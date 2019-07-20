«Голодающая» Соболь разогревает Навального

Большинство кандидатов на выборах в Мосгордуму успешно прошли регистрацию, есть среди них и коммунисты, и «яблочники», и даже сторонники Навального. А радикальное меньшинство, – те, кто не собрал нужных подписей в свою поддержку, – организуют митинги протеста. Есть ли у них шансы добиться от избиркома регистрации через давление «улицы»?

Группа «независимых» кандидатов в Мосгордуму, получившая отказ в регистрации, в пятницу активно готовилась к намеченному на субботу в центре Москвы митингу радикальной оппозиции. Он, по замыслу организаторов, должен стать продолжением серии несанкционированных уличных акций, проводившихся несколько дней подряд на Трубной площади. Как ожидается, митинг потребует допустить к участию в избирательной гонке «независимых» претендентов, в подписных листах которых избиркомы ранее обнаружили высокий процент брака, в том числе и подписи «мертвых душ».

Зампред Центризбиркома России Николай Булаев в пятницу ответил отказом на призыв зарегистрировать всех кандидатов, сдававших подписи в избирком. С таким призывом, в частности, к избиркому обратились некоторые члены СПЧ.

«Предлагают регистрировать всех кандидатов, кто собрал подписи. Пока закон не предусматривает такое. Это значит, что те, кто подал заявление или документы неизвестно какого качества [будут допущены]. И если мы на это отзовемся, то у нас точно будет незаконная регистрация и отмена», – сказал Булаев на заседании ЦИКа.

«Когда я читаю какие-то объяснения или обвинения, в том числе в адрес ЦИК, я думаю – те, кто это пишут, заинтересованы в результатах или хайпануть?

Но это короткий какой-то хайп. Причем главное, что никто особо не обращает внимание на него, кроме автора», – отметил зампред ЦИКа.

Одна из тех, кому отказали в регистрации — юрист Любовь Соболь, пытавшаяся баллотироваться по 43-му округу, в пятницу подала в избирком жалобу на отказ, сообщил «Интерфакс». Наблюдатели рассматривают жалобу как очередной пиаровский ход, призванный подогреть интерес публики к намеченному на субботу в центре Москвы митингу сторонников радикальной оппозиции.

После отказа в регистрации, напомним, Соболь объявила голодовку в здании управы на Арбате, сообщив, что ушла из дома, так как «не хочет расстраивать родных».

Впрочем, член Общественной палаты, юрист Илья Ремесло вообще не верит в то, что Соболь отказалась от пищи. Он напомнил, что та в последние дни «бегала от полиции быстрее, чем любой тот, кто ест». «И никаких следов голодовки замечено не было. Веселая такая была, смеялась», – сказал Ремесло газете ВЗГЛЯД.

«Человеку во время голодовки тяжело даже вставать, не то что ходить куда-то на площадь выступать.

Это все делается исключительно для привлечения внимания», – поделился собеседник. Ремесло упрекнул Соболь, Навального, Илью Яшина и Дмитрия Гудкова в привычке пиариться по любому поводу, «и в субботу будет последний завершающий этап этого действа».

«Не думаю, что придет много людей. Даже в интернете активность низкая. Обычно из этих людей приходит только половина. После этого планируется акция в Санкт-Петербурге, которая тоже ничем не закончится. Навальный скажет как всегда: вот нас испугались и так далее. Он не способен признавать свои ошибки. Это его стратегия», – констатировал Илья Ремесло.

С конца прошлой недели незарегистрированные кандидаты и их сторонники устраивают в Москве акции протеста, в том числе несанкционированные. Кстати, на листовках с призывом приходить на митинги многие заметили грубую ошибку – путаницу в цветах российского флага. «Это ж какими надо быть тупыми, чтобы в своей агитации перепутать цвета флага России!», – заметил телеведущий Владимир Соловьев в своем Телеграм-канале.

Комментируя действия «независимых» кандидатов – сторонников Навального, профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев вспоминает, что наблюдал такой же сценарий и в других регионах России.

«Его можно назвать «шаблоном Навального». Они прекрасно понимают, что ни на каких выборах не победят. У них нет соответствующих ресурсов. Они никогда не занимались оргработой, никогда не ходили по дворам, не разговаривали с людьми. Они привыкли строчить в блогах, делать фейки и вбросы. Это блогеры, которые понимают, что не победят», – сказал Матвейчев газете ВЗГЛЯД.

