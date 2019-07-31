Москве навязывают беспорядки вместо выборов

Мэр Москвы Сергей Собянин осудил провокационные действия радикальной оппозиции, которые привели к беспорядкам в Москве в минувшие выходные. Инициаторы протестов не скрывают, что хотят раскачать улицу. В то же время в правоохранительных органах готовятся жестко пресекать новые нарушения порядка в городе.

Во вторник Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках (ч. 1, 2, 3 ст. 212 УК РФ) после несанкционированной акции 27 июля в центре Москвы. Виновным грозит от 8 до 18 лет лишения свободы, а тем, кто призывал выходить на улицы – до двух лет. Следствие установило, что «группа лиц накануне проведения несанкционированной акции неоднократно размещала в сети Интернет призывы принять в ней участие, заведомо допуская, что данные действия могут спровоцировать массовые беспорядки».

СК также подтвердил расследование трех уголовных дел о нападении на представителей власти (ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти»). Фигурант одного из этих дел, Евгений Коваленко, обвиняемый в нападении на полицейского, накануне уже признался в содеянном. Суд арестовал Коваленко на два месяца.

Ранее во вторник мэр Москвы Сергей Собянин назвал беспорядки 27 июля преднамеренной провокацией. «Никаких заявок о проведении мероприятия не поступало, никто нас не спрашивал и даже не пытался. Прямо на согласованном нами митинге 20 июля, который прошел без всяких проблем, прозвучал ультиматум и призыв к участию в акции 27 июля», – сказал Собянин в эфире ТВЦ.

«Им нужны были не выборы, а беспорядки»

Мэр добавил, что митингующие сами вынудили полицию применить силу. В частности, когда попытались блокировать улицы и нападали на полицейских.

Напомним, в минувшую субботу в центре Москвы несанкционированная акция оппозиции сопровождалась массовыми беспорядками. Так, митингующие временно перекрывали Садовое кольцо и Большую Дмитровку, бросали куски асфальта в полицейских и распыляли газ. По данным ГУ МВД по Москве, всего в этой акции участвовали порядка 3,5 тыс. человек, причем 700 из них – журналисты и блогеры. Были задержаны более тысячи человек, большая часть которых оказалась не москвичами.

Собянин тоже отметил тот факт, что многие участники беспорядков вообще не имели никакого отношения к столице «и тем более к выборам в Мосгордуму», а «жалобы в избиркомы появились позднее, чем начались несанкционированные митинги». Похоже, им нужны были не выборы, а беспорядки», – отметил Собянин.

Мэр напомнил, что 3 августа радикалы обещают еще одну акцию. Хотя мэрия предложила Либертарианской партии вновь провести митинг на проспекте Сахарова, на этот раз организаторы отказались. В пресс-службе партии заявили, что после 27 июля у либертарианцев якобы «нет морального права соглашаться на Академика Сахарова». Один из активистов партии Михаил Светов заявил, что его сторонники приняли решение собраться на Лубянке.

Собянин расценивает поведение Либертарианской партии как подготовку новой провокации для горожан. «Анархия, беспорядки, вседозволенность только усугубляют реальные проблемы», – отметил Собянин, подчеркнув, что в любом случае порядок в столице будет обеспечен.

Опасается новых провокаций и глава общественной организации «Национальный антикоррупционный комитет» Кирилл Кабанов, который пишет в Facebook, что оппозиция не хочет согласовывать следующий митинг и «их основная задача – раскачка улицы и возможная организация беспорядков». «Такие примеры у нас уже были, когда вместо согласованного мероприятия – устраивалась массовые провокации в других местах.

Для них важнее всего – сохранить градус ненависти. Уже появляются посты и заявления, что в правоохранителей нужно кидать не мусорки и бутылки, а гранаты Ф-1»,

– считает Кабанов. В свою очередь генпрокурор России Юрий Чайка потребовал усилить надзор за подготовкой к выборам в столице. «Особенно важно, чтобы события, которые недавно произошли в Москве, не повторились... Жестко пресекайте нарушения, используя весь комплекс мер реагирования», – сказал Чайка, поручив подчиненным при необходимости «оперативно вносить изменения в ведомственные распорядительные документы».

