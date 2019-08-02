Сова на глобусе оппозиции

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Доллар поможет оживить экономику России

ФРС США впервые со времен кризиса 2008 года снизила ставкуФото: Brendan McDermid/Reuters
Федеральная резервная система США впервые с кризиса 2008 года снизила ключевую ставку. Это должно было обрадовать рынки и ослабить курс доллара. Однако реакция рынков и доллара оказалась парадоксальной, а эксперты разошлись во мнениях относительно того, как решение американского регулятора отразится на российской экономике и курсе рубля. Подробности...
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Зеленский пошел против Трампа

Богдан имеет определяющее влияние на Зеленского. И этого человека почему-то невзлюбил Дональд ТрампФото: РИА Новости
Вечером в четверг грянул гром: от Зеленского уходит один из главных игроков – глава президентского офиса Андрей Богдан. Все говорило в пользу того, что Богдана выжили по указанию из Белого дома, хозяин которого Дональд Трамп в последнее время серьезно заинтересовался Украиной. Но в офисе Зеленского вдруг отрезали: «не дождетесь». Что происходит? И что это значит для России? Подробности...
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Как изменились боевые возможности и задачи ВДВ

Отличительная особенность ВДВ - использование парашютов. Но так ли они нужны в современной войне?Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Воздушно-десантные войска, которые 2 августа отмечают свой профессиональный праздник, меняются прямо на наших глазах. Крылатая пехота становится все менее крылатой и все более зубастой, получая новые огневые возможности. Одновременно с этим звучат голоса о том, что парашютное десантирование больше не актуально в современной войне. Насколько обоснованны подобные заявления? Подробности...
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Тринадцать причин для бегства Порошенко с Украины

Неясно, будет ли Волкер защищать Порошенко чисто за деньги или по идейным соображениямФото: Mykhailo Palinchak/Global Look Press
На днях Петр Порошенко отказался от госохраны и сбежал с семьей из страны. В четверг украинские СМИ узнали, что экс-президент попросил в Вашингтоне защиты от уголовного преследования на Украине. Вне зависимости от того, помогут ему в США или нет, Порошенко надо сделать сложный выбор – остаться за границей или вернуться в Киев. В данной ситуации для него опасно любое решение. Подробности...
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Строгость закона не предотвратила трагедию в детском лагере «Холдоми»

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Пепел хабаровского детского лагеря «Холдоми» поссорил законодателей и представителей туриндустрии. Первые требуют еще ужесточить правила для детского летнего отдыха, вторые – напротив, смягчить. Говорят, чиновники насколько закрутили гайки, что теперь летние детские лагеря разбивают вообще неофициально, по закону не получается. Правда ли, что запреты в этой сфере дают обратный эффект? Подробности...
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Сова на глобусе оппозиции

Александр Брод, Член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, сопредседатель ассоциации «Гражданский контроль»
Уже неделю в интернете гуляет обращение отдельных членов научно-экспертного совета при ЦИК. Гремучая смесь колокольного набата и поминальной молитвы. Мне даже жаль ученых мужей, подающих себя в роли таксидермистов-глобализаторов. Подробности...

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«Товарищ активист, скажите, а в Канаде леса горят? – Горят ли в Канаде леса? Горят, конечно… Но, понимаешь, как-то добрее горят, честнее что ли». Подробности...
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      «Мисс Венесуэла-2019» объявлена 19-летняя девушка по имени Талия. Талия Оливино стала первой королевой красоты, чьи параметры обхвата груди, талии и бедер будут засекречены. Так решили поступить организаторы конкурса, чтобы избежать критики феминисток
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              Александр Брод

              Сова на глобусе оппозиции

              Александр Брод
              Член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, сопредседатель ассоциации «Гражданский контроль»
              		 2 августа 2019, 20:23

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              Сова – символ мудрости, глубоких фундаментальных знаний. Не случайно ее изображение красуется на эмблемах многих научных и вузовских центров. Подчас образ мудрой птицы пытаются использовать в целях непотребных, когда квазинаучные оценки и выводы, изначально заданные, подгоняют под реальность. Грубо говоря, пытаются натянуть сову на глобус.

