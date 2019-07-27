За участие в несанкционированной акции в Москве задержали более тысячи человек

За совершение правонарушений в ходе несанкционированной акции в центре Москвы сотрудники полиции совместно с Росгвардией задержали более 1 тыс. человек, сообщили в пресс-службе столичной полиции.

«На несанкционированной акции в центре столицы за различные правонарушения были задержаны 1074 человека», – сообщил представитель ГУ МВД ТАСС.

По результатам разбирательства в отношении задержанных будут приняты решения в соответствии с законом, добавили в полиции.

Отметим, власти заранее предупреждали участников несанкционированной акции об ответственности и недопустимости нарушения закона. Мэр российской столицы Сергей Собянин подчеркивал, что порядок на акциях будет обеспечен в соответствии с законом. Градоначальник предупреждал, что, по данным правоохранителей, готовятся серьезные провокации, представляющие угрозу безопасности, жизни и здоровью людей.

Вопреки этому, в несогласованном мероприятии, по данным ГУ МВД по Москве, приняли участие порядка 3,5 тыс. человек, причем 700 из них – журналисты и блогеры. Подчеркивалось, что значительная часть участников несанкционированной акции – приезжие из других городов.