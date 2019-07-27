Умные и глупые дети вырастут, а Москва будет занимать только взрослых

На днях я почему-то начал смотреть запись митинга февраля 1990 года в Москве – нелепого, самоубийственного для тогдашних советских людей, – и все-таки не мог оторваться от этого зрелища, так мне было приятно на них смотреть.

И я подумал: но почему? Ведь все мои симпатии и по отношению к тому времени находятся на другой стороне. И все-таки я ими любовался. А потом понял, в чем дело.

Взрослые протестуют.

В Москве 1990 года – как, впрочем, и на коммунистических демонстрациях через два-три года – по улицам шли взрослые люди, обычные, местные инженеры, рабочие, родители, ответственные квартиросъемщики, местами даже бабки и деды, средний возраст – лет сорок пять, а то и пятьдесят.

И такую толпу – прожившую целую жизнь в тех местах, где она идёт протестовать – невозможно не уважать. Потому что она, эта толпа, мотивирована не гормонами, не возрастными потребностями. Эти потребности, напротив, зовут людей играть в домино во дворе, варить суп и пить усталое пиво. Но они если они вместо этого вышли на площадь – значит, происходит что-то и в самом деле необыкновенное.

А что теперь?

Средний возраст бегающих по Тверской – двадцать с небольшим лет. Москвичей – меньшинство. Владельцев квартир – мизерное меньшинство. В абсолютном большинстве – легко узнаваемый тип: «привет, я учусь на третьем курсе, приехал из Нижневартовска, снимаю комнату, верю в прекрасную Россию будущего».

Тут нужно сделать примечание для идиотов.

Нет ничего плохого в том, что тебе двадцать лет, что ты вчера приехал в Москву из Гаскони, то есть, простите, Нижневартовска, что ты снимаешь комнату и веришь во всякую милую ерунду. Все мы были такими, ну или примерно такими. Но только притворяться, что это экстремальное молодёжное тусование и бег с препятствиями в виде полиции имеет ну хоть какое-то отношение к проблемам московского самоуправления – право, не стоит.

Все эти добрые или агрессивные, умные или глупые дети вырастут. А наша несчастная Москва так и будет всерьёз занимать только взрослых и скучных людей.

Но если в один не самый прекрасный день выйдут на улицу они – ждите больших перемен.

Источник: Блог Дмитрия Ольшанского