодым людям, несовершеннолетним и их родителям следует помнить о последствиях своих действий.

«Привлечение к административной или уголовной ответственности может негативно сказаться на будущем», – заключило ведомство.

Напомним, митинги, созванные радикальной оппозицией, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Акции сопровождалась массовыми беспорядками. Так, к примеру, на первой из них митингующие перекрывали Садовое кольцо и Большую Дмитровку, бросали куски асфальта в полицейских и распыляли газ. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти, прошли задержания.