Москве навязывают беспорядки вместо выборов

Взгляд
31 июля, среда  |  Последнее обновление — 03:34  |  vz.ru
Разделы

В торговой войне США и Китая первую победу одержала Россия

Заменит ли соя пшеницу в России?Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Крупнейший в мире покупатель сои – Китай – снял все ограничения на ввоз сои из России. Теперь ее можно поставлять в Поднебесную из любого уголка страны и любым транспортом. Торговая война с США открыла для России окно возможностей по наращиванию экспорта относительно новой агрокультуры в Китай. Сможет ли Россия воспользоваться таким подарком судьбы? Подробности...
Перейти а раздел…

Почему Китай вспомнил об «отобранном Россией» Сахалине

Согласно летописям времен династии Западная Хань, на севере Китая находился большой остров, которым управляла династия ЧжунъюаньФото: Yandex.ru/maps
В СМИ КНР появились статьи о крупнейшем острове России – Сахалине, который богат нефтью и газом, а ведь когда-то был частью Китая. Что означают эти переживания о давно утраченных землях, которые к тому же, по сути, никогда не были китайскими? Нужно ли видеть в этом угрозу, территориальные претензии и продолжение истории о школьных картах, где русские земли – часть Китая? Давайте разберемся.  Подробности...
Перейти а раздел…

Российская армия готовится форсировать реки Европы

Последние семь лет ремонтом бронетехники сами военные почти не занимались – эта работа ушла на аутсорсингФото: Матыцин Валерий/Фотохроника ТАСС
В Минобороны планируют воссоздать понтонно-мостовые полки и отдельные ремонтно-восстановительные бригады, которые были распущены при Горбачеве и Сердюкове. Ранее ремонтом бронетехники занимались сторонние частные компании по контракту, но весной Шойгу выразил свое разочарование их работой. Что касается понтонных полков, то их роспуск при Горбачеве стал явным жестом дружелюбия в сторону НАТО. Подробности...
Перейти а раздел…

Жителей Латвии научат воевать с Россией

Латвия всерьез готовится защищаться от нападения РоссииФото: Ints Kalnins/Reuters
«Агрессор должен знать – мы будем сражаться. Никакого больше 1939/40 года». Такими словами министр обороны Латвии Артис Пабрикс анонсировал появление в стране новой «всеобъемлющей системы» защиты. Что представляют собой эти планы и насколько готовы жители Латвии защищать свои дома от «агрессивной России»? Подробности...
Перейти а раздел…

Строгость закона не предотвратила трагедию в детском лагере «Холдоми»

Число погибших в пожаре в Хабаровском крае детей достигло четырехФото: пресс-служба правительства Хабаровского края/ТАСС
Пепел хабаровского детского лагеря «Холдоми» поссорил законодателей и представителей туриндустрии. Первые требуют еще ужесточить правила для детского летнего отдыха, вторые – напротив, смягчить. Говорят, чиновники насколько закрутили гайки, что теперь летние детские лагеря разбивают вообще неофициально, по закону не получается. Правда ли, что запреты в этой сфере дают обратный эффект? Подробности...
Перейти а раздел…

Неразрешимые противоречия Москвы и Анкары

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Турция является важнейшим тактическим партнером России. Но при этом остается ее потенциальным стратегическим соперником. Тактические выгоды не отменяют противоречий, которые существуют между Москвой и Анкарой. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Понять ли Россию искусственным умом

Алексей Алешковский, сценарист
Является ли искусственный интеллект дьявольским соблазном, или он послан нам свыше? Разговоры об ужасах искусственного интеллекта – разве не от недоверия к Господу Богу? На нас ведь и кирпич каждую секунду может упасть. Подробности...
Обсуждение: 30 комментариев

Балтийское неединство и нефть раздора

Сергей Перепелица, политический обозреватель
Литва, Латвия и Эстония готовятся отметить 30-летие «Балтийского пути». Но это единство – показное. Единым фронтом страны Балтии выступают лишь в обороне и политическом противостоянии России. В экономике – «своя рубашка ближе к телу». Подробности...
Обсуждение: 25 комментариев
    Перейти а раздел…

    Сочи атакован гигантскими американскими тараканами

    Китай мечтает забрать у России Сахалин

    Какие сооружения в России самые древние

      Перейти а раздел…

      Дети погибли при пожаре в палаточном лагере под Хабаровском

      В палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края в ночь на вторник произошел пожар. По последним данным, погибли четыре ребенка, еще несколько пострадали. Причем детям приходилось спасать друг друга
      Подробности...

