Соловьев рассказал об участии украинцев в несогласованных митингах в Москве

«Если бы в России была такая власть, как на Украине, то никто не дал бы странным людям делать все, что угодно в центре Москвы», – заявил газете ВЗГЛЯД телеведущий Владимир Соловьев, комментируя участие гражданина Украины в несогласованном митинге в центре Москвы и его призывы сменить власть в России по примеру Украины.

Российский журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев с иронией отнесся к сравнению политической ситуации на Украине и в России. Он также отметил, что «если бы власть была такая, как во Франции, то уже через час бы всех упаковали и настолько жестко, что ни Соболь, ни Яшин не успели бы пикнуть».

Соловьев также считает, что на Украине гражданина другой страны, который принимает участие в несогласованной политической акции, уже экстрадировали бы, внеся его данные в базу сайта «Миротворец» и возбудив против него уголовное дело.

«Этот гражданин, который вообще не понятно почему находится в России и занимается здесь политической деятельностью, изначально должен быть приведен в чувство. И если у нас все-таки есть такой закон, то ему надо задать вопрос, почему он принимает участие в несанкционированном политическом митинге», – полагает собеседник.

Журналист отметил, что украинцев встречали почти на всех оппозиционных акциях протеста. Он напомнил, как один из таких граждан Украины умудрился вступить в перепалку с Жириновским во время такой же несанкционированной акции. «Мы очень либеральная страна в этом плане. На мой взгляд, излишне», – подчеркнул собеседник.

Однако Соловьев не считает, что митинг можно назвать встречей кандидатов с избирателями, потому что никто из пятнадцати человек, «которые пытались вывести людей», не были кандидатами. По мнению Соловьева, корректнее называть их кандидатами в кандидаты, потому что они еще не зарегистрированы.

Он также напомнил, что в общей сложности пятнадцать кандидатов должны были собрать семьдесят тысяч подписей за свое выдвижение. А на несогласованный митинг вышло от пятисот до тысячи человек – «это в лучшем случае от 0,6 до 1,5% от тех, кто должен был подписать подписные листы».

«А теперь давайте вычтем оттуда журналистов, иностранцев, граждан, которые приехали поддержать их не из Москвы, и так далее. Сколько же вышло избирателей, которые, как говорят Соболь и Яшин, страшно готовы за них биться? Вот вам и ответ об их реальной популярности и о том, могут ли они собрать подписи или нет», – рассуждает Соловьев.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, в несанкционированной акции в центре Москвы, посвященной, как заявляли организаторы, предстоящим выборам в Московскую городскую думу, принимал участие гражданин Украины.

Фрагмент трансляции телеканала «Дождь», который взял интервью у приезжего с Украины, опубликован в Twitter.

«А вы сами из какого округа?» – спросил корреспондент.

«Я сам с Украины», – с улыбкой ответил участник акции протеста. На вопрос о том, почему он пришел на несогласованный митинг в Москве, приезжий сказал: «Пора чтоб здесь (в России – прим. ВЗГЛЯД) такая власть была, как сейчас на Украине».

Позже пользователи Telegram установили личность «активного гражданина» с Украины, приехавшего поддержать российских оппозиционеров. Так, канал «Меркури» опубликовал фото документа, согласно которому активиста зовут Максим Мирошниченко, который зарегистрирован в Сумской области Украины.

Напомним, в воскресенье столичные полицейские задержали более 25 человек на несанкционированной акции протеста у здания Мосгоризбиркома на Моховой улице в центре Москвы. Правоохранители появились после того, как протестующие попытались устроить сидячую акцию и расставили палатки.

Еще в пятницу в департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы предупреждали, что намеченная на 14 июля акция будет являться несанкционированным публичным мероприятием. Власти города согласовали акции на 20 и 21 июля с той же повесткой.