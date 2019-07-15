Украинская пропаганда придумала особый язык для борьбы с Россией

Украинские власти все активнее вмешиваются в то, как граждане страны должны понимать то или иное явление. На этот раз выпущен целый словарь, который крайне цинично и специфически объясняет происходящее на востоке страны. Как Украина манипулирует военными и политическими терминами и какую типовую ошибку допускает при этом?

Так называемое министерство по вопросам «оккупированных территорий» (МВОТ) Украины – малозаметная организация. До последнего времени с ним сталкивались в основном переселенцы. Но теперь министерство собирается заняться в т. ч. и теми, кто до этого был далек от событий в Донбассе.

На днях МВОТ провело презентацию любопытного документа под названием «АБВ. Вооруженный конфликт в терминах (путеводитель для Украины)». Из предисловия можно узнать, что его составители ориентировались на гуманитарное право, которое основано на уважении к человеку. И уже эта фраза задает градус цинизма документу: хорошо известно, что Украина систематически нарушает это право – начиная с использования в ходе конфликта армейских и даже парамилитарных формирований и заканчивая банальным отказом платить пенсии и иные социальные выплаты тем, кто не проживает на контролируемой Украиной территории.

Азбуку детям знать пора

Впрочем, вернемся к документу.

С одной стороны, может показаться, что в нем нет ничего особенного. Перечень терминов с их толкованием, ссылки на законы и/или международные правовые акты. Для того, кто хотел бы понять юридическую изнанку конфликта, – даже полезный справочник-словарик. Практически все, что нужно, сбито в одну книжечку.

С другой же, практически сразу начинаешь замечать, как излагаемое в этом путеводителе не стыкуется с реальностью. Вот например.

А – АТО. В путеводителе дается ее определение и упоминается, что с 2018 года она носит новое название ООС (Операция объединенных сил). При этом там ни буквой не упомянуто об экспертизе генпрокуратуры в уголовном производстве экс-главы генштаба ВСУ генерал-полковника Владимира Заманы. Если коротко, то экспертиза подтвердила то, о чем мы уже сказали выше: украинская армия незаконно принимала участие в АТО.

А – Административная граница. Это касается границы Украины с Крымом – власти настаивают на том, что это именно административная, а не государственная граница (признание госграницы означало бы и признание Крыма территорией РФ). При этом никак не объясняется, почему на т. н. административной границе находятся пункты пограничной службы Украины, осуществляется паспортный контроль, действуют ограничения на въезд (иностранцы могут попасть на территорию Крыма только со спецразрешением, а лица призывного возраста в отдельных случаях не пропускаются туда вовсе), проводится досмотр личных вещей, а в загранпаспорт ставится штамп о прохождении контрольного пункта. Т. е. налицо все признаки госграницы – но ее запрещено так называть.

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В – внутренне перемещенное лицо. В документе сказано, что таковым считается человек, который сменил место жительства «...с целью избежать негативных последствий вооруженного конфликта, временной оккупации, проявлений насилия, нарушений прав человека». Как видим, в числе причин не упомянуто правительство Украины. А ведь многие стали переселенцами просто потому, что, находясь на территории самопровозглашенных республик, они будут лишены пенсий или иных соцвыплат. Об этом помалкивают, ограничивая причины «российской агрессией», которой также посвящен свой абзац.

Н – Наемник, незаконные вооруженные формирования. Это, конечно же, камешек в огород России, в одном из пунктов это этом даже прямо сказано. Мол, Россия помогла их создать, и они затем захватывали админздания и провозглашали ДНР и ЛНР. О добробатах, конечно же, ни слова. В особенности – о «Правом секторе*», который (в отличие от прочих добробатов) до последнего отказывался переходить под «крышу» МВД/минобороны и был отведен с линии фронта только весной 2015 года.

И так практически по каждому пункту. Везде находится какая-то зона умолчания, которую путеводитель обходит вниманием, направляя термин в нужную сторону.

Тут нужно отвлечься и вспомнить, что МВОТ – не единственное новое министерство в украинском правительстве. Годом ранее появилось Мининформполитики, или, как его тут же окрестили, министерство правды. Как раз оно первым начало обучать журналистов приемчикам постправды, т. е. тому, в каких терминах необходимо описывать происходящее в Донбассе с весны 2014 года, а также добровольный исход Крыма из состава Украины.

