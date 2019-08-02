Сова на глобусе оппозиции

Сова – символ мудрости, глубоких фундаментальных знаний. Не случайно ее изображение красуется на эмблемах многих научных и вузовских центров. Подчас образ мудрой птицы пытаются использовать в целях непотребных, когда квазинаучные оценки и выводы, изначально заданные, подгоняют под реальность. Грубо говоря, пытаются натянуть сову на глобус.

Печальным образчиком подобной аналитики стал доклад фонда «Либеральная миссия», посвященный итогам регистрации на выборах депутатов Мосгордумы. Написанный людьми в научных кругах вроде бы уважаемыми, сведущими, он оставляет именно такое впечатление. Цифры – вещь упрямая.

На этих выборах по Москве выдвигались 426 кандидатов. Включая партийных и беспартийных. Лоялистов и оппозиционеров. После сбора подписей и представления документов осталось 290. Из них 233 зарегистрировано, 57 кандидатам отказано. То есть реально отказано только 20% представивших документы, 80% успешно продолжили участие в выборах. Эти же данные вынуждены нехотя повторять ученые-докладчики.

Смотрим дальше. Партийно-политический состав участвующих в выборах отразил все цвета радуги. Выборный марафон продолжают девять партий. КПРФ – 44 кандидата, ЛДПР – 45, «Справедливая Россия» – четыре, и шесть непарламентских партий («Коммунисты России» – 32, «Родина» – четыре, «Яблоко» – два, «Гражданская сила» – один, «Зеленые» – один, Партия роста – один). Плюс 62 самовыдвиженца.

Заметим, в их числе как члены «Едра», так и беспартийные функционеры, позиционирующие себя как ярые несистемщики. Этот нюанс авторы доклада, разумеется, вниманием обошли.

То есть по численности зарегистрированных преобладают кандидаты от оппозиции. И это нормально. Перейдет ли это количество в качество, решат в сентябре избиратели. Другой индикатор конкурентных выборов – обновление корпуса кандидатов от власти. Базовая научная порядочность не позволила пройти мимо этого очевидного факта: сквозь зубы и строки он также признан.

В чем же тогда претензии?

В списке зарегистрированных недосчитались нескольких десятков «звезд» оппозиции. Что говорит, по мнению авторов доклада, о возможности политически мотивированных решений, принятых избиркомами. В период культа личности и борьбы с космополитизмом особое совещание использовало литеру СВПШ (связи, ведущие к подозрению в шпионаже). Обладателям роковой литеры светило вплоть до высшей меры. Эксперты должны это помнить. Хотя бы генетически. Как и о такой сугубо либеральной правовой конструкции, как презумпция невиновности. Ведь организаторы выборов, как и кандидаты, тоже участники избирательного процесса, а обвинение в заказном снятии – на грани уголовщины. Не говоря о репутационных потерях.

От презумпции снова к фактам.

Жизнь не стоит на месте. И сегодня ЦИК уже после Мосгоризбиркома рассмотрел пару жалоб. По одной кандидату К. Лисице отказано. Проверка выявила целый букет нарушений: от подписей покойников до сбора подписей членом избиркома. По другой жалобе кандидат Ю. Серебрянская сама вышла на трибуну, заявив об отзыве ранее поданной жалобы, признав обоснованность претензий, послуживших основанием для отказа. Так что зерна сомнения пока всходят с сорняками.

Короче: общие цифры как-то не бьются с выводами. Но вывод задан. Еще до обнародования доклада. Уже неделю в интернете гуляет обращение отдельных членов научно-экспертного совета при ЦИК (в состав которого ваш покорный слуга входит). Текст пересказывать нет смысла. Гремучая смесь колокольного набата и поминальной молитвы по московским выборам. Хотел написать пару слов вдогонку, но руки не дошли. Да и статистики не было.

Сейчас, с цифрами в руках, мне даже жаль ученых мужей, поспешивших с оценками, а теперь подающих себя в малоприятной роли таксидермистов-глобализаторов.

Но главное – птичку жалко. Как-никак символ мудрости и знания.