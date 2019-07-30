Политолог: У организаторов противозаконных акций нет поддержки среди москвичей

«Организаторам протестов наплевать, является ли человек реальным избирателем депутата Мосгордумы или он приедет из Подмосковья, Тулы или из Воронежа», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Олег Матвейчев. По его мнению, большое количество приезжих из других регионов на митингах протеста показывает – у оппозиции нет поддержки среди москвичей и поэтому она не смогла собрать нужное количество подписей для выдвижения своих кандидатов в Мосгордуму.

Член Экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Олег Матвейчев считает, что участие в субботнем незаконном митинге большого числа людей из других городов указывает на то, что организаторы подобных мероприятий не обладают должной поддержкой среди москвичей.

«Организаторы в основном работают через интернет и как таковой организации в офлайне у них нет. При этом в подписчиках числятся люди с разных концов России. Вот и собирали из других регионов сотни людей. Их заманивают. Кстати, многим из них эту «командировку» оплатили», – сказал Матвейчев.

Эксперт напомнил: согласно исследованиям социологов, большинство москвичей игнорируют подобные манифестации – горожанам они попросту неинтересны. «Поэтому для создания массовки стараются интегрировать жителей из других городов. По такой же схеме проходили акции не только в Москве, но в Екатеринбурге – по поводу строительства храма. Туда съезжались из Питера, Москвы, даже из Прибалтики. Это кочующая публика. Они уже знают: их примут, поселят, заплатят за участие. Это такая общероссийская сеть, которая ездит из одного города в другой», – указал эксперт ЭИСИ.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, по данным ГУ МВД по Москве, в несанкционированной протестной акции в минувшую субботу участвовали порядка 3,5 тыс. человек, причем 700 из них – журналисты и блогеры. Были задержаны более тысячи человек, большая часть которых оказалась жителями других регионов. На это обратил внимание и мэр Сергей Собянин. По его словам, многие участники беспорядков вообще не имели никакого отношения к столице «и тем более к выборам в Мосгордуму».

Обращает на себя внимание тот факт, что если бы каждый из участников субботней манифестации поставил свою подпись за «независимого кандидата», то у них не возникло бы вопросов с сбором подписей. Но либо организаторы не смогли найти достаточно сторонников в самой Москве, либо такая цель не ставилась.

«Такой задачи – собрать подписи – перед ними не стояло с самого начала. Они сами ни в какой Мосгордуме работать не собираются – они блогеры, они несистемщики. Тот же блогер Навальный с его шлейфом из уголовных дел понимает, что ни на какие выборы ему рассчитывать нельзя, никакой нормальной политической карьеры ему не сделать. Поэтому они с самого начала исходили из того, что надо как таковую политическую систему ломать, дискредитировать выборы вообще как таковые, дискредитировать государство как таковое. А выборы? Выборы они используют просто как повод», – подчеркнул политолог.

Эксперт также отмечает: среди тех москвичей, кто ранее поддерживал оппозиционеров, после субботних событий многие теперь жалеют об этом — они не одобряют действий лидеров протеста, не желая иметь ничего общего с тактикой массовых беспорядков и сознательных провокаций.

«Кроме того, люди, что работали в штабе у Яшина и у других аналогичных кандидатов, сами сейчас в социальных сетях признаются: множество подписей было собрано вообще по другому поводу. Например, подписи собирались против парковок. Некоторые кандидаты собирали их якобы против повышения пенсионного возраста. И потом эти подписи подавали как подписи за кандидатов. Часто люди ставили подписи где-то на улице и просто не помнили свои паспортные данные. Но их все равно включали в подписные листы, а уже потом обнаруживалось, что там ошибка на ошибке», – полагает Матвейчев.