Фигурант дела о беспорядках обвинил в своем уголовном преследовании Навального и Соболь

Сергей Фомин, который является одним из фигурантов уголовного дела о массовых беспорядках на акции оппозиции 27 июля, заявил, что ответственными за свое уголовное преследование считает блогера и основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и его сторонницу Любовь Соболь.

По его словам, он впервые участвовал в избирательной кампании в этом году в качестве волонтера штаба кандидата в Мосгордуму Любови Соболь, ранее не был вовлечен в политику, почти ничего не знал о «болотном деле», сообщают «Ведомости».

«Я не знал всю подоплеку. Но вы, господин Навальный, госпожа Соболь и остальные, вы прекрасно знали, что тогда людей за выход на мирный протест подставили по 212-й статье. В этот раз, когда вы призвали людей на Тверскую, вы не сказали, как себя вести, вы не напомнили им о том, что случилось на Болотной», – сказал Фомин в интервью «Медиазоне».

По его словам, Навальный и Соболь должны сделать все для вызволения фигурантов дела. По мнению Фомина, именно это их главная задача, «а не выборы».

Ранее ГСУ СК России предъявило обвинение волонтеру штаба незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Любви Соболь и фигуранту дела о массовых беспорядках в Москве Сергею Фомину.

Напомним, Фомин, находившийся в розыске, сам сдался полиции. Он не признает свою вину, однако ранее скрывался.

31 июля блогер Илиас Меркури в своем Twitter опубликовал видео с фрагментами несанкционированного митинга 27 июля. На нем видно, как, предположительно, Фомин пытается координировать действия людей. От задержания, как сообщалось, он укрывался чужим ребенком.

Провокационные действия радикальной оппозиции привели к беспорядкам в Москве 27 июля. Участники незаконной акции прорвали оцепление, перекрывали Садовое кольцо и Большую Дмитровку, бросали куски асфальта в сотрудников полиции и распыляли газ. Было возбуждено несколько уголовных дел.