      Индия запустила на Луну ракету с межпланетной станцией и луноходом

      Индия запустила к Луне орбитальную станцию «Чандраян-2» с луноходом на борту. Старт состоялся с космодрома на острове Шрихарикота. Прилуниться аппарат должен 7 сентября. С запуском ракеты она вошла в число стран – лидеров в освоении космоса. За стартом наблюдали тысячи зрителей
      Подробности...

      В Москве появится храм с прозрачной стеной

      В долине реки Сетунь на западе Москвы построят православный храм в современном стиле со стеклянной восточной стеной, к которой примыкает алтарь. Через нее прихожане смогут видеть пейзаж долины
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Натуральный Фермерский Продукт»: Здоровая еда с любовью к России

        «Big Sweet Blog»: Домашняя кондитерская из Instagram

        EcoTime: Магазин, который заставляет улыбаться

          Перейти а раздел…
          В связи с задержанием танкера Nеyma в порту Измаила, должна ли Россия запретить кораблям под флагом РФ заходить в украинские порты?
          • Да

          • Нет

          Итоги выборов в Верховную раду дали Зеленскому верховную власть в стране. Как это повлияет на его политику по отношению к России?
          • Он начнет выстраивать диалог с Россией

          • Он продолжит антироссийскую линию Порошенко

          • Он еще более усилит политику русофобии

          Готовы ли вы расстаться с бумажным паспортом и перейти на электронный?
          • Да, паспорт-книжка — это прошлый век

          • Нет, паспорт должен сохраниться в нынешнем виде

          • Пусть существуют два вариант одновременно

            Перейти а раздел…

            Российские шоферы рискуют оказаться зажатыми в тиски между ГИБДД и местными властями

            Российским водителям готовят ряд жестких мер

            Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
            Обсуждение: 118 комментариев

            Владимир Путин на отечественном лимузине Aurus заехал прямо на территорию немецкого завода

            Почему Mercedes инвестирует в санкционную Россию

            Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Но по традиции оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время? Подробности...
            Обсуждение: 12 комментариев

            Ford Focus навсегда уходит с российского рынка

            Кто виноват в уходе Ford из России

            Американский концерн Ford закрывает заводы, увольняет сотрудников и уходит из России. Его история в нашей стране – это пример головокружительного взлета и жесткого падения. Ford первым из иностранных автоконцернов открыл Россию после распада СССР, первым рискнул вложить деньги в автозавод и не прогадал. Что же заставило американцев сбежать с поля боя? Подробности...
            Обсуждение: 166 комментариев
              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Советник Трампа усомнился в продлении СНВ-3 и подтвердил выход из ДРСМД
              Bloomberg констатировал поражение США в «битве за Арктику»Небензя обвинил ООН в замалчивании числа жертв террористов в СирииВ Крыму пожаловались на унижения со стороны ЕвросоюзаСудно «Профессор Молчанов» направилось к терпящей бедствие в Белом море яхте
              Предложены российские приложения для обязательной предустановки на смартфоныБангладеш собралась закупить у России 100 тыс. тонн пшеницыСемью российского бизнесмена на яхте во Франции атаковал корсиканец с ножомВрачи назвали самые бесполезные лекарства
              Украина арестовала российский танкерЭлладская церковь опровергла заявление Епифания о признании ПЦУНапавшего на пешехода водителя Rolls-Royce задержали в ПетербургеЗадержан подозреваемый в убийстве найденной в чемодане девушки-блогера

              «этого недостаточно»


              Пентагон выступил за размещение ядерных зарядов малой мощности на АПЛ для сдерживания РФ

              «Право на эмоции»


              Климкин рассказал о потере самообладания на встрече с Лавровым

              без ядерных боеголовок


              Украинский генерал призвал создать способные достать Москву и Петербург ракеты

              Видео

              территориальные претензии


              Почему Китай вспомнил об «отобранном Россией» Сахалине

              военно-морской флот


              Почему ВМФ России остается в тройке сильнейших флотов мира

              нелегальный бизнес


              Как украинские самолеты связаны с контрабандой оружия в горячих точках

              экспорт новой агрокультуры


              В торговой войне США и Китая первую победу одержала Россия

              природа феномена


              Почему в России так любят заборы?

              Наследники крещения


              Сергей Худиев: Неистребимость истины

              Дамское руководство


              Игорь Мальцев: Политкорректности вы лучше у нас поучитесь

              Продавцы казни


              Юрий Васильев: Кому война, кому – донаты

              на ваш взгляд


              В связи с задержанием танкера Nеyma в порту Измаила, должна ли Россия запретить кораблям под флагом РФ заходить в украинские порты?

