Волонтер штаба Соболь объявлен в розыск по делу о беспорядках в Москве

Фигурант дела о массовых беспорядках в Москве Сергей Фомин скрылся, заявили в Следственном комитете России.

Фомин был объявлен в розыск, уточнили в ведомстве, передает РИА «Новости».

Напомним, сборщик подписей штаба незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Любови Соболь Сергей Фомин перешел из статуса свидетеля в статус подозреваемого по делу о массовых беспорядках.

Провокационные действия радикальной оппозиции привели к беспорядкам в Москве 27 июля. Участники незаконной акции прорвали оцепление, перекрывали Садовое кольцо и Большую Дмитровку, бросали куски асфальта в сотрудников полиции и распыляли газ. По итогам было возбуждено несколько уголовных дел.

31 июля блогер Илиас Меркури в своем Twitter опубликовал видео с фрагментами несанкционированного митинга 27 июля, на котором показано, как действия участников пытается координировать некий человек в красных шортах – предположительно, Фомин.