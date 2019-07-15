Соловьев рассказал об участии украинцев в несогласованных митингах в Москве

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15 июля, понедельник  |  Последнее обновление — 11:56  |  vz.ru
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Зачем Украина купила дорогую американскую нефть

В Одесском порту впервые в истории разгрузили танкер с американской нефтьюФото: Архип Верещагин/ТАСС
Украина впервые разгрузила в Одесском порту партию американской сланцевой нефти. Ранее Киев уже с большим апломбом начал закупать американский уголь вместо донбасского. Логично предположить, что следующим шагом будет доставка из-за океана сжиженного природного газа. Есть ли хоть какой-то экономический смысл во всех этих историях? Подробности...
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Как «Всемирный конгресс украинцев» действует против России

ВКУ занят подрывной работой против России по всем направлениямФото: РИА "Новости"
Украина возмущена – в России запрещена организация под названием «Всемирный конгресс украинцев». Киев кричит об «ущемлении прав меньшинств», но реальная причина претензий к этой организации, разумеется, совсем иная. «Всемирный конгресс украинцев» – всего лишь прикрытие для антироссийской, а порой даже напрямую шпионской деятельности против нашей страны. Подробности...
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Уникальный аппарат возвращает России научное лидерство в космосе

Так выглядел этот уникальный аппарат до установки на ракету-носительФото: Сергей Мамонтов/РИА Новости
Запущенная в субботу российская рентгеновская обсерватория «Спектр-РГ» шла к своему запуску больше тридцати лет. По многим параметрам этот аппарат либо первый, либо вообще уникальный. В случае успешного выведения в заданную точку телескоп подарит исследователям такие возможности исследования Вселенной, о которых ученые еще недавно могли только мечтать. Подробности...
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Зачем СССР извратил главный праздник Франции

Во Франции никогда не называли свой главный праздник Днем взятия Бастилии, а свою революцию ВеликойФото: Philippe Wojazer/Reuters
Ровно 230 лет назад пала Бастилия, открыв дорогу Великой французской революции – событию, изменившему ход истории для всей Европы. Как считают многие, не в лучшую сторону: массовые зверства, террор, голод, разрушительные войны – вот что последовало за взятием крепости. Но почему французы в этот день отмечают свой главный национальный праздник? Ответ на этот вопрос способен удивить многих в России.  Подробности...
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Людей в Черном море погубила вопиющая жадность

Перегруженный в пять раз катер превратился в смертельный аттракционФото: Следственный комитет РФ/ТАСС
Капитан прогулочного катера, в результате крушения которого в Черном море погибли две женщины и десятки людей оказались за бортом, не имел лицензии. Выяснилось, что судно не прошло техосмотр – при том, что в его конструкцию вносились изменения. В момент ЧП катер шел с пятикратным перегрузом. Капитан пытался сбежать, но был задержан, как и владелец катера. Остается вопрос – как эти люди вообще могли обслуживать туристов? Подробности...
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«Героям слава!» по-итальянски звучит не так, как по-украински

Андрей Манчук, политолог
От любви до ненависти один шаг – и те же самые люди, которые выходили пять лет назад на майдан со звездными флагами Евросоюза, уже завтра могут топтать их ногами. Реакция на приговор атошнику в который раз подчеркивает, что Украина так и не стала Европой. Подробности...

Нет у революции конца

Николай Проценко, экономический обозреватель
14 июля, 230 лет назад, французские революционеры штурмом взяли крепость-тюрьму Бастилию, что стало началом Великой французской революции. Нынешняя турбулентность на планете – это ее продолжение. Подробности...
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Золото с куполов уже снято

Дмитрий Воденников, поэт, эссеист
Когда читаешь чужие дневники, всегда охватывает чувство безнадежности. Вот была она, жизнь, вот оставила свой след, вот подробно записана, а вот улетела. Не лучше ли после себя ничего не оставить? Подробности...
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            Соловьев рассказал об участии украинцев в несогласованных митингах в Москве

               15 июля 2019, 11:14
            Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/
            Global Look Press
            Текст: Людмила Суркова

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            «Если бы в России была такая власть, как на Украине, то никто не дал бы странным людям делать все, что угодно в центре Москвы», – заявил газете ВЗГЛЯД телеведущий Владимир Соловьев, комментируя участие гражданина Украины в несогласованном митинге в центре Москвы и его призывы сменить власть в России по примеру Украины.

