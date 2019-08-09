Полиция предостерегла москвичей от призывов к несогласованным акциям

Московская полиция предупредила о недопустимости призывов к несогласованным акциям в столице, сообщили в пресс-службе городского ГУ МВД.

«Несмотря на неоднократные предупреждения, отдельные лица в сети Интернет призывают к участию в несанкционированных акциях на центральных улицах города. Официально предупреждаем, что за подобные призывы и участие в таких мероприятиях предусмотрена ответственность в соответствии с законом», – сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что 10 августа на проспекте Академика Сахарова состоится митинг, согласованный с органами исполнительной власти города.

При этом в МВД подчеркнули, что несогласованные акции и любые провокационные действия будут расцениваться как угроза общественному порядку. Горожан предупредили об угрозе личной безопасности при участии в таких мероприятиях.

Полиция просит соблюдать порядок проведения митинга, а также правила дорожного движения, не выходить на проезжую часть в неположенных местах.

Ранее ГСУ СК России предъявило обвинение волонтеру штаба незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Любови Соболь и фигуранту дела о массовых беспорядках в Москве Сергею Фомину. Сам фигурант дела о беспорядках объявил ответственными за свое уголовное преследование блогера и основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и его сторонницу Любовь Соболь.

Провокационные действия радикальной оппозиции привели к беспорядкам в Москве 27 июля. Участники незаконной акции прорвали оцепление, перекрывали Садовое кольцо и Большую Дмитровку, бросали куски асфальта в сотрудников полиции и распыляли газ. Было возбужденонесколько уголовных дел.