Взгляд
28 июля, воскресенье  |  Последнее обновление — 20:18  |  vz.ru
Разделы

В российской экономике ожидается «оттепель»

Российская валюта продолжает оставаться крепкой Фото: Maxim Shemetov/Reuters
Снижение ставок по кредитам, в том числе ипотечным – такие последствия, как предсказывают аналитики, ожидают российскую экономику после ряда недавних решений Центрального банка. При этом снижение ключевой ставки ЦБ теоретически угрожало ослабить рубль, однако этого не произошло. Почему? Подробности...
Перейти а раздел…

Московской оппозиции поможет армия Украины

В Киеве вспомнили об экспорте «майданного» образцаФото: Tatyana Makeyeva/Reuters
«Стихийный протест москвичей» оказался не стихийным, и, по данным полиции, не совсем московским. Среди участников беспорядков – огромное число приезжих. Когда в «борьбе за демократию» в Москве засветились гости с Украины, уже не удивляет призыв экс-редактора киевского Forbes «готовить войска для поддержки демократии в России». Кто еще с интересом наблюдал за выходками провокаторов в Москве? Подробности...
Перейти а раздел…

Почему ВМФ России остается в тройке сильнейших флотов мира

Произведенные еще во времена СССР ракетные комплексы «Гранит» по-прежнему дают ВМФ РФ колоссальные боевые возможностиФото: кадр Министерства обороны России
Сегодня, в День ВМФ России, резонно задать вопрос: какое место занимает отечественный военно-морской флот в ряду флотов других мировых держав? Насколько сильным он является и почему, с кем в первую очередь идет соперничество? Обозреватель газеты ВЗГЛЯД составил собственный рейтинг боевых возможностей военно-морских флотов мира. Подробности...
Перейти а раздел…

Грандиозное ограбление напомнило сцены знаменитого сериала

В такую форму и были одеты грабителиФото: Paulo Whitaker/Reuters
Феерическое и по методу исполнения, и по сумме похищенного преступление совершено в Бразилии. Переодетые в полицейских бандиты без малейшего выстрела украли несколько сотен килограммов чистого золота. План и исполнение оказались настолько блестящими, что напомнили сразу несколько знаменитых кинокартин. Подробности...
Перейти а раздел…

Строгость закона не предотвратила трагедию в детском лагере «Холдоми»

Число погибших в пожаре в Хабаровском крае детей достигло четырехФото: пресс-служба правительства Хабаровского края/ТАСС
Пепел хабаровского детского лагеря «Холдоми» поссорил законодателей и представителей туриндустрии. Первые требуют еще ужесточить правила для детского летнего отдыха, вторые – напротив, смягчить. Говорят, чиновники насколько закрутили гайки, что теперь летние детские лагеря разбивают вообще неофициально, по закону не получается. Правда ли, что запреты в этой сфере дают обратный эффект? Подробности...
Перейти а раздел…

За спиной толпы

Александр Брод, Член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, сопредседатель ассоциации «Гражданский контроль»
Некоторые члены СПЧ посчитали более продуктивным прийти к мэрии, как на шоу, чтобы потом осудить силовиков. И снова ни слова про перечный газ, про камни в полицию, создание толпой преград для пешеходов и общественного транспорта. Получается, коллеги солидаризировались с организаторами акции? Подробности...

Кому война, кому – донаты

Юрий Васильев, специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД
Для телеканала «Дождь» вчерашняя драма на московских улицах определенно стала руководством к действию, которое Николай Бухарин в свое время определил в повелительном наклонении: «Обогащайтесь!» Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев

Умные и глупые дети вырастут, а Москва будет занимать только взрослых

Дмитрий Ольшанский, публицист
Толпу, прожившую целую жизнь в тех местах, где она идет протестовать – невозможно не уважать. Потому что она, эта толпа, мотивирована не гормонами, не возрастными потребностями. А что теперь? Подробности...
Обсуждение: 55 комментариев
    Перейти а раздел…

    Кто из российских политиков сбежал за границу

    Обсуждение: 12 комментариев

    Почему Россия терпит выходки Северной Кореи

    Какими товарами знамениты российские регионы

      Перейти а раздел…

      Дети погибли при пожаре в палаточном лагере под Хабаровском

      В палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края в ночь на вторник произошел пожар. По последним данным, погибли четыре ребенка, еще несколько пострадали. Причем детям приходилось спасать друг друга
      Подробности...

