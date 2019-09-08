Мутная волна попыталась накрыть Петербург

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Российский авиапром лишат советского балласта

Отечественное авиастроение погрязло в убытках Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
Российский авиапром оказался в финансовой ловушке. В числе причин – советское авиационное наследие. Кроме того, много денег было потрачено на возрождение гражданской авиации, а дивидендов от этого до сих пор не видно. Военный же авиапром столкнулся с сокращением оборонзаказа. Спасение ситуации возложено на Анатолия Сердюкова – ранее он провел реформу Минобороны. Подробности...
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До мирного договора с Японией осталось два шага

Синдзо Абэ и Владимир Путин хотят договоритьсяФото: Михаил Терещенко/ТАСС
Выступая во Владивостоке, Синдзо Абэ произнес едва ли не самую проникновенную речь в своей карьере. Она была посвящена отношениям двух стран и закончилась призывом заключить мирный договор. Позиция России известна и озвучена давно: Москва готова к подписанию договора, но Японии надо выполнить несколько условий.  Подробности...
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Астраханская область борется с «патологиями»

Игорь Бабушкин лично встречается с производственными коллективамиФото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД
Отсутствие переправ и мостов, постоянный запах гари, незавидное состояние домов и инфраструктуры - все это лишь малая часть проблем, которые в режиме реального времени вынужден решать и. о. губернатора Астраханской области. О своих рецептах «искоренения патологий» Игорь Бабушкин подробно рассказал специальному корреспонденту газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
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Индийский лунный проект закончился без России провалом

Индийский лунный модуль пропал бесследноФото: isro.gov.in
Очередной громкий космический проект закончился провалом – Индии так и не удалось посадить свой аппарат на поверхность Луны. Возможно, одной из причин неудачи стал отказ Индии от сотрудничества с российскими специалистами. По крайней мере, именно они предупреждали Индию о наиболее рискованных элементах полета. Подробности...
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Мать объяснила убийство годовалого ребенка кредитом

Почему Тимур стал жертвой собственной матери, еще только предстоит узнатьФото: surb.sledcom.ru
В Башкирии обнаружили тело годовалого Тимура, которого несколько дней искали правоохранители и волонтеры. В убийстве малыша созналась его мать Юлия. В начале года она разошлась с мужем и влезла в долги. Но в последнее время у нее завязались романтические отношения с односельчанином. Что могло стать причиной столь жестокой расправы над собственным сыном? Подробности...
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Мутная волна попыталась накрыть Петербург

Александр Брод, Член СПЧ, сопредседатель ассоциации «Гражданский контроль»
Считается, что в Петербурге – городе Гоголя, Достоевского и Даниила Хармса – выборы априори гладко проходить не могут. Что-то в этом есть, хотя следы «чертовщины» тянутся скорее не из прошлого, а из настоящего. От бесов современных. Подробности...

У нас есть неотменяемая Россия

Андрей Бабицкий, журналист
Пытаясь что-то радикально поменять, важно помнить, что у нас есть неотменяемая Россия. Которую пытались пару раз упразднить, но из этого мало что вышло. Россия уже есть, она навсегда. И с этим надо, наконец, смириться. Подробности...
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Что нам делать с братьями

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Пока мы не начнём устанавливать свои режимы в странах, которые считаем дружественными, а будем лишь всхлипывать о том, что где-то очередной неблагодарный народ опять назвал нас «оккупантами», мы будем продолжать проигрывать. Подробности...
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              Александр Брод
              Член СПЧ, сопредседатель ассоциации «Гражданский контроль»
              		 8 сентября 2019, 16:34

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              Один мой знакомый интеллектуал считает, что в Санкт-Петербурге – городе Гоголя, Достоевского и Даниила Хармса – выборы априори гладко проходить не могут. Что-то в этом есть, хотя следы «чертовщины» тянутся скорее не из прошлого, а из настоящего. От бесов современных.

