Плохим танцорам избирком мешает

Представьте ситуацию: стадион, футболисты вышли на поле, свисток, матч начался. Но незадолго до окончания первого тайма игроки одной из команд резко останавливаются, объявляют о несогласии не только со счетом, но и с футбольными правилами от 1863 года, достают плакаты: «Судью на мыло!», «Требуем встречи с генеральным секретарем ФИФА!» и дают генсеку неделю на раздумья.

Какой-то странный сон, согласитесь.

Но Россия не только родина слонов. Есть у нас и особый вид людей, возомнивших себя политиками, которым, как плохому танцору, то ноги мешают, то башмаки. На самом деле – неумение играть по правилам. И нежелание признать эту болезнь, но зато с шумом перевести стрелки на других: на закон, на избиркомы, на несовершенство жизни как таковой. А дальше стандартный арсенал приемов: призывы на митинги, шантаж, угрозы.

Подобный накал знаком. Родом он из смутных революционных времен. Когда свое «я» продавливали силой, все сметая на своем пути. Теперь камни собираем.

Многие акценты сегодня справедливо расставила глава Центризбиркома на встрече с «униженными и оскорбленными» – теми, кого не зарегистрировали в качестве кандидатов на выборах в Московскую городскую думу по причине некачественных подписей или по какой-то другой. А именно: протестные акции никак не влияют на решения, которые принимает ЦИК. Представителей ЦИК направят на заседания Мосгоризбиркома, где будут рассматриваться жалобы незарегистрированных кандидатов.

На призыв Сергея Митрохина зарегистрировать всех, кто собрал необходимое число подписей, председатель Центризбиркома Элла Памфилова ответила, что такой вариант невозможен. Никто не будет аутсайдерам создавать комфортные условия, выборы – это борьба. Не обошли вниманием и Илью Шаблинского, который в пылу заступничества не первый раз допускает ляпы и еще публикует свои тексты от имени Совета по правам человека.

Таким образом, деятельность ЦИК жестко отделена от политики, обозначен приоритет закона. То есть повторение правил прозвучало. Работайте, ведите избирательную кампанию, избирайтесь – но не пытайтесь манипулировать.

Это бессмысленно.