      Индия запустила на Луну ракету с межпланетной станцией и луноходом

      Индия запустила к Луне орбитальную станцию «Чандраян-2» с луноходом на борту. Старт состоялся с космодрома на острове Шрихарикота. Прилуниться аппарат должен 7 сентября. С запуском ракеты она вошла в число стран – лидеров в освоении космоса. За стартом наблюдали тысячи зрителей
      Подробности...

      В Москве появится храм с прозрачной стеной

      В долине реки Сетунь на западе Москвы построят православный храм в современном стиле со стеклянной восточной стеной, к которой примыкает алтарь. Через нее прихожане смогут видеть пейзаж долины
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Натуральный Фермерский Продукт»: Здоровая еда с любовью к России

        «Big Sweet Blog»: Домашняя кондитерская из Instagram

        EcoTime: Магазин, который заставляет улыбаться

          Перейти а раздел…
          В связи с задержанием танкера Nеyma в порту Измаила, должна ли Россия запретить кораблям под флагом РФ заходить в украинские порты?
          • Да

          • Нет

          Итоги выборов в Верховную раду дали Зеленскому верховную власть в стране. Как это повлияет на его политику по отношению к России?
          • Он начнет выстраивать диалог с Россией

          • Он продолжит антироссийскую линию Порошенко

          • Он еще более усилит политику русофобии

          Готовы ли вы расстаться с бумажным паспортом и перейти на электронный?
          • Да, паспорт-книжка — это прошлый век

          • Нет, паспорт должен сохраниться в нынешнем виде

          • Пусть существуют два вариант одновременно

            Перейти а раздел…

            Российские шоферы рискуют оказаться зажатыми в тиски между ГИБДД и местными властями

            Российским водителям готовят ряд жестких мер

            Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
            Обсуждение: 118 комментариев

            Владимир Путин на отечественном лимузине Aurus заехал прямо на территорию немецкого завода

            Почему Mercedes инвестирует в санкционную Россию

            Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Но по традиции оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время? Подробности...
            Обсуждение: 12 комментариев

            Ford Focus навсегда уходит с российского рынка

            Кто виноват в уходе Ford из России

            Американский концерн Ford закрывает заводы, увольняет сотрудников и уходит из России. Его история в нашей стране – это пример головокружительного взлета и жесткого падения. Ford первым из иностранных автоконцернов открыл Россию после распада СССР, первым рискнул вложить деньги в автозавод и не прогадал. Что же заставило американцев сбежать с поля боя? Подробности...
            Обсуждение: 166 комментариев
              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Зеленскому объяснили пользу от признания Крыма российским
              Больше половины задержанных на акции оппозиции в Москве оказались не москвичамиСтало известно об уничтожении двух украинских Ил-76 в ЛивииУмер тележурналист Владимир Кара-Мурза-старшийЮжная Осетия попросила Италию о признании
              В Госдуме призвали дать правовой ответ на вакханалию провокаторов в МосквеЗеленский обратился к церковным лидерам на УкраинеНаина Ельцина рассказала о важнейшем разговоре с мужемУкраинские электрички ужаснули пользователей Сети
              Автолюбители Москвы пожаловались на расклеенные на машинах оппозиционные стикерыУкраинский журналист призвал ввести войска в Россию «для поддержки демократии»Израиль испытал на Аляске способную сбивать ракеты в космосе систему ПРОВован и Лексус разыграли оскандалившегося украинского генерала от имени Зеленского

              новые санкции


              Эксперт объяснил, почему американский сенатор выступил в защиту «Северного потока – 2»

              «необходимо соблюдать законы»


              Соловьев объяснил Макфолу ситуацию с выборами в Москве

              уголовное дело


              В Москве нашли чемодан с телом популярной блогерши

              Видео

              особые обстоятельства


              Два офицера спасли для России школу палубных летчиков

              военно-морской флот


              Почему ВМФ России остается в тройке сильнейших флотов мира

              общественное мнение


              Зеленскому подсказывают способы восстановления отношений с Россией

              Крымское ханство


              В дикости взглядов на историю команда Зеленского превзошла команду Порошенко

              природа феномена


              Почему в России так любят заборы?

