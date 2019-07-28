Больше половины задержанных на акции оппозиции в Москве оказались не москвичами

В столичной полиции сообщили, что разбирательство с задержанными участниками субботней несанкционированной акции оппозиции в Москве завершено. В отношении них составлены все необходимые документы.

В пресс-службе главного управления МВД России по Москве сообщили «Интерфаксу», что, как выяснилось в ходе разбирательства, более 600 правонарушителей не являются жителями столицы.

В общей сложности были задержаны более тысячи нарушителей общественного порядка.

По данным ГУ МВД по Москве, в несанкционированной акции в центре Москвы в субботу, 28 июля, приняли участие порядка 3,5 тыс. человек, причем 700 из них – журналисты и блогеры.

Отметим, что и в предыдущей незаконной акции оппозиции в Москве, которая прошла в середине июля, также принимали участие жители других городов и даже приезжие с Украины.

Российский журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев в этой связи заметил, что на Украине гражданина другой страны, который принимает участие в несогласованной политической акции, уже экстрадировали бы, внеся его данные в базу сайта «Миротворец» и возбудив против него уголовное дело.

В субботу в центре Москвы прошла несанкционированная акция оппозиции, которая сопровождалась беспорядками. Так, участники незаконной акции перекрывали Садовое кольцо и Большую Дмитровку, бросали куски асфальта в сотрудников полиции и распыляли газ, в результате чего пострадали восемь сотрудников Росгвардии.