              Москве навязывают беспорядки вместо выборов

              Участники беспорядков бесцеремонно перекрывали движение на центральных улицах Москвы   31 июля 2019, 02:00
              Фото: Shamil Zhumatov/Reuters
              Текст: Евгений Романов,
              Олеся Белобородова

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Мэр Москвы Сергей Собянин осудил провокационные действия радикальной оппозиции, которые привели к беспорядкам в Москве в минувшие выходные. Инициаторы протестов не скрывают, что хотят раскачать улицу. В то же время в правоохранительных органах готовятся жестко пресекать новые нарушения порядка в городе.

              Во вторник Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках (ч. 1, 2, 3 ст. 212 УК РФ) после несанкционированной акции 27 июля в центре Москвы. Виновным грозит от 8 до 18 лет лишения свободы, а тем, кто призывал выходить на улицы – до двух лет. Следствие установило, что «группа лиц накануне проведения несанкционированной акции неоднократно размещала в сети Интернет призывы принять в ней участие, заведомо допуская, что данные действия могут спровоцировать массовые беспорядки».

              СК также подтвердил расследование трех уголовных дел о нападении на представителей власти (ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти»). Фигурант одного из этих дел, Евгений Коваленко, обвиняемый в нападении на полицейского, накануне уже признался в содеянном. Суд арестовал Коваленко на два месяца.

              Ранее во вторник мэр Москвы Сергей Собянин назвал беспорядки 27 июля преднамеренной провокацией. «Никаких заявок о проведении мероприятия не поступало, никто нас не спрашивал и даже не пытался. Прямо на согласованном нами митинге 20 июля, который прошел без всяких проблем, прозвучал ультиматум и призыв к участию в акции 27 июля», – сказал Собянин в эфире ТВЦ.

              «Им нужны были не выборы, а беспорядки»

              Мэр добавил, что митингующие сами вынудили полицию применить силу. В частности, когда попытались блокировать улицы и нападали на полицейских.

              Напомним, в минувшую субботу в центре Москвы несанкционированная акция оппозиции сопровождалась массовыми беспорядками. Так, митингующие временно перекрывали Садовое кольцо и Большую Дмитровку, бросали куски асфальта в полицейских и распыляли газ. По данным ГУ МВД по Москве, всего в этой акции участвовали порядка 3,5 тыс. человек, причем 700 из них – журналисты и блогеры. Были задержаны более тысячи человек, большая часть которых оказалась не москвичами.

              Собянин тоже отметил тот факт, что многие участники беспорядков вообще не имели никакого отношения к столице «и тем более к выборам в Мосгордуму», а «жалобы в избиркомы появились позднее, чем начались несанкционированные митинги». Похоже, им нужны были не выборы, а беспорядки», – отметил Собянин.

              Мэр напомнил, что 3 августа радикалы обещают еще одну акцию. Хотя мэрия предложила Либертарианской партии вновь провести митинг на проспекте Сахарова, на этот раз организаторы отказались. В пресс-службе партии заявили, что после 27 июля у либертарианцев якобы «нет морального права соглашаться на Академика Сахарова». Один из активистов партии Михаил Светов заявил, что его сторонники приняли решение собраться на Лубянке.

              Собянин расценивает поведение Либертарианской партии как подготовку новой провокации для горожан. «Анархия, беспорядки, вседозволенность только усугубляют реальные проблемы», – отметил Собянин, подчеркнув, что в любом случае порядок в столице будет обеспечен.

              Опасается новых провокаций и глава общественной организации «Национальный антикоррупционный комитет» Кирилл Кабанов, который пишет в Facebook, что оппозиция не хочет согласовывать следующий митинг и «их основная задача – раскачка улицы и возможная организация беспорядков». «Такие примеры у нас уже были, когда вместо согласованного мероприятия – устраивалась массовые провокации в других местах.

              Для них важнее всего – сохранить градус ненависти. Уже появляются посты и заявления, что в правоохранителей нужно кидать не мусорки и бутылки, а гранаты Ф-1»,

              – считает Кабанов. В свою очередь генпрокурор России Юрий Чайка потребовал усилить надзор за подготовкой к выборам в столице. «Особенно важно, чтобы события, которые недавно произошли в Москве, не повторились... Жестко пресекайте нарушения, используя весь комплекс мер реагирования», – сказал Чайка, поручив подчиненным при необходимости «оперативно вносить изменения в ведомственные распорядительные документы».

