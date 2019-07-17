На очередной митинг на Трубной площади пришли сто человек

На очередную несогласованную акцию несистемной оппозиции на Трубной площади в среду вечером пришли около ста человек, из которых около 50 – журналисты и блогеры.

Очередной митинг вновь проводится в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы от оппозиции, включая Илью Яшина, Любовь Соболь и Юлию Галямину. Оппозиционеры требуют зарегистрировать их на выборах, несмотря на решения избирательных комиссий, сообщает «Росбалт».

Напомним, в понедельник митинг оппозиции в Москве провалился.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что ряд московских оппозиционеров оказались не допущены к намеченным на осень выборам в Мосгордуму. У них найден брак в подписных листах, в том числе из-за «мертвых душ».