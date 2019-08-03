Политолог: Несанкционированная акция в центре Москвы провалилась

«Количество участников, о котором сегодня говорят официальные органы, в десять раз меньше, чем в прошлую субботу», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов о ходе несанкционированной акции оппозиции в центре столицы.

Политолог Алексей Мартынов считает, что несанкционированная акция в центре Москвы провалилась. «Количество участников, о котором сегодня говорят официальные органы, в десять раз меньше, чем в прошлую субботу, и в 20-40 раз меньше, чем на согласованных митингах», – сказал Мартынов газете ВЗГЛЯД.

Он подчеркнул, что на самом деле нет никакого протеста и все эти акции – спланированные провокации. «Но благодаря очень грамотным действиям правоохранителей Москвы все это дело сведено практически к нулю. Закон и правопорядок нарушать нельзя. Нарушать безопасность граждан нельзя», – пояснил эксперт.

Он также считает, что на численности акции сказалась не только дождливая и прохладная погода, но и разъяснительная работа столичных властей. «Я раньше не видел, чтобы в социальных сетях власти и правоохранители с такой профессорской настойчивостью разъясняли, что представляют собой такие акции с точки зрения действующего законодательства и какая ответственность следует за подобные правонарушения. Как говорится, неважная погода и доброе слово лучше, чем просто неважная погода», – подытожил Алексей Мартынов.

Работу правоохранительных органов также похвалил адвокат Дмитрий Аграновский. «Считаю, что после того, как представители пятой колонны США 27.07.2019 блокировали движение на Садовом кольце и создали прямую угрозу жизни и здоровью людей, меры государственного воздействия в отношении них адекватны и оправданны», – пишет Аграновский в Twitter.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в субботу в 14 часов в центре Москвы началась очередная несогласованная акция оппозиции. Ее участники вышли на «прогулку» по Бульварному кольцу.

Власти заранее предупредили участников мероприятия об ответственности и недопустимости нарушения закона, полиция сообщала о рисках провокаций и призывала горожан и гостей столицы воздержаться от участия в акции. Прокуратурой Москвы проводится административное расследование в отношении 15 незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, которые являются организаторами незаконных акций 14 и 27 июля. Предупреждения надзорного ведомства они проигнорировали.

Ряд московских оппозиционных деятелей оказались не допущены к намеченным на осень выборам в Мосгордуму. В их подписных листах обнаружили брак, в том числе из-за «мертвых душ». Недовольные оппозиционеры устраивают в центре Москвы несанкционированные публичные акции с требованием допустить их к выборам.