              Цифровой суверенитет


              Дмитрий Комиссаров: Кибервойна на самом деле уже идет

              Родная Орда


              Сергей Зацаринный: Ветер истории дует с Востока

              Оздоровительная ересь


              Сергей Мардан: ЗОЖ процветает на обмане и страхе смерти

              на ваш взгляд


              В связи с задержанием танкера Nеyma в порту Измаила, должна ли Россия запретить кораблям под флагом РФ заходить в украинские порты?

              Московской оппозиции поможет армия Украины

              В Киеве вспомнили об экспорте «майданного» образца   28 июля 2019, 20:00
              Фото: Tatyana Makeyeva/Reuters
              Текст: Михаил Мошкин

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              «Стихийный протест москвичей» оказался не стихийным, и, по данным полиции, не совсем московским. Среди участников беспорядков – огромное число приезжих. Когда в «борьбе за демократию» в Москве засветились гости с Украины, уже не удивляет призыв экс-редактора киевского Forbes «готовить войска для поддержки демократии в России». Кто еще с интересом наблюдал за выходками провокаторов в Москве?

              Более половины задержанных участников беспорядков, произошедших накануне в центре Москвы, оказались не москвичами – хотя несанкционированные акции, казалось бы, были посвещены выборам в Мосгордуму, событию сугубо столичному.

              Протестующие перекрывали Садовое кольцо и Большую Дмитровку, бросали куски асфальта в сотрудников полиции и распыляли газ, в результате чего пострадали восемь сотрудников Росгвардии. В воскресенье московская полиция обнародовала данные, из которых следует: из 1074 задержанных нарушителей общественного порядка более 600 правонарушителей не являются жителями столицы.  

              Ничего удивительного, подчеркнул в комментарии газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. «Это был сбор навальнистского актива со всей России, – отметил собеседник. – Люди показывают силу своих региональных ячеек. Вопросов нет: организация со стороны «Фонда борьбы с коррупцией» Навального и его групп была неплохой. Привести такую толпу народу из провинции – во-первых, это стоит денег. Во-вторых, надо, чтобы эту толпу заводили целые группы провокаторов, реального актива, готового на столкновения с полицией».

              Данилин считает, что имела место недоработка спецслужб. «Ведь это организация, которая показала, что может устраивать в Москве беспорядки, и довольно серьезные – спонтанно, без повода. Ведь для этих немосквичей выборы в Мосгордуму очевидно не являются серьезным основанием. Тема на самом деле очень серьезная. С одной стороны, это был успех Росгвардии, с другой стороны – неуспех ФСБ», – полагает эксперт.   

              В предыдущей незаконной акции оппозиции в Москве, которая прошла в середине июля, также принимали участие жители других городов и даже приезжие с Украины. Российский журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев тогда сказал газете ВЗГЛЯД, что на Украине гражданина другой страны, который принимает участие в несогласованной акции, уже экстрадировали бы, внесли бы в списки на пресловутом сайте «Миротворец» и возбудили бы против него уголовное дело.

              На этот раз устроители и участники беспорядков обрели неожиданную поддержку из Киева. Максим Кухар, в недавнем прошлом шеф-редактор украинского Forbes, отставной боец 95-й бригады ВСУ (особо не отличившейся под Дебальцево) призвал «срочно готовить войска для поддержки демократии в России». Отставник Кухар не первый раз фантазирует на тему «вторжения», России и Украины, но в этот раз его фантазия отправилась в противоположную сторону.

