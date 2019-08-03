Названо число участников несогласованной акции в центре Москвы

В несанкционированном митинге в центре столицы приняли участие порядка 1500 человек, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

За нарушение общественного порядка в Москве были задержаны около 600 человек, сообщается на сайте МВД.

В субботу в 14 часов в центре Москвы началась очередная несогласованная акция оппозиции. Ее участники вышли на Бульварное кольцо.

Политолог рассказал газете ВЗГЛЯД, что несанкционированная акция в центре Москвы провалилась.

Власти заранее предупредили участников мероприятия об ответственности и недопустимости нарушения закона, полиция сообщала о рисках провокаций и призывала горожан и гостей столицы воздержаться от участия в акции.

Напомним, ряд московских оппозиционных деятелей оказались не допущены к намеченным на осень выборам в Мосгордуму. В их подписных листах обнаружили брак, в том числе из-за «мертвых душ».