Эксперт добавил: если бы из недопущенных к выборам кандидатов кто-то и победил, то эти несколько человек все равно остались бы в городской думе меньшинством. «Ну, будет два человека сидеть на галерке и также писать в блоги. От них пользы нет. Более того, они будут сваливать ответственность на других. Поэтому они приняли следующую стратегию: любые выборы использовать исключительно для дискредитации власти», – считает политолог.

По словам Матвейчева, для реализации такой стратегии «независимые» кандидаты собирают подписи избирателей с заведомыми нарушениями, например, используя «мертвые души». При этом у них есть и реальные подписи, чтобы потом «притащить этих людей, которые говорят: «Мы же подписывались! Мы живые!».

«Еще они специально делают досадные ошибки в подписных листах: неправильно ставят подписи, путают даты рождения. То есть они заранее нарываются на конфликт. Когда им отказывают в регистрации, они заявляют, что власть боится их, – и дальше выводят людей на митинг. Последний аккорд: демонстрация на митинге детей, беременных женщин, которых якобы избивают ужасные омоновцы. Дальше эти кадры транслируются в социальных сетях», – пояснил эксперт.

Собеседник подчеркнул: те кандидаты, что добросовестно собирали подписи избирателей, будь то оппозиционеры или нет, «уже прошли, зарегистрировались и теперь могут участвовать в выборах».

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Как известно, выборы в столичный парламент назначены на 8 сентября. Всего в Мосгордуме 45 мандатов, зарегистрировано 233 кандидата, из них от партий 171 кандидат и 62 самовыдвиженца. Отказано в регистрации 57 кандидатам, из них от партий 18 кандидатов и 39 самовыдвиженцев. От трех парламентских партий на выборы идут 129 человек: от КПРФ – 44 кандидата, от ЛДПР – 45 кандидатов и от партии «Справедливая Россия» – 40 кандидатов. Также зарегистрированы, как сообщает ТАСС , кандидаты от партий «Яблоко», «Коммунисты России», «Родина», «Зеленые» и Партии роста.

В частности, регистрацию успешно прошел и поддержанный Навальным кандидат Роман Юнеман и соратница известного оппозиционера Максима Каца Дарья Беседина, а также соратник Гудкова Дмитрий Клочков, который, как оказалось, собрал подписей больше самого Гудкова. Будут участвовать в выборах и Максим Круглов и Евгений Бунимович от «Яблока», который собрали больше бывшего лидера этой партии Сергея Митрохина. Прошел регистрацию и Сергей Цукасов, самовыдвиженец, поддержанный КПРФ.

Кстати, выступая в пятницу на заседании ЦИКа Булаев не упомянул, что вокруг письма из СПЧ, в котором избиркому предлагалось регистрировать всех, и на которое он и вынужден был отвечать, вспыхнул отдельный скандал. Оказалось, что глава комиссии СПЧ по избирательным правам Илья Шаблинский опубликовал свое личное заявление от лица всей своей комиссии. В документе, кстати, говорилось, что в организацию поступили обращения москвичей, в которых указывается, что их подписи в поддержку ряда кандидатов были безосновательно признаны недействительными или недостоверными.

Однако член СПЧ Игорь Борисов в пятницу сообщил, что в совете не обсуждали данное заявление и вообще оно нарушает законодательство.

В комментарии газете ВЗГЛЯД Борисов уточнил, что некоторые из упомянутых обращений рядовых москвичей в СПЧ также оказались фейковыми – проверка показала, что подписи авторов обращений на самом деле были засчитаны как подлинные и никакого повода для жалоб у таких горожан не было.

«Я удивлен появлением этого заявления на сайте СПЧ.

У нас сайт, который должен отражать информацию, принятую решением Совета, однако появилась информация фактически от одного лица, подписанная Шаблинским», – возмущался Борисов в интервью РАПСИ. Он заверил, что СПЧ намерен разобраться с этой ситуацией и назвал публикацию примером фальсификации.

Как пояснил источник в СПЧ, «вброс подобного рода информации является частной инициативой и опубликован в разделе «блоги» сайта Совета». А по итогам самого заседания комиссии «члены совета сочли невозможным политическое давление на избирательные комиссии и сошлись во мнении, что во всех спорных ситуациях должен разобраться суд».