              «Это обостряет ситуацию»

              В том, что организаторы субботних беспорядков изначально ставили себе целью нарушить закон, убеждена вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова. Она уверена, что среди рядовых участников демонстрации также были и люди «с абсолютно нормальными намерениями», но за их счет «организаторы противозаконных акций набирали политические очки». Ее также беспокоят явные признаки подготовки новой масштабной провокации – уже 3 августа.

              «Это обостряет ситуацию. В мэрии людям предложили митинговать в другом месте, – на проспекте Сахарова. Однако организаторы заявили, что выбранное место не подходит по каким-то моральным правилам», – недоумевает Федорова в интервью газете ВЗГЛЯД.

              По ее словам, в действиях протестующих «наметилась, какая-то нездоровая движуха» вокруг митинга, который они обещают, несмотря на запрет, все равно провести на Лубянской площади. «По их настрою создавалось впечатление: чем больше беспорядков, тем более красивая картинка для западных СМИ должна была получится», –  предупреждает эксперт.

              Полицейские вели себя достойно

              Что касается действий сил правопорядка в минувшую субботу, то директор Центра политического анализа Павел Данилин назвал их даже «чрезмерно сдержанными». «Полицейские реагировали очень спокойно на откровенную агрессию и ответные действия следовали только тогда, когда отморозки расходились настолько, что своим поведением могли нанести вред не только себе и полицейским, но и окружающим», – сказал Данилин газете ВЗГЛЯД.

              Он отметил, что среди задержанных лишь несколько человек получили незначительные травмы, что также указывает на аккуратность действий МВД и росгвардейцев. «Более того, многие задержанные были отпущены практически сразу. Это говорит о том, что часто эти задержания производились с целью обеспечения безопасности самих задержанных. Их выводили из опасных мест, где была велика вероятность агрессии со стороны протестующих отморозков. Поэтому действия полиции должны быть высоко оценены со стороны общества и власти», – указал политолог.

              Данилин приходит к выводу: люди, по чьей вине произошли беспорядки, твердо настроены и дальше нарушать закон, причем систематически. К примеру, оппозиционеры в ультимативном тоне требуют допустить их к выборам в Мосгордуму, они пытаются давить на избиркомы, призывают открыто нарушать указания мэрии и МВД, что уже повлекло массовые беспорядки в центре столицы 27 июля. Все перечисленные действия либертарианцев, их союзников означают нарушение тех или иных законов. При этом в ответ на предложение мэрии провести согласованную акцию или призывы оспорить действия избиркома в законном порядке – то есть в судах, из уст радикальной оппозиции звучат одни отказы.

              «Независимые кандидаты», кстати, так и не объяснили до сих пор, как во многих подписных листах у них оказались «мертвые души», – напомнил Данилин.

              Собирали в Москву молодежь из провинции

              Член Экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Олег Матвейчев считает, что участие в митинге большого числа людей из других городов указывает на то, что организаторы подобных мероприятий не обладают должной поддержкой среди москвичей. «Организаторы в основном работают через интернет и как таковой организации в офлайне у них нет. При этом в подписчиках числятся люди с разных концов России. Вот и собирали из других регионов сотни людей. Их заманивают. Кстати, многим из них эту «командировку» оплатили», – сказал Матвейчев.

              Эксперт напомнил: согласно исследованиям социологов, большинство москвичей игнорируют подобные манифестации – горожанам они попросту неинтересны. Обращает на себя внимание тот факт, что если бы каждый из участников манифестации поставил свою подпись за «независимого кандидата», то у них не возникло бы вопросов с сбором подписей. Но либо организаторы не смогли найти достаточно сторонников в самой Москве, либо такая цель не ставилась.

              «Такой задачи – собрать подписи – перед ними не стояло с самого начала. Они сами ни в какой Мосгордуме работать не собираются – они блогеры, они несистемщики. Тот же блогер Навальный с его шлейфом из уголовных дел понимает, что ни на какие выборы ему рассчитывать нельзя, никакой нормальной политической карьеры ему не сделать. Поэтому они с самого начала исходили из того, что надо как таковую политическую систему ломать, дискредитировать выборы вообще как таковые, дискредитировать государство как таковое. А выборы? Выборы они используют просто как повод», – подчеркнул политолог.

              Эксперт также отмечает: среди тех москвичей, кто ранее поддерживал оппозиционеров, после субботних событий многие теперь жалеют об этом. Они не одобряют действий лидеров протеста – сторонников постоянных столкновений с полицией.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............