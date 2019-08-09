Амиран Сардаров раскритиковал Юрия Дудя за «хайп» на митингах в Москве

Российский видеоблогер, создатель популярного канала «Дневник Хача» Амиран Сардаров раскритиковал своего коллегу-блогера Юрия Дудя, собравшегося принять участие в санкционированном митинге оппозиции в Москве.

«По просьбе коллег на минуту становлюсь не аполитичным! Звать на санкционированный митинг с таким героическим запалом, как будто ведешь народ на фронтовую, и при этом сидеть молча дома, когда происходят несанкционированные протесты. Это конечно *** (круто)!Аполитичность – равно трусость? Тогда звать только на мирные демонстрации так героически – равно хайпожорство и популизм», – написал Сардаров в своем Instagram (газета ВЗГЛЯД не может опубликовать прямую ссылку на пост, так как он содержит нецензурную лексику).

«Почему все те, кто сейчас кричат громче всех, не помогали собирать подписи независимым кандидатам и не агитировали за них? Получается, вы тоже аполитичные и вам было *** (все равно). Конкретно Дудь мог помочь собрать подписи Егору Жукову постами в инстаграм. Но что-то я не припомню его поддержки. Может, не аполитичный Юра просто не знал о существовании Жукова. А ведь у него был конкретный недобор подписей», – отметил блогер.

«Круто, конечно, поиграть в революционеров и ни черта не делать и не менять, когда все спокойно. Я никого не защищаю, ГОВНА ХВАТАЕТ. Но давайте добиваться справедливости по конкретным ситуациям. И делать это СРАЗУ. Не отмалчиваясь, и не проходить мимо. *** (бьют) какие-то полицейские людей несправедливо, давайте добиваться их увольнения. В говне живете у себя дома, идем в ЖЭК и разбираемся с этим. Но ведь этим не хочется заморачиваться, хочется выйти толпой, покричать и чтобы волшебным образом все изменилось в стране в лучшую сторону», – подчеркнул Сардаров.

«А популисты – ой, простите, лидеры мнений – пользуются неокрепшими умами ради хайпа. И еще. Юра, молодые ребята-полицейские, космонавты с дубинами – это твои и мои подписчики. Говорить, что это какие-то отдельные инопланетяне просто нечестно. Я как никто другой мог бы обвинять власть. Я жил без паспорта и ВУ, даже у говна было больше возможностей и прав. Я никого не хейтил и не звал людей на улицы. А потихоньку сам всего добивался и менял свою жизнь. Во власти такие же люди, как и везде», – призвал он.

«Прекратите уже создавать себе кумиров. Они не изменят вашу жизнь. Они изменят только свою. Только вы сами можете изменить свою жизнь, но остаетесь равнодушными в мирное время. Потому что вам лень и *** (все равно). Теперь, с вашего позволения, пожалуй, снова стану аполитичным. Спасибо», – заключил Амиран Сардаров.

Ранее в пятницу московская полиция предупредила о недопустимости призывов к несогласованным акциям в столице.