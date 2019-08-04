Провоцировавший силовиков «отец с коляской» оказался охранником Навального

Журналист Олег Лурье разоблачил одного из провокаторов, принимавших участие в несанкционированной акции в центре Москвы 3 августа. Речь идет о странных родителях с колясками, которые толкали силовиков в оцеплении, уточняют СМИ.

Мужчина и женщина, вцепившись в ручки колясок с детьми, спиной толкали правоохранителей, явно рассчитывая на ответную реакцию. Между тем организаторы незаконной акции пытались преподнести общественности произошедшее как «выдавливание детей в колясках», сообщает телеканал «РЕН ТВ».

Отца, который кричал про «будущее детей», удалось вычислить Олегу Лурье. По сведениям журналиста, им оказался охранник блогера Алексея Навального. Причем, по информации Лурье, этот мужчина, который неизменно появляется на акциях в джинсовой рубашке, работал на Михаила Касьянова на выборах в Костромскую областную думу в 2014 году.

«В 2014 году этот тип в джинсовой рубашке (он же играл мамочку 3 августа 2019 года) охранял Навального в гастрольном туре по Костромской области и даже, как положено рок-звезде охранника, носил бейджик-вездеход, но когда юристы задавали Навальному неудобные вопросы перед избирателями, он (джинсовая мамочка) тут же кидался защищать своим писклявым голосом патрона (тяв-тяв, и отскакивал)», – пишет Лурье.

Журналист публикует снимки, которые подтверждают, что «джинсовая мамочка» носил официальный бейдж охранника. Лурье также опубликовал несколько видео с публичных мероприятий за прошлые годы, на которых мужчина неизменно устраивает провокации и срывается на крики в толпе.

«Таким образом, мы видим, что «джинсовая мамочка» – это не случайно проходящий персонаж, жестоко подавленный ОМОНом, а профессиональный провокатор, который работает на Навального, Касьянова, Яшина и неоднократно появлялся в ситуациях, необходимых для снятия деструктивных роликов и распространения их в Сети», – заключает Лурье, добавляя, что провокаторами являются большинство «мамочек» и «онижедети», которые оказываются в центре скандалов на подобных мероприятиях. По его словам, все это необходимо для «позирования» перед либеральными и западными СМИ.

Напомним, в субботу, 3 августа, в центре Москвы прошла несогласованная акция оппозиции, в которой, по данным МВД, приняли участие порядка 1500 человек. За нарушение общественного порядка были задержаны около 600 человек.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что организаторы незаконных митингов хотели втянуть участников акций в беспорядки.