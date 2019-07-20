«Голодающая» Соболь разогревает Навального

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Существование возобновляемых источников энергии невозможно без традиционнойФото: Egon Bomsch/Global Look Press
В Германии впервые из энергии солнца, ветра, воды и биомассы произвели больше электроэнергии, чем на атомных и угольных станциях. Парадоксально, но эта мода Европы на зеленую энергетику в перспективе может помочь Газпрому зарабатывать больше. Но как это возможно?  Подробности...
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В Грузии проснулся разум

Таких людей, как Иванишвили, обычно называют «серыми кардиналами», «кукловодами» и «реальными хозяевами страны»Фото: Зураб Джавахадзе/ТАСС
Самый влиятельный человек в грузинской политике – миллиардер Бидзина Иванишвили – наконец-то озвучил свою оценку антироссийской истерики в Тбилиси и матерной брани в адрес президента РФ. Эта оценка не понравится в Грузии очень и очень многим. Но потерпеть придется: грузины сами довели ситуацию до того, что Россия влияет на их жизнь гораздо больше, чем хотела бы. Подробности...
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Что кроется за скандалом с «геями-усыновителями»

Законодательство РФ никак не увязывает право на усыновление с сексуальной ориентацией усыновителейФото: Lucy Nicholson/Reuters
В Москве набирает обороты скандал вокруг двух детей, якобы «усыновленных гей-парой». В ситуацию уже вмешались СК и СПЧ при президенте, проводятся дополнительные проверки, привлечены психологи, возбуждено уголовное дело. Но с юридической точки зрения ситуация выглядит совсем не так, как ее пытаются представить в некоторых СМИ. Что же произошло? Подробности...
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Русский десант породил в Швеции многовековые страхи

Память о русских кораблях по-прежнему наводит на Швецию страхФото: Людвиг Рихард
Уже сотни лет назад Россия умела принуждать к миру своих соседей. Именно такой вывод можно сделать из истории, которой сегодня исполнилось триста лет. Кроме того, возможно, именно отсюда растут все те иррациональные страхи перед Россией, которые до сих пор переполняют шведское общество и политиков. Подробности...
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Людей в Черном море погубила вопиющая жадность

Перегруженный в пять раз катер превратился в смертельный аттракционФото: Следственный комитет РФ/ТАСС
Капитан прогулочного катера, в результате крушения которого в Черном море погибли две женщины и десятки людей оказались за бортом, не имел лицензии. Выяснилось, что судно не прошло техосмотр – при том, что в его конструкцию вносились изменения. В момент ЧП катер шел с пятикратным перегрузом. Капитан пытался сбежать, но был задержан, как и владелец катера. Остается вопрос – как эти люди вообще могли обслуживать туристов? Подробности...
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Президент Украины между реальными пацанами и американской мечтой

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Судя по всему, Владимиру Зеленскому готовят роль молодого картонного президента при сильных регентах – представителях США и местной олигархии. На основные должности в государстве ему просто не дадут назначить своих людей. Подробности...

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Нельзя всем все прощать и не обращать внимания на выпады против нашей страны. Как и нельзя заряжать «Тополя-М» на каждый глупый выкрик какой-нибудь габунии. Надо реагировать на все, но с позиции сильного. Подробности...
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Почему Германия проиграла Первую мировую войну

Владимир Можегов, публицист
Ровно 100 лет назад парадом победы в Лондоне завершилась Первая мировая. Одна из причин поражения немцев – неумение, в отличие от англосаксов, вести пропаганду. Это один из важнейших «кейсов» Первой мировой, полезный и сейчас. Подробности...
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              «Голодающая» Соболь разогревает Навального

              Судя по ее бурной митинговой активности, под «голодовкой» Соболь скрывается заурядная диета   20 июля 2019, 01:10
              Фото: Pavel Golovkin/AP/ТАСС
              Текст: Константин Ефимов,
              Михаил Егоров

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              Большинство кандидатов на выборах в Мосгордуму успешно прошли регистрацию, есть среди них и коммунисты, и «яблочники», и даже сторонники Навального. А радикальное меньшинство, – те, кто не собрал нужных подписей в свою поддержку, – организуют митинги протеста. Есть ли у них шансы добиться от избиркома регистрации через давление «улицы»?

