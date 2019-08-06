Кузнецова: Использовать малолетних детей в качестве «щита» на митингах недопустимо

Родители, которые вовлекают своих детей в несанкционированную уличную акцию, должны осознавать, что ставят под угрозу и здоровье, и даже жизнь своего ребенка. Ведь в толпе могут оказаться провокаторы. Об этом заявила газете ВЗГЛЯД детский омбудсмен России Анна Кузнецова.

«Поведение провокаторов непредсказуемо и может быть опасно для детей, и для взрослых. В данном случае, лица, в том числе и родители, причастные к вовлечению детей в митинги, должны осознавать всю ответственность за здоровье и безопасность ребенка, – а она превыше всего. Самое главное, чтобы из-за поступков взрослых не страдали дети. Все действия должны совершаться только в интересах ребенка», – подчеркнула Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова.

В то же время Кузнецова считает, что лишение родительских прав – это крайняя мера, применимая в том случае, если родители, допустившие правонарушение, не осознают своей вины и не готовы менять свое поведение, отношение к своему ребенку. «Важно понять правовые основания к составлению данного иска. В настоящее время мы выясняем все обстоятельства», – заявила она. – Уверена, что компетентные органы обязательно разберутся в произошедшем. Тогда можно будет делать определенные выводы».

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, прокуратура Москвы потребовала лишить родительских прав семейную чету, которая пришла на несанкционированный митинг 27 июля с малолетним сыном.

«Супружеская пара 27 июля 2019 года приняла незаконное участие в несанкционированном митинге с малолетним годовалым сыном. В ходе митинга родители передали малолетнего ребенка, находящегося в силу возраста в беспомощном состоянии, третьему лицу, что подвергло опасности здоровье и жизнь мальчика, а также повлекло причинение ему физического и морального вреда», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Массовые беспорядки в Москве имели конкретных координаторов, которые регулировали движение толпы и организовывали прорывы оцеплений. Один из таких прикрывался от задержания при помощи ЧУЖОГО ГРУДНОГО РЕБЕНКА. pic.twitter.com/s6QJH7SZQx — Илиас Меркури (@imerkouri) July 31, 2019

Перовский суд столицы уже зарегистрировал иск прокуратуры о лишении родительских прав. Уполномоченный по правам детей в Москве Евгений Бунимович заявил, что государство обязательно должно принять меры в данной ситуации: «В таких случаях нельзя говорить о лишении родительских прав. Надо работать с этой семьей, чтобы в дальнейшем они не подвергали ребенка риску».