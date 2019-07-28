За спиной толпы

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В российской экономике ожидается «оттепель»

Российская валюта продолжает оставаться крепкой Фото: Maxim Shemetov/Reuters
Снижение ставок по кредитам, в том числе ипотечным – такие последствия, как предсказывают аналитики, ожидают российскую экономику после ряда недавних решений Центрального банка. При этом снижение ключевой ставки ЦБ теоретически угрожало ослабить рубль, однако этого не произошло. Почему? Подробности...
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Зеленскому подсказывают способы восстановления отношений с Россией

Возобновить железнодорожное сообщение с Крымом можно в любой моментФото: Антон Круглов/РИА “Новости”
На Украине поднимается волна общественного мнения в сторону возобновления с Россией авиа- и железнодорожного сообщения. Соответствующие петиции поданы на сайт президента Зеленского. Сейчас сообщение между странами сильно ограничено, что затрагивает интересы миллионов человек. Есть ли шансы, что транспортное сообщение действительно будет восстановлено в полном объеме? Подробности...
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Почему ВМФ России остается в тройке сильнейших флотов мира

Произведенные еще во времена СССР ракетные комплексы «Гранит» по-прежнему дают ВМФ РФ колоссальные боевые возможностиФото: кадр Министерства обороны России
Сегодня, в День ВМФ России, резонно задать вопрос: какое место занимает отечественный военно-морской флот в ряду флотов других мировых держав? Насколько сильным он является и почему, с кем в первую очередь идет соперничество? Обозреватель газеты ВЗГЛЯД составил собственный рейтинг боевых возможностей военно-морских флотов мира. Подробности...
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Грандиозное ограбление напомнило сцены знаменитого сериала

В такую форму и были одеты грабителиФото: Paulo Whitaker/Reuters
Феерическое и по методу исполнения, и по сумме похищенного преступление совершено в Бразилии. Переодетые в полицейских бандиты без малейшего выстрела украли несколько сотен килограммов чистого золота. План и исполнение оказались настолько блестящими, что напомнили сразу несколько знаменитых кинокартин. Подробности...
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Строгость закона не предотвратила трагедию в детском лагере «Холдоми»

Число погибших в пожаре в Хабаровском крае детей достигло четырехФото: пресс-служба правительства Хабаровского края/ТАСС
Пепел хабаровского детского лагеря «Холдоми» поссорил законодателей и представителей туриндустрии. Первые требуют еще ужесточить правила для детского летнего отдыха, вторые – напротив, смягчить. Говорят, чиновники насколько закрутили гайки, что теперь летние детские лагеря разбивают вообще неофициально, по закону не получается. Правда ли, что запреты в этой сфере дают обратный эффект? Подробности...
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За спиной толпы

Александр Брод, Член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, сопредседатель ассоциации «Гражданский контроль»
Некоторые члены СПЧ посчитали более продуктивным прийти к мэрии, как на шоу, чтобы потом осудить силовиков. И снова ни слова про перечный газ, про камни в полицию, создание толпой преград для пешеходов и общественного транспорта. Получается, коллеги солидаризировались с организаторами акции? Подробности...

Кому война, кому – донаты

Юрий Васильев, специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД
Для телеканала «Дождь» вчерашняя драма на московских улицах определенно стала руководством к действию, которое Николай Бухарин в свое время определил в повелительном наклонении: «Обогащайтесь!» Подробности...
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Умные и глупые дети вырастут, а Москва будет занимать только взрослых

Дмитрий Ольшанский, публицист
Толпу, прожившую целую жизнь в тех местах, где она идет протестовать – невозможно не уважать. Потому что она, эта толпа, мотивирована не гормонами, не возрастными потребностями. А что теперь? Подробности...
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          • Да

          • Нет

          Итоги выборов в Верховную раду дали Зеленскому верховную власть в стране. Как это повлияет на его политику по отношению к России?
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          Готовы ли вы расстаться с бумажным паспортом и перейти на электронный?
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              Александр Брод

              За спиной толпы

              Александр Брод
              Член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, сопредседатель ассоциации «Гражданский контроль»
              		 28 июля 2019, 18:28

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              26 июля пятеро членов СПЧ (И.Б. Борисов, А.С. Брод, Л.В. Поляков, М.А. Большакова, В.Г. Соловьев) в совместном заявлении призывали граждан проявить благоразумие, не поддаваться на провакационные действия организаторов незаконной акции возле мэрии Москвы. Мы предвидели задержания и хотели уберечь людей от беды. В отличие от организаторов акции, которые столкнули толпу с полицией.

              Какой разговор о выборах? Какая встреча избирателей и кандидатов? Этот циничный и лицемерный подход был понятен изначально. Обиженным кандидатам, которые в отличие от своих питерских муниципальных коллег не захотели добиваться отмены отказов в регистрации в горизбиркоме и судах, нужна была тревожная «майданная» картинка для СМИ и социальных сетей. Нужны были беспорядки. И они были спровоцированы.

              Мои коллеги по Совету, которые встречались накануне с кандидатами-любителями прятаться за спину толпы, к великому сожалению, не стали отговаривать их от проведения сомнительной акции, которая могла завершиться только одним путем - силовым. Не захотели они и подписывать наше обращение. Каждый выбирает для себя…

              Тот же критик режима А. Илларионов считает, что «вывод людей на улицы (сейчас) в целях оказания давления на режим с целью регистрации недопущенных кандидатов является делом, как минимум, неэффективным, не способным привести к желаемому результату, а, как максимум, контрпродуктивным, поскольку расходует ограниченные ресурсы оппозиции на бессмысленные акции».

              Некоторые члены СПЧ посчитали более продуктивным прийти к мэрии, как на шоу, чтобы потом осудить силовиков. И снова ни слова про перечный газ, про камни в полицию, создание толпой преград для пешеходов и общественного транспорта. Получается, коллеги солидаризировались с организаторами акции?

              Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

              Здраво и объективно прореагировал на произошедшее мой коллега Л. Поляков: «Несанкционированный митинг в центре Москвы не оправдал надежд его организаторов и на данный момент не отличился ни масштабностью, ни скандальностью».

              «Из того, что мне удалось посмотреть, создаётся впечатление, что запланированный большой провокационный митинг не получился. Людей немного, лица у них растерянные… Полиция достаточно корректна и сдержанна».

              Л. Поляков напомнил, что в Москве, в Сокольниках отведено специальное место для подобных собраний. «Идите туда и высказывайте там своё мнение хоть каждый день. А происходящее в центре - эта только попытка создать конфликтную ситуацию, это контрпродуктивно. Людям надоело это, эти задержания и беспорядки».

              Теперь из СМИ узнаю: СПЧ готовит доклад Президенту о том, что силовики «действовали очень грубо». Хотя Совет еще не собирался и данную тему не обсуждал. И единства в оценках, уверен, не будет. Снова кто-то бежит впереди паровоза.

              А еще пресс-секретарь посольства США в Москве вынесла суровый вердикт: «Задержание более тысячи мирных протестующих в России и использование полицией несоизмеримой силы подрывает права граждан на участие в демократическом процессе». О нарушении закона провокаторами из толпы ни слова. Помнится, при беспорядках в Фергюсоне американская полиция, не задумываясь, неоднократно и нежно применяла резиновые пули, слезоточивый газ, шумовые гранаты и дымовые шашки. Об этом поборники демократии предпочитают умалчивать.

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