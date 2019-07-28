Московской оппозиции поможет армия Украины

«Стихийный протест москвичей» оказался не стихийным, и, по данным полиции, не совсем московским. Среди участников беспорядков – огромное число приезжих. Когда в «борьбе за демократию» в Москве засветились гости с Украины, уже не удивляет призыв экс-редактора киевского Forbes «готовить войска для поддержки демократии в России». Кто еще с интересом наблюдал за выходками провокаторов в Москве?

Более половины задержанных участников беспорядков, произошедших накануне в центре Москвы, оказались не москвичами – хотя несанкционированные акции, казалось бы, были посвещены выборам в Мосгордуму, событию сугубо столичному.

Протестующие перекрывали Садовое кольцо и Большую Дмитровку, бросали куски асфальта в сотрудников полиции и распыляли газ, в результате чего пострадали восемь сотрудников Росгвардии. В воскресенье московская полиция обнародовала данные, из которых следует: из 1074 задержанных нарушителей общественного порядка более 600 правонарушителей не являются жителями столицы.

Ничего удивительного, подчеркнул в комментарии газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. «Это был сбор навальнистского актива со всей России, – отметил собеседник. – Люди показывают силу своих региональных ячеек. Вопросов нет: организация со стороны «Фонда борьбы с коррупцией» Навального и его групп была неплохой. Привести такую толпу народу из провинции – во-первых, это стоит денег. Во-вторых, надо, чтобы эту толпу заводили целые группы провокаторов, реального актива, готового на столкновения с полицией».

Данилин считает, что имела место недоработка спецслужб. «Ведь это организация, которая показала, что может устраивать в Москве беспорядки, и довольно серьезные – спонтанно, без повода. Ведь для этих немосквичей выборы в Мосгордуму очевидно не являются серьезным основанием. Тема на самом деле очень серьезная. С одной стороны, это был успех Росгвардии, с другой стороны – неуспех ФСБ», – полагает эксперт.

В предыдущей незаконной акции оппозиции в Москве, которая прошла в середине июля, также принимали участие жители других городов и даже приезжие с Украины. Российский журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев тогда сказал газете ВЗГЛЯД, что на Украине гражданина другой страны, который принимает участие в несогласованной акции, уже экстрадировали бы, внесли бы в списки на пресловутом сайте «Миротворец» и возбудили бы против него уголовное дело.

На этот раз устроители и участники беспорядков обрели неожиданную поддержку из Киева. Максим Кухар, в недавнем прошлом шеф-редактор украинского Forbes, отставной боец 95-й бригады ВСУ (особо не отличившейся под Дебальцево) призвал «срочно готовить войска для поддержки демократии в России». Отставник Кухар не первый раз фантазирует на тему «вторжения», России и Украины, но в этот раз его фантазия отправилась в противоположную сторону.

«К границе надо срочно подтянуть несколько лучших бригад и начать их обучать законам РФ - чтобы они могли справиться с охраной общественного порядка в тех регионах, о которых попросит правительство народного доверия РФ»,

– вещал Кухар на странице в Facebook. Что любопытно, «стратег» пишет исключительно по-русски. Видимо, для того, чтобы было понятно «правительству народного доверия».

«Думаю, ничего особенного в этом нет. Предстоит серьезное изменение погоды и в Москве и в Киеве – жару сменяет похолодание. Похоже, на нестойкие умы это влияет вот таким образом. Вызывает немотивированную агрессию и гипертрофированную воинственность. Впрочем, я не доктор», – саркастически заметил в комментарии газете ВЗГЛЯД историк и журналист, украинский политэмигрант Владимир Скачко.

«В самом деле, угрожать России украинскими войсками может разве что тот, кто очень хочет покончить с этой Украиной. Как говорится, лучше ужасный конец, чем ужас без конца», – сказал Скачко. По его мнению, эти воинственные кличи напоминают старую шутку: «Давайте объявим войну Люксембургу, тут же сдадимся в плен – и заживем». «Но Россия-то не Люксембург, сами понимаете. НАТО боится угрожать России, а тут какие-то киевские националисты, – смеется собеседник. – Так что тут либо сумасшествие, либо бред, но уже политический».

Впрочем, возможно имела место острая передозировка информационным потоком либеральных российских СМИ. «Этот человек, Кухар, очевидно накануне смотрел телеканал «Дождь», где ему показывали: вот она, революция в Москве. Те же люди, которые смотрели вчера другой телеканал, и не видели вообще ничего такого, вряд ли думают о том, что в России вообще нужно поддерживать какую-то «демократию», – сказал газете ВЗГЛЯД блогер и журналист Максим Кононенко.

«Любое государство хочет экспортировать свою жизненную модель на окрестные страны. Это процесс естественный. Но адекватные люди оценивают, можно это делать или нет, и если очевидно возможности нет – то и не делают», – добавил Кононенко. Это говорит об узости восприятия, и о неспособности объективно воспринимать картину мира, считает собеседник. «Такая узость свойственна довольно широкому кругу людей. В этом, собственно и их беда таких людей – они считают, что они «здесь власть», а на самом деле ничего подобного», – отметил Кононенко.

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Похоже, между киевскими «патриотами» и московскими уличными «демократами» имеет место взаимное обогащение идеями. «Что же касается Украины, то не зря на первом митинге, который был согласован, прозвучали слова в таком духе: давайте помолимся за украинцев и грузин , которые «борются с Россией за свою свободу», – напомнил Данилин. По его мнению, проявило себя «откровенно антироссийское движение, которое с удовольствием устроило бы здесь и переворот, и революцию, и кровавую баню, но к счастью не может». «Единственное, на что их хватает – это попытки дестабилизировать ситуацию таким образом», – добавил Данилин.

Более серьезно то, что протестующих поддержали не только украинские эксцентрики, но и вполне дееспособные европейские дипломаты. «Запад на самом деле тоже будет использовать эту тему – всякое лыко в строку. И они уже это вовсю используют, – подчеркнул Данилин. – Не зря немецкие дипломаты уже начали поднимать шум, рассуждая, дескать, правильно или неправильно проводятся у нас выборы. На что, напомню, наш МИД им разъяснил: занимайтесь своими делами, а не открытыми нарушениями Венской конвенции. Вы бездоказательно утверждаете, что якобы Россия вмешивалась в ваши выборы, а сами откровенно, нагло, по-хамски открыто вмешиваетесь в выборы в России. Где у вас совесть, немецкие дипломаты? Или вы уже не совсем дипломаты?».

По мнению Данилина, цель этих акций – не российский обыватель, которому нет особого дела до перипетий выборов в МГД. Эксперт полагает, что главным адресатом беспорядков был Запад. «Не Украина – она была побочной целью. Главным же выгодоприобретателем были западные масс-медиа», – отметил Данилин. «Видео и фото разгона полицейскими митинга, массовых задержаний – все это даст основания для демонизации России среди своих западных обывателей. Именно для этого все и делалось», – подчеркнул политолог.