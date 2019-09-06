Сведения о принуждении медиков Петербурга голосовать за определенного кандидата не подтвердились

Сопредседатель ассоциации «Гражданский контроль», член СПЧ Александр Брод заявил, что сведения о принуждении медиков Петербурга голосовать за определенного кандидата не соответствуют действительности.

«Не нашла своего подтверждения информация о принуждении работников медучреждений Санкт-Петербурга голосовать за определенного кандидата», – заявил Брод журналистам.

Он отметил, что в ряде медучреждений действительно прошли собрания трудовых коллективов, где главные врачи обратились к своим сотрудникам проявить гражданскую активность в день голосования и прийти на выборы.

«Никакого принуждения или иных попыток повлиять на волеизъявление граждан, идущих вразрез с законом, зафиксировано не было», – подчеркнул он.