Митинг оппозиции в Москве провалился

Митинг оппозиции в Москве на трубной площади провалился, на нем присутствовали менее 500 человек, пишут СМИ.

«Общее количество протестующих не превысило 500 человек, включая журналистов, съемочные группы ряда телеканалов и полицейских. Сотрудники полиции, как и днем ранее, не препятствовали проведению мероприятия. Задержаний не было», – передает агентство «Москва» со ссылкой на осведомленный источник.

По его словам, несмотря на широкую пропагандистскую кампанию в соцсетях и СМИ, призывы прийти и выступить в поддержку оппозиционных кандидатов в формате «бессрочного» протеста жители города не поддержали митинг.

Как и днем ранее, кандидаты от оппозиции вывели на площадь сотрудников своих избирательных штабов. В митинге участвовали сотрудники Константина Янкаускаса, Сергея Митрохина и Сергея Цукасова, получившего положительный протокол о регистрации.