              «К границе надо срочно подтянуть несколько лучших бригад и начать их обучать законам РФ - чтобы они могли справиться с охраной общественного порядка в тех регионах, о которых попросит правительство народного доверия РФ»,

              – вещал Кухар на странице в Facebook. Что любопытно, «стратег» пишет исключительно по-русски. Видимо, для того, чтобы было понятно «правительству народного доверия».

              «Думаю, ничего особенного в этом нет. Предстоит серьезное изменение погоды и в Москве и в Киеве – жару сменяет похолодание. Похоже, на нестойкие умы это влияет вот таким образом. Вызывает немотивированную агрессию и гипертрофированную воинственность. Впрочем, я не доктор», – саркастически заметил в комментарии газете ВЗГЛЯД историк и журналист, украинский политэмигрант Владимир Скачко.

              «В самом деле, угрожать России украинскими войсками может разве что тот, кто очень хочет покончить с этой Украиной. Как говорится, лучше ужасный конец, чем ужас без конца», – сказал Скачко. По его мнению, эти воинственные кличи напоминают старую шутку: «Давайте объявим войну Люксембургу, тут же сдадимся в плен – и заживем». «Но Россия-то не Люксембург, сами понимаете. НАТО боится угрожать России, а тут какие-то киевские националисты, – смеется собеседник. – Так что тут либо сумасшествие, либо бред, но уже политический».

              Впрочем, возможно имела место острая передозировка информационным потоком либеральных российских СМИ. «Этот человек, Кухар, очевидно накануне смотрел телеканал «Дождь», где ему показывали: вот она, революция в Москве. Те же люди, которые смотрели вчера другой телеканал, и не видели вообще ничего такого, вряд ли думают о том, что в России вообще нужно поддерживать какую-то «демократию», – сказал газете ВЗГЛЯД блогер и журналист Максим Кононенко.

              «Любое государство хочет экспортировать свою жизненную модель на окрестные страны. Это процесс естественный. Но адекватные люди оценивают, можно это делать или нет, и если очевидно возможности нет – то и не делают», – добавил Кононенко. Это говорит об узости восприятия, и о неспособности объективно воспринимать картину мира, считает собеседник. «Такая узость свойственна довольно широкому кругу людей. В этом, собственно и их беда таких людей – они считают, что они «здесь власть», а на самом деле ничего подобного», – отметил Кононенко.

              Похоже, между киевскими «патриотами» и московскими уличными «демократами» имеет место взаимное обогащение идеями. «Что же касается Украины, то не зря на первом митинге, который был согласован, прозвучали слова в таком духе: давайте помолимся за украинцев и грузин, которые «борются с Россией за свою свободу», – напомнил Данилин. По его мнению, проявило себя «откровенно антироссийское движение, которое с удовольствием устроило бы здесь и переворот, и революцию, и кровавую баню, но к счастью не может». «Единственное, на что их хватает – это попытки дестабилизировать ситуацию таким образом», – добавил Данилин.

              Более серьезно то, что протестующих поддержали не только украинские эксцентрики, но и вполне дееспособные европейские дипломаты. «Запад на самом деле тоже будет использовать эту тему – всякое лыко в строку. И они уже это вовсю используют, – подчеркнул Данилин. – Не зря немецкие дипломаты уже начали поднимать шум, рассуждая, дескать, правильно или неправильно проводятся у нас выборы. На что, напомню, наш МИД им разъяснил: занимайтесь своими делами, а не открытыми нарушениями Венской конвенции. Вы бездоказательно утверждаете, что якобы Россия вмешивалась в ваши выборы, а сами откровенно, нагло, по-хамски открыто вмешиваетесь в выборы в России. Где у вас совесть, немецкие дипломаты? Или вы уже не совсем дипломаты?».

              По мнению Данилина, цель этих акций – не российский обыватель, которому нет особого дела до перипетий выборов в МГД. Эксперт полагает, что главным адресатом беспорядков был Запад. «Не Украина – она была побочной целью. Главным же выгодоприобретателем были западные масс-медиа», – отметил Данилин. «Видео и фото разгона полицейскими митинга, массовых задержаний – все это даст основания для демонизации России среди своих западных обывателей. Именно для этого все и делалось», – подчеркнул политолог.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............