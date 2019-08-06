Пришедшую с ребенком на незаконную акцию в Москве пару потребовали лишить родительских прав

Прокуратура Москвы потребовала лишить родительских прав семейную чету, которая пришла на несанкционированный митинг 27 июля с малолетним сыном.

«Супружеская пара 27 июля 2019 года приняла незаконное участие в несанкционированном митинге с малолетним годовалым сыном. В свою очередь, отец мальчика не обладает правом голоса в запланированных на сентябрь 2019 года выборах в Москве, поскольку имеет лишь временную регистрацию в Москве. В ходе митинга родители передали малолетнего ребенка, находящегося в силу возраста в беспомощном состоянии, третьему лицу, что подвергло опасности здоровье и жизнь мальчика, а также повлекло причинение ему физического и морального вреда», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Супруги, эксплуатируя ребенка, злоупотребили родительскими правами в ущерб интересам сына, добавляет прокуратура. Эти нарушения стали основаниями для заявления о лишении родительских прав, которое прокурор направил в суд.

«Кроме того, в отношении иных лиц, принимавших участие в указанных несанкционированных массовых публичных мероприятиях с малолетними детьми, а также вовлекавших несовершеннолетних проводятся проверки», – заключили в надзорном ведомстве.

Ранее журналист Олег Лурье разоблачил одного из провокаторов, принимавших участие в несанкционированной акции в центре Москвы 3 августа. Родители с колясками, по утверждению публициста, намеренно толкали силовиков в оцеплении, провоцируя их на ответную реакцию.

Эта ситуация вызвала возмущение в обществе, ее комментировал председатель Всероссийского совета отцов Андрей Коченов.

На ситуацию с использованием детей в митинге 27 июля также обращал внимание блогер Илиас Меркури. По его мнению, один из координаторов массовых беспорядков «прикрывался от задержания с помощью чужого ребенка».

Блогер опубликовал видео, в котором отмечалось, что координатором на несанкционированной акции выступил, предположительно, сборщик подписей штаба незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Любови Соболь Сергей Фомин.

Массовые беспорядки в Москве имели конкретных координаторов, которые регулировали движение толпы и организовывали прорывы оцеплений. Один из таких прикрывался от задержания при помощи ЧУЖОГО ГРУДНОГО РЕБЕНКА. pic.twitter.com/s6QJH7SZQx — Илиас Меркури (@imerkouri) 31 июля 2019 г.

Ранее сообщалось, что Фомин перешел из статуса свидетеля в статус подозреваемого по делу о массовых беспорядках и был объявлен в розыск.