Либертарианская партия не нашла «морального права» соглашаться на предложенное властями Москвы место для митинга

Либертарианская партия, которая планирует провести 3 августа акцию в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму, не намерена соглашаться на предложение мэрии провести митинг на проспекте Академика Сахарова.

В пресс-службе партии заявили, что после 27 июля у либертарианцев «нет морального права соглашаться на Академика Сахарова», передает «Интерфакс».

Один из лидеров партии Михаил Светов сообщил в Twitter, что в мэрии согласились продолжить переговоры и назначили встречу на 12.30 мск 30 июля.

Ранее Светов заявлял, что отказывается от уже согласованного в мэрии митинга 3 августа на проспекте Сахарова, поскольку его сторонники настроились собираться в другом месте – на Лубянке.

Эксперты отмечали, что несистемная оппозиция таким образом сознательно идет на очередную провокацию.

Напомним, на минувшей неделе в центре Москвы прошла несанкционированная акция оппозиции, которая сопровождалась беспорядками. Так, участники незаконной акции перекрывали Садовое кольцо и Большую Дмитровку, бросали куски асфальта в сотрудников полиции и распыляли газ, в результате чего пострадали восемь сотрудников Росгвардии.

По данным ГУ МВД по Москве, в несанкционированной акции участвовали порядка 3,5 тыс. человек, причем 700 из них – журналисты и блогеры. Были задержаны более тысячи человек, более половины из которых оказались не москвичами.

Член СПЧ Александр Брод заявлял газете ВЗГЛЯД, что «обиженным кандидатам, которые в отличие от своих питерских муниципальных коллег не захотели добиваться отмены отказов в регистрации в горизбиркоме и судах, нужна была тревожная «майданная» картинка для СМИ и социальных сетей». Он подчеркивал, что им «нужны были беспорядки», которые и были спровоцированы.

Политолог Павел Данилин указывал, что цель этих акций – не российский обыватель, которому нет особого дела до перипетий выборов в Мосгордуму. Эксперт полагает, что главным адресатом беспорядков был Запад.

«Не Украина – она была побочной целью. Главным же выгодоприобретателем были западные масс-медиа», – говорил Данилин газете ВЗГЛЯД.

«Видео и фото разгона полицейскими митинга, массовых задержаний – все это даст основания для демонизации России среди своих западных обывателей. Именно для этого все и делалось», – отметил политолог.