«Это обостряет ситуацию»

В том, что организаторы субботних беспорядков изначально ставили себе целью нарушить закон, убеждена вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова. Она уверена, что среди рядовых участников демонстрации также были и люди «с абсолютно нормальными намерениями», но за их счет «организаторы противозаконных акций набирали политические очки». Ее также беспокоят явные признаки подготовки новой масштабной провокации – уже 3 августа.

«Это обостряет ситуацию. В мэрии людям предложили митинговать в другом месте, – на проспекте Сахарова. Однако организаторы заявили, что выбранное место не подходит по каким-то моральным правилам», – недоумевает Федорова в интервью газете ВЗГЛЯД.

По ее словам, в действиях протестующих «наметилась, какая-то нездоровая движуха» вокруг митинга, который они обещают, несмотря на запрет, все равно провести на Лубянской площади. «По их настрою создавалось впечатление: чем больше беспорядков, тем более красивая картинка для западных СМИ должна была получится», – предупреждает эксперт.

Полицейские вели себя достойно

Что касается действий сил правопорядка в минувшую субботу, то директор Центра политического анализа Павел Данилин назвал их даже «чрезмерно сдержанными». «Полицейские реагировали очень спокойно на откровенную агрессию и ответные действия следовали только тогда, когда отморозки расходились настолько, что своим поведением могли нанести вред не только себе и полицейским, но и окружающим», – сказал Данилин газете ВЗГЛЯД.

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Он отметил, что среди задержанных лишь несколько человек получили незначительные травмы, что также указывает на аккуратность действий МВД и росгвардейцев. «Более того, многие задержанные были отпущены практически сразу. Это говорит о том, что часто эти задержания производились с целью обеспечения безопасности самих задержанных. Их выводили из опасных мест, где была велика вероятность агрессии со стороны протестующих отморозков. Поэтому действия полиции должны быть высоко оценены со стороны общества и власти», – указал политолог.

Данилин приходит к выводу: люди, по чьей вине произошли беспорядки, твердо настроены и дальше нарушать закон, причем систематически. К примеру, оппозиционеры в ультимативном тоне требуют допустить их к выборам в Мосгордуму, они пытаются давить на избиркомы, призывают открыто нарушать указания мэрии и МВД, что уже повлекло массовые беспорядки в центре столицы 27 июля. Все перечисленные действия либертарианцев, их союзников означают нарушение тех или иных законов. При этом в ответ на предложение мэрии провести согласованную акцию или призывы оспорить действия избиркома в законном порядке – то есть в судах, из уст радикальной оппозиции звучат одни отказы.

«Независимые кандидаты», кстати, так и не объяснили до сих пор, как во многих подписных листах у них оказались «мертвые души», – напомнил Данилин.

Собирали в Москву молодежь из провинции

Член Экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Олег Матвейчев считает, что участие в митинге большого числа людей из других городов указывает на то, что организаторы подобных мероприятий не обладают должной поддержкой среди москвичей. «Организаторы в основном работают через интернет и как таковой организации в офлайне у них нет. При этом в подписчиках числятся люди с разных концов России. Вот и собирали из других регионов сотни людей. Их заманивают. Кстати, многим из них эту «командировку» оплатили», – сказал Матвейчев.

Эксперт напомнил: согласно исследованиям социологов, большинство москвичей игнорируют подобные манифестации – горожанам они попросту неинтересны. Обращает на себя внимание тот факт, что если бы каждый из участников манифестации поставил свою подпись за «независимого кандидата», то у них не возникло бы вопросов с сбором подписей. Но либо организаторы не смогли найти достаточно сторонников в самой Москве, либо такая цель не ставилась.

«Такой задачи – собрать подписи – перед ними не стояло с самого начала. Они сами ни в какой Мосгордуме работать не собираются – они блогеры, они несистемщики. Тот же блогер Навальный с его шлейфом из уголовных дел понимает, что ни на какие выборы ему рассчитывать нельзя, никакой нормальной политической карьеры ему не сделать. Поэтому они с самого начала исходили из того, что надо как таковую политическую систему ломать, дискредитировать выборы вообще как таковые, дискредитировать государство как таковое. А выборы? Выборы они используют просто как повод», – подчеркнул политолог.

Эксперт также отмечает: среди тех москвичей, кто ранее поддерживал оппозиционеров, после субботних событий многие теперь жалеют об этом. Они не одобряют действий лидеров протеста – сторонников постоянных столкновений с полицией.