            Российский журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев с иронией отнесся к сравнению политической ситуации на Украине и в России. Он также отметил, что «если бы власть была такая, как во Франции, то уже через час бы всех упаковали и настолько жестко, что ни Соболь, ни Яшин не успели бы пикнуть».

            Соловьев также считает, что на Украине гражданина другой страны, который принимает участие в несогласованной политической акции, уже экстрадировали бы, внеся его данные в базу сайта «Миротворец» и возбудив против него уголовное дело.

            «Этот гражданин, который вообще не понятно почему находится в России и занимается здесь политической деятельностью, изначально должен быть приведен в чувство. И если у нас все-таки есть такой закон, то ему надо задать вопрос, почему он принимает участие в несанкционированном политическом митинге», – полагает собеседник.

            Журналист отметил, что украинцев встречали почти на всех оппозиционных акциях протеста. Он напомнил, как один из таких граждан Украины умудрился вступить в перепалку с Жириновским во время такой же несанкционированной акции. «Мы очень либеральная страна в этом плане. На мой взгляд, излишне», – подчеркнул собеседник.

            Однако Соловьев не считает, что митинг можно назвать встречей кандидатов с избирателями, потому что никто из пятнадцати человек, «которые пытались вывести людей», не были кандидатами. По мнению Соловьева, корректнее называть их кандидатами в кандидаты, потому что они еще не зарегистрированы.

            Он также напомнил, что в общей сложности пятнадцать кандидатов должны были собрать семьдесят тысяч подписей за свое выдвижение. А на несогласованный митинг вышло от пятисот до тысячи человек – «это в лучшем случае от 0,6 до 1,5% от тех, кто должен был подписать подписные листы».

            «А теперь давайте вычтем оттуда журналистов, иностранцев, граждан, которые приехали поддержать их не из Москвы, и так далее. Сколько же вышло избирателей, которые, как говорят Соболь и Яшин, страшно готовы за них биться? Вот вам и ответ об их реальной популярности и о том, могут ли они собрать подписи или нет», рассуждает Соловьев.

            Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, в несанкционированной акции в центре Москвы, посвященной, как заявляли организаторы, предстоящим выборам в Московскую городскую думу, принимал участие гражданин Украины.

            Фрагмент трансляции телеканала «Дождь», который взял интервью у приезжего с Украины, опубликован в Twitter.

            «А вы сами из какого округа?» – спросил корреспондент.

            «Я сам с Украины», – с улыбкой ответил участник акции протеста. На вопрос о том, почему он пришел на несогласованный митинг в Москве, приезжий сказал: «Пора чтоб здесь (в России – прим. ВЗГЛЯД) такая власть была, как сейчас на Украине».

            Позже пользователи Telegram установили личность «активного гражданина» с Украины, приехавшего поддержать российских оппозиционеров. Так, канал «Меркури» опубликовал фото документа, согласно которому активиста зовут Максим Мирошниченко, который зарегистрирован в Сумской области Украины.

            Напомним, в воскресенье столичные полицейские задержали более 25 человек на несанкционированной акции протеста у здания Мосгоризбиркома на Моховой улице в центре Москвы. Правоохранители появились после того, как протестующие попытались устроить сидячую акцию и расставили палатки.

            Еще в пятницу в департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы предупреждали, что намеченная на 14 июля акция будет являться несанкционированным публичным мероприятием. Власти города согласовали акции на 20 и 21 июля с той же повесткой.


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