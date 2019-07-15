Украинская пропаганда придумала особый язык для борьбы с Россией

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Зачем Украина купила дорогую американскую нефть

В Одесском порту впервые в истории разгрузили танкер с американской нефтьюФото: Архип Верещагин/ТАСС
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Как «Всемирный конгресс украинцев» действует против России

ВКУ занят подрывной работой против России по всем направлениямФото: РИА "Новости"
Украина возмущена – в России запрещена организация под названием «Всемирный конгресс украинцев». Киев кричит об «ущемлении прав меньшинств», но реальная причина претензий к этой организации, разумеется, совсем иная. «Всемирный конгресс украинцев» – всего лишь прикрытие для антироссийской, а порой даже напрямую шпионской деятельности против нашей страны. Подробности...
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Уникальный аппарат возвращает России научное лидерство в космосе

Так выглядел этот уникальный аппарат до установки на ракету-носительФото: Сергей Мамонтов/РИА Новости
Запущенная в субботу российская рентгеновская обсерватория «Спектр-РГ» шла к своему запуску больше тридцати лет. По многим параметрам этот аппарат либо первый, либо вообще уникальный. В случае успешного выведения в заданную точку телескоп подарит исследователям такие возможности исследования Вселенной, о которых ученые еще недавно могли только мечтать. Подробности...
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Зачем СССР извратил главный праздник Франции

Во Франции никогда не называли свой главный праздник Днем взятия Бастилии, а свою революцию ВеликойФото: Philippe Wojazer/Reuters
Ровно 230 лет назад пала Бастилия, открыв дорогу Великой французской революции – событию, изменившему ход истории для всей Европы. Как считают многие, не в лучшую сторону: массовые зверства, террор, голод, разрушительные войны – вот что последовало за взятием крепости. Но почему французы в этот день отмечают свой главный национальный праздник? Ответ на этот вопрос способен удивить многих в России.  Подробности...
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Людей в Черном море погубила вопиющая жадность

Перегруженный в пять раз катер превратился в смертельный аттракционФото: Следственный комитет РФ/ТАСС
Капитан прогулочного катера, в результате крушения которого в Черном море погибли две женщины и десятки людей оказались за бортом, не имел лицензии. Выяснилось, что судно не прошло техосмотр – при том, что в его конструкцию вносились изменения. В момент ЧП катер шел с пятикратным перегрузом. Капитан пытался сбежать, но был задержан, как и владелец катера. Остается вопрос – как эти люди вообще могли обслуживать туристов? Подробности...
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Оппозицию не интересуют проблемы Москвы

Дмитрий Ольшанский, публицист
«Москва» – это такой карьерный полигон, где проводится очередной тест – можно ли пробить стену из полицейских, крича что-нибудь против Путина, и получить таким образом официальное удостоверение депутата, – или нельзя. Подробности...

«Героям слава!» по-итальянски звучит не так, как по-украински

Андрей Манчук, политолог
От любви до ненависти один шаг – и те же самые люди, которые выходили пять лет назад на майдан со звездными флагами Евросоюза, уже завтра могут топтать их ногами. Реакция на приговор атошнику в который раз подчеркивает, что Украина так и не стала Европой. Подробности...
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Нет у революции конца

Николай Проценко, экономический обозреватель
14 июля, 230 лет назад, французские революционеры штурмом взяли крепость-тюрьму Бастилию, что стало началом Великой французской революции. Нынешняя турбулентность на планете – это ее продолжение. Подробности...
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            Украинская пропаганда придумала особый язык для борьбы с Россией

            Украина активно придумывает происходящему на востоке страны собственную семантику   15 июля 2019, 17:20
            Фото: Андрей Стенин/РИА «Новости»
            Текст: Николай Стороженко

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            Украинские власти все активнее вмешиваются в то, как граждане страны должны понимать то или иное явление. На этот раз выпущен целый словарь, который крайне цинично и специфически объясняет происходящее на востоке страны. Как Украина манипулирует военными и политическими терминами и какую типовую ошибку допускает при этом?

