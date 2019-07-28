Украинский журналист призвал ввести войска в Россию «для поддержки демократии»

Журналист, экс-шеф-редактор украинской редакции журнала Forbes и бывший военнослужащий 95-й бригады ВСУ Максим Кухар призвал «срочно готовить войска для поддержки демократии в России».

На своей странице в Facebook Кухар призвал украинские власти выступить с заявлением о том, что вооруженные силы страны готовы поддержать «переходное демократическое правительство народного доверия в России», которое «будет создано до проведения в России досрочных выборов всех органов власти», а также «люстрации» действующей власти.

По словам украинского журналиста, Киев должен «срочно подтянуть к границе несколько лучших бригад и начать обучать их российским законам». Он пояснил, что это необходимо для «охраны общественного порядка в тех регионах, о которых попросит правительство народного доверия России».

Кроме того, продолжил Кухар, уже сейчас Верховная рада должна дать разрешение президенту Украины ввести войска на территорию России «для поддержки новой демократической власти».

Он призвал не допустить, чтобы «части из Крыма, Донбасса и Ростова» были «переброшены к Москве для подавления революции».

«Надо быть готовыми связать все эти силы боями, устроив одну или несколько наступательных операций», – заключил украинский журналист.

Бывший шеф-редактор «Forbes Украина» не впервые фантазирует на тему обострения отношений России и Украины. Ранее он подробно описывал, каким может быть «вторжение» России на Украину.

Кроме того, Кухар отметился призывом нарушать несуществующую австрийско-украинскую границу, чтобы таким образом отомстить Австрии за приглашение российского лидера Владимира Путина на свадьбу главы МИД страны Карин Кнайсль.