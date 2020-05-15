Неужели мы не доросли до электронного голосования?

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Российским аграриям пообещали мировое лидерство

Россия вернет лидерство в экспорте пшеницы Фото: Виталий Тимкив/ТАСС
Россия вновь может вернуться на пьедестал крупнейшего экспортера пшеницы, обогнав ЕС, США и Канаду. Сбор урожая пшеницы станет вторым после рекордного 2017 года. Даже несмотря на снижение цен, новый сельскохозяйственный год обещает российским аграриям прибыль. Соседней Украине и Евросоюзу повезло значительно меньше.  Подробности...
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Что даст России, Китаю и США лидерство в создании вакцины от коронавируса

В гонке за вакциной от COVID-19 участвует более сотни медицинских центров по всему мируФото: REUTERS/Arnd Wiegmann
Участники околонаучной гонки за право спасти человечество от пандемии COVID-19 ведут себя все более напористо. Так, США обвинили китайских хакеров в попытке украсть американские разработки вакцины. Россия ни с кем не ссорится, но есть надежда на появление нашей вакцины уже к сентябрю. Об успехах заявляли фармацевты в Британии, Германии и Израиле. Какие преимущества получит страна, первая создавшая необходимый сейчас всему миру препарат? Подробности...
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Как устроен подпольный бизнес эпохи карантина и пандемии

Даже такие простые операции, как визит к косметологу, сегодня некоторые совершают подпольноФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Несмотря на завершение общего «единого периода нерабочих дней», в Москве и ряде других регионов сохраняются «временные ограничения функционирования предприятий общественного питания, сферы услуг, торговли, культуры, образования и спорта». Некоторые такие предприятия, вопреки требованиям закона, продолжают работу. Корреспондент газеты ВЗГЛЯД нашел «нелегалов» и поговорил с ними. Подробности...
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В начале Второй мировой Польше надо винить собственную жадность и глупость

Ужасы Второй мировой были предопределены решениями политиков, в том числе польскихФото: ТАСС
Польша вступила в исторический спор по поводу пакта Молотова – Риббентропа и истоков Второй мировой уже не только с Москвой, но и с Берлином. Виновата ли нацистская Германия в своей агрессии единолично, или же ей кто-то помог? Если вспомнить исторические факты, то окажется, что поляки приближали уничтожение своей страны и нападение Гитлера на всю Европу собственными руками. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Неужели мы не доросли до электронного голосования?

Александр Брод, Член СПЧ, сопредседатель ассоциации «Гражданский контроль»
В Древней Греции голосование осуществлялось с помощью бобов: белый – «за», черный – «против». Использовались и черепки вместо бюллетеней. Слушали бы нашу оппозицию, так бы и возились с черепками по сей день. Подробности...

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              Александр Брод

              Неужели мы не доросли до электронного голосования?

              Александр Брод
              Член СПЧ, сопредседатель ассоциации «Гражданский контроль»
              		 15 мая 2020, 13:31

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              Госдума, приняв во втором и третьем чтении закон, разрешающий голосовать на выборах и референдумах дистанционно – по интернету и почтой, вывела из спячки нашу оппозицию, которая изрядно заскучала в условиях самоизоляции. Интернет раскалился добела: начались похоронные плачи по выборам и демократии.

              Казалось бы, наша оппозиция постоянно упрекает властную вертикаль в консерватизме. В данном случае нововведение почему-то агрессивно встречено в штыки. Получается, борцы за светлое будущее отказывают россиянам в праве пользоваться прогрессивными формами голосования, в отличие от тех же граждан Канады, Новой Зеландии, США, Швеции. Они могут голосовать по почте и даже без объяснения причин. А мы не доросли, значит?

              Дискуссия о дистанционном голосовании ведется уже не первый год. Сам принимал участие в экспертных обсуждениях на площадках ЦИК и Госдумы. Эксперимент был опробован в Москве в прошлом году и показал удивительные результаты. Для участия в электронных выборах зарегистрировались 11 228 человек. Из них бюллетени для голосования получили более 10 тысяч человек. Нововведение привлекло внимание молодежи и получило хорошие отзывы зарубежных экспертов.

              Да, не все сразу получилось идеально, был технический сбой, но он не привел к потере голосов избирателей. Никто не смог взломать систему и повлиять на результаты волеизъявления. Тем не менее ЦИК РФ заключила контракт с Ростелекомом на проведение работ по совершенствованию технологии с целью предотвращения сбоев в будущем.

              Принятый закон создает возможность для новых форм голосования без принуждения. У избирателя всегда должно быть право выбора: какая форма голосования ему по душе. Законодатель учитывает потребности времени. Согласно данным, озвученным заместителем председателя ЦИК Николаем Булаевым, порядка половины наших избирателей хотят голосовать по-новому.

              Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости

              Естественно, для запуска новых форм голосования необходимо тщательно подготовиться с целью защиты персональных данных, предотвращения махинаций и использования всего многообразия форм общественного контроля.

              Другие страны давно не стоят на месте. Эстония внедрила систему дистанционного электронного голосования, где граждане, имеющие удостоверение личности с чипом, могут проголосовать с любого компьютера.

              В период пандемии коронавируса в Польше было принято решение о дистанционном голосовании. Электронное голосование опробовано в отдельных регионах или для граждан, находящихся в момент выборов за рубежом, в таких странах, как Швейцария, Великобритания, Франция, Канада, Индия. В США новшество применяется для военнослужащих, находящихся за пределами страны.

              В Древней Греции голосование осуществлялось с помощью бобов: белый – «за», черный – «против». Использовались и черепки вместо бюллетеней. В Древнем Риме при гладиаторских боях особую роль играл большой палец. Если он направлен вверх – помиловать проигравшего. Вниз – казнить, нельзя помиловать.

              Слушали бы нашу оппозицию, так бы и возились с черепками по сей день.


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