              Печальным образчиком подобной аналитики стал доклад фонда «Либеральная миссия», посвященный итогам регистрации на выборах депутатов Мосгордумы. Написанный людьми в научных кругах вроде бы уважаемыми, сведущими, он оставляет именно такое впечатление. Цифры – вещь упрямая.

              На этих выборах по Москве выдвигались 426 кандидатов. Включая партийных и беспартийных. Лоялистов и оппозиционеров. После сбора подписей и представления документов осталось 290. Из них 233 зарегистрировано, 57 кандидатам отказано. То есть реально отказано только 20% представивших документы, 80% успешно продолжили участие в выборах. Эти же данные вынуждены нехотя повторять ученые-докладчики.

              Смотрим дальше. Партийно-политический состав участвующих в выборах отразил все цвета радуги. Выборный марафон продолжают девять партий. КПРФ – 44 кандидата, ЛДПР – 45, «Справедливая Россия» – четыре, и шесть непарламентских партий («Коммунисты России» – 32, «Родина» – четыре, «Яблоко» – два, «Гражданская сила» – один, «Зеленые» – один, Партия роста – один). Плюс 62 самовыдвиженца.

              Заметим, в их числе как члены «Едра», так и беспартийные функционеры, позиционирующие себя как ярые несистемщики. Этот нюанс авторы доклада, разумеется, вниманием обошли.

              Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

              То есть по численности зарегистрированных преобладают кандидаты от оппозиции. И это нормально. Перейдет ли это количество в качество, решат в сентябре избиратели. Другой индикатор конкурентных выборов – обновление корпуса кандидатов от власти. Базовая научная порядочность не позволила пройти мимо этого очевидного факта: сквозь зубы и строки он также признан.

              В чем же тогда претензии?

              В списке зарегистрированных недосчитались нескольких десятков «звезд» оппозиции. Что говорит, по мнению авторов доклада, о возможности политически мотивированных решений, принятых избиркомами. В период культа личности и борьбы с космополитизмом особое совещание использовало литеру СВПШ (связи, ведущие к подозрению в шпионаже). Обладателям роковой литеры светило вплоть до высшей меры. Эксперты должны это помнить. Хотя бы генетически. Как и о такой сугубо либеральной правовой конструкции, как презумпция невиновности. Ведь организаторы выборов, как и кандидаты, тоже участники избирательного процесса, а обвинение в заказном снятии – на грани уголовщины. Не говоря о репутационных потерях.

              От презумпции снова к фактам.

              Жизнь не стоит на месте. И сегодня ЦИК уже после Мосгоризбиркома рассмотрел пару жалоб. По одной кандидату К. Лисице отказано. Проверка выявила целый букет нарушений: от подписей покойников до сбора подписей членом избиркома. По другой жалобе кандидат Ю. Серебрянская сама вышла на трибуну, заявив об отзыве ранее поданной жалобы, признав обоснованность претензий, послуживших основанием для отказа. Так что зерна сомнения пока всходят с сорняками.

              Короче: общие цифры как-то не бьются с выводами. Но вывод задан. Еще до обнародования доклада. Уже неделю в интернете гуляет обращение отдельных членов научно-экспертного совета при ЦИК (в состав которого ваш покорный слуга входит). Текст пересказывать нет смысла. Гремучая смесь колокольного набата и поминальной молитвы по московским выборам. Хотел написать пару слов вдогонку, но руки не дошли. Да и статистики не было.

              Сейчас, с цифрами в руках, мне даже жаль ученых мужей, поспешивших с оценками, а теперь подающих себя в малоприятной роли таксидермистов-глобализаторов.

              Но главное – птичку жалко. Как-никак символ мудрости и знания.


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