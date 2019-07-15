Оппозицию не интересуют проблемы Москвы

Бывает так: отвлечешься на пару дней от «событий», а потом откроешь соцсети – а там грандиозный скандал на пустом месте. На этот раз Мосгордума. Опять плохие чиновники не пустили куда-то хороших активистов. Знаете, что для меня в этой истории самое примечательное?

3а все время обсуждения московских выборов ни один одобряемый публикой кандидат в Мосгордуму не высказал ни одной идеи по поводу проблем собственно Москвы, которую стал бы обсуждать не то что «весь город» – это технически невозможно, – но хотя бы политически активный фбук. Нет такой идеи.

Нет кандидата Петрова-Сидорова, московский «манифест» которого попался бы мне на глаза хотя бы в ленте.

Никто из желающих попасть в Мосгордуму даже не пытается притворяться, что его хоть как-то волнует Москва, а не «улыбнись, если ты против Путина» и прочее крымненаш.

Бесконечно обсуждается только сам процесс выборов, процесс допуска или недопуска людей из того или этого садика, их борьба между собой, что угодно, но только не город.

Потому что Мосгордума ничего в городе не решает, и все это отлично знают, и сами кандидаты об этом знают, и та аудитория, к которой они обращаются, в курсе – и не волнуется по этому поводу, поскольку не имеет в Москве ни собственности, ни семей, ни детства, ни прошлого, ничего.

«Москва» в данном случае – это просто такой карьерный полигон, где проводится очередной тест – можно ли, встав во главе тысячи активистов, пробить стену из полицейских, крича что-нибудь этакое, против Путина, и получить таким образом официальное удостоверение депутата и микрофон, – или нельзя.

Больше того, я уверен, что если этих активистов спокойно и доверительно расспросить, то внезапно окажется, что минимум половине из них ещё и нравится собянинский город (который я, если кто не знает, терпеть не могу), и они бы радостно поддерживали эту мэрию, если бы не потребность «валить режим», которая ситуативно реализуется именно на московской площадке.

Так что не кормите, друзья, ни своими подписями, ни тем более уличной движухой профессиональных игроков в догонялки с полицией, они равнодушны к Москве точно так же, как и чиновники с застройщиками. Впрочем, полное равнодушие к этой битве со стороны московских обывателей показывает, что этот мой совет – излишний. Люди все понимают.

А настоящий городской парламент, состоящий из взрослых и местных, и занятый не свержением Путина, а превращением «Москвы» в Москву, – не просто нужен, а страсть как нужен.

Но это совсем другое кино.

Источник: Блог Дмитрия Ольшанского