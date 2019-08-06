Пришедшие на акцию с ребенком супруги стали свидетелями по делу о беспорядках

Супружеская пара Дмитрий и Ольга Проказовы, которые пришли на несанкционированную акцию в Москве 27 июля с ребенком, проходит по уголовному делу о массовых беспорядках свидетелями, сообщили в правоохранительных органах столицы.

«К ним приходила следственно-оперативная группа по поручению следователей Следственного комитета в рамках ранее возбужденного уголовного дела о массовых беспорядках. Проказовы по этому делу проходят как свидетели», – передает его слова ТАСС.

Представитель правоохранительных органов отметил, что во время акции Дмитрий передал годовалого сына Сергею Фомину, своему родственнику. Тот беспрепятственно прошел через полицейское оцепление с мальчиком на руках.

«Фомин, родственник Проказовых, как раз был участником массовых беспорядков, обвинение ему предъявлено заочно», – сказали в правоохранительных органах.

Между тем, следователи допрашивают Проказовых по уголовному делу по статьям 125 УК (оставление в опасности) и 156 УК (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). По данным адвоката, они пока проходят как свидетели по делу.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором было зафиксировано появление взрослых с малолетним ребенком на несанкционированной акции оппозиции. Прокуратура Москвы потребовала лишить родительских прав семейную чету, пришедшую на несанкционированный митинг 27 июля с малолетним сыном. Уже зарегистрирован иск прокуратуры о лишении их родительских прав.

Детский омбудсмен России Анна Кузнецова в комментарии газете ВЗГЛЯД заявила, что родители, которые вовлекают своих детей в несанкционированную уличную акцию, должны осознавать, что ставят под угрозу и здоровье, и даже жизнь своего ребенка, однако выступила против лишения родительских прав.