              Группа «независимых» кандидатов в Мосгордуму, получившая отказ в регистрации, в пятницу активно готовилась к намеченному на субботу в центре Москвы митингу радикальной оппозиции. Он, по замыслу организаторов, должен стать продолжением серии несанкционированных уличных акций, проводившихся несколько дней подряд на Трубной площади. Как ожидается, митинг потребует допустить к участию в избирательной гонке «независимых» претендентов, в подписных листах которых избиркомы ранее обнаружили высокий процент брака, в том числе и подписи «мертвых душ».

              Зампред Центризбиркома России Николай Булаев в пятницу ответил отказом на призыв зарегистрировать всех кандидатов, сдававших подписи в избирком. С таким призывом, в частности, к избиркому обратились некоторые члены СПЧ.

              «Предлагают регистрировать всех кандидатов, кто собрал подписи. Пока закон не предусматривает такое. Это значит, что те, кто подал заявление или документы неизвестно какого качества [будут допущены]. И если мы на это отзовемся, то у нас точно будет незаконная регистрация и отмена», – сказал Булаев на заседании ЦИКа.

              «Когда я читаю какие-то объяснения или обвинения, в том числе в адрес ЦИК, я думаю – те, кто это пишут, заинтересованы в результатах или хайпануть?

              Но это короткий какой-то хайп. Причем главное, что никто особо не обращает внимание на него, кроме автора», – отметил зампред ЦИКа.

              Одна из тех, кому отказали в регистрации — юрист Любовь Соболь, пытавшаяся баллотироваться по 43-му округу, в пятницу подала в избирком жалобу на отказ, сообщил «Интерфакс». Наблюдатели рассматривают жалобу как очередной пиаровский ход, призванный подогреть интерес публики к намеченному на субботу в центре Москвы митингу сторонников радикальной оппозиции.

              После отказа в регистрации, напомним, Соболь объявила голодовку в здании управы на Арбате, сообщив, что ушла из дома, так как «не хочет расстраивать родных».

              Впрочем, член Общественной палаты, юрист Илья Ремесло вообще не верит в то, что Соболь отказалась от пищи. Он напомнил, что та в последние дни «бегала от полиции быстрее, чем любой тот, кто ест». «И никаких следов голодовки замечено не было. Веселая такая была, смеялась», – сказал Ремесло газете ВЗГЛЯД.

              «Человеку во время голодовки тяжело даже вставать, не то что ходить куда-то на площадь выступать.

              Это все делается исключительно для привлечения внимания», – поделился собеседник. Ремесло упрекнул Соболь, Навального, Илью Яшина и Дмитрия Гудкова в привычке пиариться по любому поводу, «и в субботу будет последний завершающий этап этого действа».

              «Не думаю, что придет много людей. Даже в интернете активность низкая. Обычно из этих людей приходит только половина. После этого планируется акция в Санкт-Петербурге, которая тоже ничем не закончится. Навальный скажет как всегда: вот нас испугались и так далее. Он не способен признавать свои ошибки. Это его стратегия», – констатировал Илья Ремесло.

              С конца прошлой недели незарегистрированные кандидаты и их сторонники устраивают в Москве акции протеста, в том числе несанкционированные. Кстати, на листовках с призывом приходить на митинги многие заметили грубую ошибку – путаницу в цветах российского флага. «Это ж какими надо быть тупыми, чтобы в своей агитации перепутать цвета флага России!», – заметил телеведущий Владимир Соловьев в своем Телеграм-канале.

              Комментируя действия «независимых» кандидатов – сторонников Навального, профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев вспоминает, что наблюдал такой же сценарий и в других регионах России.

              «Его можно назвать «шаблоном Навального». Они прекрасно понимают, что ни на каких выборах не победят. У них нет соответствующих ресурсов. Они никогда не занимались оргработой, никогда не ходили по дворам, не разговаривали с людьми. Они привыкли строчить в блогах, делать фейки и вбросы. Это блогеры, которые понимают, что не победят», – сказал Матвейчев газете ВЗГЛЯД.