            Так называемое министерство по вопросам «оккупированных территорий» (МВОТ) Украины – малозаметная организация. До последнего времени с ним сталкивались в основном переселенцы. Но теперь министерство собирается заняться в т. ч. и теми, кто до этого был далек от событий в Донбассе.

            На днях МВОТ провело презентацию любопытного документа под названием «АБВ. Вооруженный конфликт в терминах (путеводитель для Украины)». Из предисловия можно узнать, что его составители ориентировались на гуманитарное право, которое основано на уважении к человеку. И уже эта фраза задает градус цинизма документу: хорошо известно, что Украина систематически нарушает это право – начиная с использования в ходе конфликта армейских и даже парамилитарных формирований и заканчивая банальным отказом платить пенсии и иные социальные выплаты тем, кто не проживает на контролируемой Украиной территории. 

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            Впрочем, вернемся к документу. 

            С одной стороны, может показаться, что в нем нет ничего особенного. Перечень терминов с их толкованием, ссылки на законы и/или международные правовые акты. Для того, кто хотел бы понять юридическую изнанку конфликта, – даже полезный справочник-словарик. Практически все, что нужно, сбито в одну книжечку. 

            С другой же, практически сразу начинаешь замечать, как излагаемое в этом путеводителе не стыкуется с реальностью. Вот например.

            А – АТО. В путеводителе дается ее определение и упоминается, что с 2018 года она носит новое название ООС (Операция объединенных сил). При этом там ни буквой не упомянуто об экспертизе генпрокуратуры в уголовном производстве экс-главы генштаба ВСУ генерал-полковника Владимира Заманы. Если коротко, то экспертиза подтвердила то, о чем мы уже сказали выше: украинская армия незаконно принимала участие в АТО. 

            А – Административная граница. Это касается границы Украины с Крымом – власти настаивают на том, что это именно административная, а не государственная граница (признание госграницы означало бы и признание Крыма территорией РФ). При этом никак не объясняется, почему на т. н. административной границе находятся пункты пограничной службы Украины, осуществляется паспортный контроль, действуют ограничения на въезд (иностранцы могут попасть на территорию Крыма только со спецразрешением, а лица призывного возраста в отдельных случаях не пропускаются туда вовсе), проводится досмотр личных вещей, а в загранпаспорт ставится штамп о прохождении контрольного пункта. Т. е. налицо все признаки госграницы – но ее запрещено так называть.

            В – внутренне перемещенное лицо. В документе сказано, что таковым считается человек, который сменил место жительства «...с целью избежать негативных последствий вооруженного конфликта, временной оккупации, проявлений насилия, нарушений прав человека». Как видим, в числе причин не упомянуто правительство Украины. А ведь многие стали переселенцами просто потому, что, находясь на территории самопровозглашенных республик, они будут лишены пенсий или иных соцвыплат. Об этом помалкивают, ограничивая причины «российской агрессией», которой также посвящен свой абзац.

            Н – Наемник, незаконные вооруженные формирования. Это, конечно же, камешек в огород России, в одном из пунктов это этом даже прямо сказано. Мол, Россия помогла их создать, и они затем захватывали админздания и провозглашали ДНР и ЛНР. О добробатах, конечно же, ни слова. В особенности – о «Правом секторе*», который (в отличие от прочих добробатов) до последнего отказывался переходить под «крышу» МВД/минобороны и был отведен с линии фронта только весной 2015 года.

            И так практически по каждому пункту. Везде находится какая-то зона умолчания, которую путеводитель обходит вниманием, направляя термин в нужную сторону.

            Тут нужно отвлечься и вспомнить, что МВОТ – не единственное новое министерство в украинском правительстве. Годом ранее появилось Мининформполитики, или, как его тут же окрестили, министерство правды. Как раз оно первым начало обучать журналистов приемчикам постправды, т. е. тому, в каких терминах необходимо описывать происходящее в Донбассе с весны 2014 года, а также добровольный исход Крыма из состава Украины.

