Оппозицию не интересуют проблемы Москвы

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Зачем Украина купила дорогую американскую нефть

В Одесском порту впервые в истории разгрузили танкер с американской нефтьюФото: Архип Верещагин/ТАСС
Украина впервые разгрузила в Одесском порту партию американской сланцевой нефти. Ранее Киев уже с большим апломбом начал закупать американский уголь вместо донбасского. Логично предположить, что следующим шагом будет доставка из-за океана сжиженного природного газа. Есть ли хоть какой-то экономический смысл во всех этих историях? Подробности...
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Как «Всемирный конгресс украинцев» действует против России

ВКУ занят подрывной работой против России по всем направлениямФото: РИА "Новости"
Украина возмущена – в России запрещена организация под названием «Всемирный конгресс украинцев». Киев кричит об «ущемлении прав меньшинств», но реальная причина претензий к этой организации, разумеется, совсем иная. «Всемирный конгресс украинцев» – всего лишь прикрытие для антироссийской, а порой даже напрямую шпионской деятельности против нашей страны. Подробности...
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Уникальный аппарат возвращает России научное лидерство в космосе

Так выглядел этот уникальный аппарат до установки на ракету-носительФото: Сергей Мамонтов/РИА Новости
Запущенная в субботу российская рентгеновская обсерватория «Спектр-РГ» шла к своему запуску больше тридцати лет. По многим параметрам этот аппарат либо первый, либо вообще уникальный. В случае успешного выведения в заданную точку телескоп подарит исследователям такие возможности исследования Вселенной, о которых ученые еще недавно могли только мечтать. Подробности...
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Зачем СССР извратил главный праздник Франции

Во Франции никогда не называли свой главный праздник Днем взятия Бастилии, а свою революцию ВеликойФото: Philippe Wojazer/Reuters
Ровно 230 лет назад пала Бастилия, открыв дорогу Великой французской революции – событию, изменившему ход истории для всей Европы. Как считают многие, не в лучшую сторону: массовые зверства, террор, голод, разрушительные войны – вот что последовало за взятием крепости. Но почему французы в этот день отмечают свой главный национальный праздник? Ответ на этот вопрос способен удивить многих в России.  Подробности...
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Людей в Черном море погубила вопиющая жадность

Перегруженный в пять раз катер превратился в смертельный аттракционФото: Следственный комитет РФ/ТАСС
Капитан прогулочного катера, в результате крушения которого в Черном море погибли две женщины и десятки людей оказались за бортом, не имел лицензии. Выяснилось, что судно не прошло техосмотр – при том, что в его конструкцию вносились изменения. В момент ЧП катер шел с пятикратным перегрузом. Капитан пытался сбежать, но был задержан, как и владелец катера. Остается вопрос – как эти люди вообще могли обслуживать туристов? Подробности...
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Оппозицию не интересуют проблемы Москвы

Дмитрий Ольшанский, публицист
«Москва» – это такой карьерный полигон, где проводится очередной тест – можно ли пробить стену из полицейских, крича что-нибудь против Путина, и получить таким образом официальное удостоверение депутата, – или нельзя. Подробности...

«Героям слава!» по-итальянски звучит не так, как по-украински

Андрей Манчук, политолог
От любви до ненависти один шаг – и те же самые люди, которые выходили пять лет назад на майдан со звездными флагами Евросоюза, уже завтра могут топтать их ногами. Реакция на приговор атошнику в который раз подчеркивает, что Украина так и не стала Европой. Подробности...
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Нет у революции конца

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            Дмитрий Ольшанский

            Оппозицию не интересуют проблемы Москвы

            Дмитрий Ольшанский
            публицист
            		 15 июля 2019, 17:50

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            Бывает так: отвлечешься на пару дней от «событий», а потом откроешь соцсети – а там грандиозный скандал на пустом месте. На этот раз Мосгордума. Опять плохие чиновники не пустили куда-то хороших активистов. Знаете, что для меня в этой истории самое примечательное?

            3а все время обсуждения московских выборов ни один одобряемый публикой кандидат в Мосгордуму не высказал ни одной идеи по поводу проблем собственно Москвы, которую стал бы обсуждать не то что «весь город» – это технически невозможно, – но хотя бы политически активный фбук. Нет такой идеи.

            Нет кандидата Петрова-Сидорова, московский «манифест» которого попался бы мне на глаза хотя бы в ленте.

            Никто из желающих попасть в Мосгордуму даже не пытается притворяться, что его хоть как-то волнует Москва, а не «улыбнись, если ты против Путина» и прочее крымненаш.

            Бесконечно обсуждается только сам процесс выборов, процесс допуска или недопуска людей из того или этого садика, их борьба между собой, что угодно, но только не город.

            Фото: EPA/SERGEI ILNITSKY/ТАСС

            Потому что Мосгордума ничего в городе не решает, и все это отлично знают, и сами кандидаты об этом знают, и та аудитория, к которой они обращаются, в курсе – и не волнуется по этому поводу, поскольку не имеет в Москве ни собственности, ни семей, ни детства, ни прошлого, ничего.

            «Москва» в данном случае – это просто такой карьерный полигон, где проводится очередной тест – можно ли, встав во главе тысячи активистов, пробить стену из полицейских, крича что-нибудь этакое, против Путина, и получить таким образом официальное удостоверение депутата и микрофон, – или нельзя.

            Больше того, я уверен, что если этих активистов спокойно и доверительно расспросить, то внезапно окажется, что минимум половине из них ещё и нравится собянинский город (который я, если кто не знает, терпеть не могу), и они бы радостно поддерживали эту мэрию, если бы не потребность «валить режим», которая ситуативно реализуется именно на московской площадке.

            Так что не кормите, друзья, ни своими подписями, ни тем более уличной движухой профессиональных игроков в догонялки с полицией, они равнодушны к Москве точно так же, как и чиновники с застройщиками. Впрочем, полное равнодушие к этой битве со стороны московских обывателей показывает, что этот мой совет – излишний. Люди все понимают.

            А настоящий городской парламент, состоящий из взрослых и местных, и занятый не свержением Путина, а превращением «Москвы» в Москву, – не просто нужен, а страсть как нужен.

            Но это совсем другое кино.

            Источник: Блог Дмитрия Ольшанского


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