              Эксперт добавил: если бы из недопущенных к выборам кандидатов кто-то и победил, то эти несколько человек все равно остались бы в городской думе меньшинством. «Ну, будет два человека сидеть на галерке и также писать в блоги. От них пользы нет. Более того, они будут сваливать ответственность на других. Поэтому они приняли следующую стратегию: любые выборы использовать исключительно для дискредитации власти», – считает политолог.

              По словам Матвейчева, для реализации такой стратегии «независимые» кандидаты собирают подписи избирателей с заведомыми нарушениями, например, используя «мертвые души». При этом у них есть и реальные подписи, чтобы потом «притащить этих людей, которые говорят: «Мы же подписывались! Мы живые!».

              «Еще они специально делают досадные ошибки в подписных листах: неправильно ставят подписи, путают даты рождения. То есть они заранее нарываются на конфликт. Когда им отказывают в регистрации, они заявляют, что власть боится их, – и дальше выводят людей на митинг. Последний аккорд: демонстрация на митинге детей, беременных женщин, которых якобы избивают ужасные омоновцы. Дальше эти кадры транслируются в социальных сетях», – пояснил эксперт.

              Собеседник подчеркнул: те кандидаты, что добросовестно собирали подписи избирателей, будь то оппозиционеры или нет, «уже прошли, зарегистрировались и теперь могут участвовать в выборах». 

              Как известно, выборы в столичный парламент назначены на 8 сентября. Всего в Мосгордуме 45 мандатов, зарегистрировано 233 кандидата, из них от партий 171 кандидат и 62 самовыдвиженца. Отказано в регистрации 57 кандидатам, из них от партий 18 кандидатов и 39 самовыдвиженцев. От трех парламентских партий на выборы идут 129 человек: от КПРФ – 44 кандидата, от ЛДПР – 45 кандидатов и от партии «Справедливая Россия» – 40 кандидатов. Также зарегистрированы, как сообщает ТАСС, кандидаты от партий «Яблоко», «Коммунисты России», «Родина», «Зеленые» и Партии роста.

              В частности, регистрацию успешно прошел и поддержанный Навальным кандидат Роман Юнеман и соратница известного оппозиционера Максима Каца Дарья Беседина, а также соратник Гудкова Дмитрий Клочков, который, как оказалось, собрал подписей больше самого Гудкова. Будут участвовать в выборах и Максим Круглов и Евгений Бунимович от «Яблока», который собрали больше бывшего лидера этой партии Сергея Митрохина. Прошел регистрацию и Сергей Цукасов, самовыдвиженец, поддержанный КПРФ.

              Кстати, выступая в пятницу на заседании ЦИКа Булаев не упомянул, что вокруг письма из СПЧ, в котором избиркому предлагалось регистрировать всех, и на которое он и вынужден был отвечать, вспыхнул отдельный скандал. Оказалось, что глава комиссии СПЧ по избирательным правам Илья Шаблинский опубликовал свое личное заявление от лица всей своей комиссии. В документе, кстати, говорилось, что в организацию поступили обращения москвичей, в которых указывается, что их подписи в поддержку ряда кандидатов были безосновательно признаны недействительными или недостоверными.

              Однако член СПЧ Игорь Борисов в пятницу сообщил, что в совете не обсуждали данное заявление и вообще оно нарушает законодательство.

              В комментарии газете ВЗГЛЯД Борисов уточнил, что некоторые из упомянутых обращений рядовых москвичей в СПЧ также оказались фейковыми – проверка показала, что подписи авторов обращений на самом деле были засчитаны как подлинные и никакого повода для жалоб у таких горожан не было.

              «Я удивлен появлением этого заявления на сайте СПЧ.

              У нас сайт, который должен отражать информацию, принятую решением Совета, однако появилась информация фактически от одного лица, подписанная Шаблинским», – возмущался Борисов в интервью РАПСИ. Он заверил, что СПЧ намерен разобраться с этой ситуацией и назвал публикацию примером фальсификации.

              Как пояснил источник в СПЧ, «вброс подобного рода информации является частной инициативой и опубликован в разделе «блоги» сайта Совета». А по итогам самого заседания комиссии «члены совета сочли невозможным политическое давление на избирательные комиссии и сошлись во мнении, что во всех спорных ситуациях должен разобраться суд».


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