            Свою методичку это министерство тоже выпускало. А также поддерживало выпуск таких методичек экспертным сообществом. К примеру, еще в 2015 году появился «Словарь нейтральной терминологии», в котором содержались готовые конструкции для описания конфликта. Впрочем, слово «нейтральный» там было явно лишним и означало лишь то, что фразы вроде «российская агрессия» там не торчали в каждом абзаце – как у пропагандистов вроде недавно застрелившегося Дмитрия Тымчука.

            Что такое демоспик и зачем он нужен

            Итак, это цензура? Да, ограничение используемой семантики вполне может считаться проявлением цензуры, поскольку даже слова-синонимы живут своей жизнью и имеют различный эмоциональный окрас. 

            Это пропаганда? Да, это еще и пропаганда. Даже в «нейтральном словаре» говорится об «...агрессии (России)». Но не только.

            Все это – цензура и пропаганда – укладывается в термин «демоспик», который лет пять назад популяризировал публицист Виктор Мараховский. Грубо говоря, демоспик – это метаязык информационного поля. Его особенность в том, что, когда вы начинаете использовать словесные конструкции для описания какой-либо ситуации (конфликта в Донбассе), язык начинает формировать ваше отношение к этой ситуации. Причем строго то отношение, которое было вложено в него создателями этого языка. В нашем случае – министерствами постмайданной Украины и теми, кто за ними стоит.

            Т. е. заставить украинскую прессу говорить о Донбассе и Крыме на одном языке и в одних выражениях – это лишь первая задача. Вторая – приучить к этой лексике всех, кто не принял в 2014 году госпереворот и последовавшие события. Пропагандой их не переубедишь, но их можно превратить если не в сторонников, то в пассивных наблюдателей. 

            Наконец, есть и третья задача. Прежде на Украине все было относительно просто: «патриоты Украины» говорили на украинском, а «проклятые коммунисты, донецкие и москали» – на русском. Но «патриоты» сами себе усложнили жизнь повсеместной украинизацией. Их противники (кто лучше, кто хуже) освоили мову и уже на ней убеждают граждан Украины в глупости и ненужности войны, необходимости начала диалога, обмена пленными, восстановления экономических связей и т. п. 

            И тут снова на выручку приходит демоспик. Назвал оппонент войну в Донбассе гражданской? Ату его!! И пусть он даже с львовским прононсом ее так назвал – уже не отвертится. Это чем-то напоминает методы, которыми во время Великой Отечественной раскрывали немецких диверсантов: даже владея русским в совершенстве, они не могли выговорить «дорога», только «тарока». 

            Ярчайший пример – фрондирующий олигарх Игорь Коломойский, который открыто называет войну в Донбассе гражданской. Ничего, вскоре ему объяснят, что двум богам не служат. А фрондировать не позволено даже олигархам.

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            Тут вот что примечательно. Такие путеводители пишутся не день и не два – каждая формулировка должна быть выверена. Поэтому сегодня, уже при президенте Владимире Зеленском, МВОТ публикует работу, которую начали еще при президенте Петре Порошенко. И если военный парад ко Дню независимости – а военным его сделал как раз Порошенко – Зеленский отменил (там будет долгая история, но будем считать, что отменил), то насаждение демоспика его вполне устраивает.

            Не только потому, что его насаждение одобрено и проспонсировано внешними управляющими. Но и потому, что такой демоспик защищает постмайданную Украину от возврата той, домайданной. В которой Порошенко был второстепенным министром и кондитером, Зеленский – шоуменом, а большинство пользующих демоспик пропагандистов – вообще никем.

            Впрочем, один прокол создатели всех этих брошюрок, конечно же, допустили. Прокол типовый: в угаре украинизации никто не задумался над тем, что русская версия такой вот абвгдейки нужна даже больше, чем украинская. Ведь этот словарь – на украинском языке, а отнюдь не на русском. Может, еще и исправятся, конечно. А до тех пор русский и украинский языки будут описывать одну и ту же войну разными по смыслу словами, от чего итоговые картины будут все более непохожими. 

            * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


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