              Ассоциация «Гражданский контроль» накануне дня голосования 8 сентября зафиксировала поток фейков. Это и про местных врачей, на которых оказывали давление, не боясь их острых шприцев, и про таинственных кураторов выборов в Приморском районе, которые якобы учили фальсифицировать членов комиссий. После проведения проверок, обращений в правоохранительные органы ни одно из этих сообщений не подтвердилось.

              Новая мутная волна пытается накрыть город в день голосования. На 105 УИК обнаружены карусели! Проверили: речь идет о преподавателях и курсантах Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала Хрулева, которые весьма мирно голосовали на одном участке.

              Вот слышен вопль доброхотов о массовых нарушениях в ходе надомного голосования. Да еще и бюллетени, оказывается, члены комиссий в машинах заполняют на коленке. Не подтвердилось. В городе порядка 70 тысяч обращений от пожилых людей, которые сами не в состоянии прийти в УИКи. И даже боевые ордена и седины ветеранов не остановили потоки лжи очернителей выборов.

              Пользователи социальных сетей готовы были все как один встать на защиту члена 54 УИК Варвары Михайловны, которую якобы выставили за дверь. Оказалось, работает на своем месте.

              Фото: Петр Ковалев/ТАСС

              Ни одним тревожным сигналом пуганули народ относительно досрочного голосования. Ларчик просто открывается: «досрочки» в Питере просто-напросто на этих выборах не существует.

              Были, конечно, сигналы подтвердившиеся: то видеокамера вбок смотрит, то ящик для голосования только один. Но эта информация доводилась до сведения членов ТИК, горизбиркома – и вопросы оперативно решались.

              Блокаду Северной столицы грязными фейками отметили и в горизбиркоме. О том, что в Петербурге в единый день голосования наблюдается большое количество фейковых новостей о якобы имевших место нарушениях, сообщил Юрий Кузьмин, член избиркома с правом решающего голоса в едином информационном центре. Он подчеркнул, что помимо хорошей рабочей атмосферы на избирательных участках, очень спокойно проходит голосование и на участках экстерриториальных.

              Действительно, горизбирком сделал многое для обеспечения прозрачности выборов. КОИБы применяются на 473 избирательных участках. Видеонаблюдение организовано на 1799 избирательных участках и в помещениях 30 территориальных избирательных комиссий, всего работают 3658 видеокамер. На территории данных избирательных участков проживают более 95% избирателей, зарегистрированных в Санкт-Петербурге. На участках порядка четырех тысяч наблюдателей-общественников.

              К сведению. На выборах губернатора Санкт-Петербурга выдвинулись 28 кандидатов. Это в четыре раза больше, чем в 2014 году. На муниципальных выборах выдвинулось 7018 кандидатов, 77% из них (5372) зарегистрировано. Если сравнить с 2014 годом, то количество выдвинутых кандидатов больше на 36%, а количество зарегистрированных больше на 44%. Это свидетельствует о высоко конкурентных выборах.

              И снова к теме фейков. Глава ЦИК Элла Памфилова пообещала сделать «доску антипочета», на которой будут представлены персоны, распространяющие недостоверную информацию о ходе выборов. Считаю данное предложение очень продуктивным. В последнее время технология информационных фальсификаций на тему выборов набирает силу. В нашем законодательстве не предусмотрена ответственность за это деяние, поэтому важно разъяснять пользователям интернета, общественникам – кто есть кто, и где объективная реальность. На портале МИД РФ подобная страница давно есть. И там разоблачаются домыслы зарубежных СМИ. Думаю, «Карта нарушений» занимала бы на «доске антипочета» или у «позорного столба» ведущую позицию. Ведь даже после разоблачения фейков в Питере опровержения так и не последовали.

              А в городе на Неве даже Петру Алексеевичу, императору российскому, не дали без паспорта проголосовать. Пришлось шоумену, пожелавшему оживить выборы в прикиде царя, за документами идти. Закон суров и для легендарных исторических персонажей.

              «За признание – прощение, за утайку – нет помилования». Это Петр сказал. Словно авторов фейков имел в виду.

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