Свою методичку это министерство тоже выпускало. А также поддерживало выпуск таких методичек экспертным сообществом. К примеру, еще в 2015 году появился «Словарь нейтральной терминологии», в котором содержались готовые конструкции для описания конфликта. Впрочем, слово «нейтральный» там было явно лишним и означало лишь то, что фразы вроде «российская агрессия» там не торчали в каждом абзаце – как у пропагандистов вроде недавно застрелившегося Дмитрия Тымчука.

Что такое демоспик и зачем он нужен

Итак, это цензура? Да, ограничение используемой семантики вполне может считаться проявлением цензуры, поскольку даже слова-синонимы живут своей жизнью и имеют различный эмоциональный окрас.

Это пропаганда? Да, это еще и пропаганда. Даже в «нейтральном словаре» говорится об «...агрессии (России)». Но не только.

Все это – цензура и пропаганда – укладывается в термин «демоспик», который лет пять назад популяризировал публицист Виктор Мараховский. Грубо говоря, демоспик – это метаязык информационного поля. Его особенность в том, что, когда вы начинаете использовать словесные конструкции для описания какой-либо ситуации (конфликта в Донбассе), язык начинает формировать ваше отношение к этой ситуации. Причем строго то отношение, которое было вложено в него создателями этого языка. В нашем случае – министерствами постмайданной Украины и теми, кто за ними стоит.

Т. е. заставить украинскую прессу говорить о Донбассе и Крыме на одном языке и в одних выражениях – это лишь первая задача. Вторая – приучить к этой лексике всех, кто не принял в 2014 году госпереворот и последовавшие события. Пропагандой их не переубедишь, но их можно превратить если не в сторонников, то в пассивных наблюдателей.

Наконец, есть и третья задача. Прежде на Украине все было относительно просто: «патриоты Украины» говорили на украинском, а «проклятые коммунисты, донецкие и москали» – на русском. Но «патриоты» сами себе усложнили жизнь повсеместной украинизацией. Их противники (кто лучше, кто хуже) освоили мову и уже на ней убеждают граждан Украины в глупости и ненужности войны, необходимости начала диалога, обмена пленными, восстановления экономических связей и т. п.

И тут снова на выручку приходит демоспик. Назвал оппонент войну в Донбассе гражданской? Ату его!! И пусть он даже с львовским прононсом ее так назвал – уже не отвертится. Это чем-то напоминает методы, которыми во время Великой Отечественной раскрывали немецких диверсантов: даже владея русским в совершенстве, они не могли выговорить «дорога», только «тарока».

Ярчайший пример – фрондирующий олигарх Игорь Коломойский, который открыто называет войну в Донбассе гражданской. Ничего, вскоре ему объяснят, что двум богам не служат. А фрондировать не позволено даже олигархам.

Два мира – два плана

Тут вот что примечательно. Такие путеводители пишутся не день и не два – каждая формулировка должна быть выверена. Поэтому сегодня, уже при президенте Владимире Зеленском, МВОТ публикует работу, которую начали еще при президенте Петре Порошенко. И если военный парад ко Дню независимости – а военным его сделал как раз Порошенко – Зеленский отменил (там будет долгая история, но будем считать, что отменил), то насаждение демоспика его вполне устраивает.

Не только потому, что его насаждение одобрено и проспонсировано внешними управляющими. Но и потому, что такой демоспик защищает постмайданную Украину от возврата той, домайданной. В которой Порошенко был второстепенным министром и кондитером, Зеленский – шоуменом, а большинство пользующих демоспик пропагандистов – вообще никем.

Впрочем, один прокол создатели всех этих брошюрок, конечно же, допустили. Прокол типовый: в угаре украинизации никто не задумался над тем, что русская версия такой вот абвгдейки нужна даже больше, чем украинская. Ведь этот словарь – на украинском языке, а отнюдь не на русском. Может, еще и исправятся, конечно. А до тех пор русский и украинский языки будут описывать одну и ту же войну разными по смыслу словами, от чего итоговые картины будут все более непохожими.