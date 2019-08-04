Собянин заявил о желании организаторов незаконных акций втянуть людей в беспорядки

Организаторы незаконных митингов в Москве хотели втянуть участников акций в беспорядки, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия-1».

«Явно, что не все пришедшие на акцию ожидали такого развития событий, но организаторам, видимо, очень хотелось втянуть их в беспорядки», – передает его слова ТАСС.

Мэр добавили, что многие из пришедших на несогласованные митинги не имели отношения к Москве и тем более к выборам в Мосгордуму.

«Я уверен, что москвичи это хорошо понимают. Это все не для блага людей, а ради чьих-то политических, узкокорыстных целей», – пояснил он.

Ранее политолог Алексей Мартынов заявил, что несанкционированная акция в центре Москвы.

Ряд московских оппозиционных деятелей оказались не допущены к намеченным на осень выборам в Мосгордуму. В их подписных листах обнаружили брак, в том числе из-за «мертвых душ». Недовольные оппозиционеры устраивают в центре Москвы несанкционированные публичные акции с требованием допустить их к выборам.

Власти заранее оповещали участников акции об ответственности и недопустимости нарушения закона. По данным пресс-службы ГУ МВД по Москве, в субботу сотрудники полиции и Росгвардии задержали около 600 человек за участие в несанкционированной акции, на которую вышли примерно 1,5 тыс. человек.